Нардеп Яцык вышла из фракции "Слуга народа", - Железняк
Нардеп "Слуги народа" Юлия Яцык вышла из фракции.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Юлия Яцык вышла из фракции "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Так, по словам Железняка, во фракции остается 233 нардепов.
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показать весь комментарий19.07.2024 11:33 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий19.07.2024 11:36 Ответить Ссылка
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Аброхамій обіцяв же, корабельні соски…, а там дивись, і ти уже послиця, після курсів з мінєту! Масштаби та горизонти, аж диву даєшся!!
Невже, оті 5-7 мєнєнджеров з ОПУ, збій дали?
Дивно :
одна Яцик лише довідалась?
До речі диванні патріоти вас не турбує що проросійська партія постійно голосує за всі одіозні ініціативи?
зебілов
не помітив втрати бійця!!!
Однією "сосною палубною" в зелених поменшело
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