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Нардеп Яцык вышла из фракции "Слуга народа", - Железняк

Юлія Яцик вийшла із фракції Слуга народу

Нардеп "Слуги народа" Юлия Яцык вышла из фракции.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Юлия Яцык вышла из фракции "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Так, по словам Железняка, во фракции остается 233 нардепов.

Смотрите также: Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". ВИДЕО

Автор: 

Слуга народа (2638) Яцик Юлия (13)


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Топ комментарии
+29
Нє....чуйка шухера
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19.07.2024 11:33 Ответить
+28
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19.07.2024 11:34 Ответить
+14
вже прибарахлилася що і онукам вистачить...мразото зелена
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19.07.2024 11:36 Ответить
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Невже рештки совісті прокинулися?
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19.07.2024 11:31 Ответить
Нє....чуйка шухера
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19.07.2024 11:33 Ответить
хм... Це та, що з Некрасовою із Запорізьської ОДА ніяк не можуть розібратися, хто з них сп..див біля 400 вагонів гуманітарки).
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19.07.2024 14:51 Ответить
...а уже фсьо...все забулося, перетреться-перемнеться та й так минеться
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19.07.2024 18:04 Ответить
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19.07.2024 11:34 Ответить
- з почуттям виконого обов'язку ...!
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19.07.2024 13:04 Ответить
Невже совість, перемогла гроші??
Аброхамій обіцяв же, корабельні соски…, а там дивись, і ти уже послиця, після курсів з мінєту! Масштаби та горизонти, аж диву даєшся!!
Невже, оті 5-7 мєнєнджеров з ОПУ, збій дали?
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19.07.2024 11:34 Ответить
вже прибарахлилася що і онукам вистачить...мразото зелена
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19.07.2024 11:36 Ответить
228 лимит... еще пять негритят осталось
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19.07.2024 11:36 Ответить
так там жеж наче фракція вирішує вийде чи ні...
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19.07.2024 11:46 Ответить
226 ліміт для прийняття законів
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19.07.2024 11:47 Ответить
Арахам вже ж давно казав - шо "Слуги" хочуть розбігтися - конверти закінчились - але він іх здержує
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19.07.2024 11:37 Ответить
а так би і не знали що це за яцик випускницю трускавецьких вишів
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19.07.2024 11:37 Ответить
Ще одна кріса (Сверид Петрович Голохвастов) тухисом відчула дев'ятий вал та сдристнула з корита з назваю "Слуга народа".
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19.07.2024 11:37 Ответить
...вах!яка молодець.
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19.07.2024 11:38 Ответить
У 2019 році було затримано на одержанні хабаря за нерозслідування справи про збут наркотиків помічника Юлії Яцикhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13] - Миколу Духонченка, який був бізнес-партнером Яцик та власником її адвокатського бюро. Духонченка суд визнав винним.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-14 [14]

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19.07.2024 11:38 Ответить
посилено працювати почала зразу після літа 19-го року.
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19.07.2024 11:50 Ответить
У цієї мадам гарне відчуття смаженого принімають такі закони корупціонерів не садить зрадників ухилянтів не садить податковій у 2 рази з.п. себе любимих не забуть разом з15 помічників кожного по 136000 одна зрада зелебобіків разом з апаратом коштує україні стільки що можна було купить усю росію з білоруссю за термін з 19 року слов нормальних нема а за заклики насилля відключать коментарі просто ДУМАЙТЕ перш ніж паржом що за цим приховане
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19.07.2024 12:05 Ответить
Зелені мразі гірші від партії ригіонів і опзж
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19.07.2024 11:41 Ответить
Так дєла нє пайдьот. Всє в партіі сн только даканца, стройнимі рядамі ваглавє зефілітіков в свєтлає будусчеє. Пад прікольноє ржаніє.
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19.07.2024 11:48 Ответить
Каравул тонемо!
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19.07.2024 11:49 Ответить
"Слуга народу"-дітище Йосифа Віссаріоновича Сталіна.
Дивно :
одна Яцик лише довідалась?
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19.07.2024 11:52 Ответить
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19.07.2024 11:54 Ответить
Поки це нічого не вирішує, їм вистачає ригів для голосування...

До речі диванні патріоти вас не турбує що проросійська партія постійно голосує за всі одіозні ініціативи?
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19.07.2024 11:59 Ответить
Ми ржом
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19.07.2024 12:03 Ответить
сестра безмозглой. Двойняшки.
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19.07.2024 11:59 Ответить
Припинили двадцятку кілобаксів отримувати щомісяця???
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19.07.2024 12:00 Ответить
Да што там Ляшко, што там ZVO са сваімі "радикальнимі слугамі мудрага наріда". Зрім в будусчеє, дайош навую партію -- "слугі слуг мудрага ніріда" ілі "юниє і прєданиє єрмачата".
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19.07.2024 12:02 Ответить
загін
зебілов
не помітив втрати бійця!!!
Однією "сосною палубною" в зелених поменшело
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19.07.2024 12:07 Ответить
Какой парламент - такой и спикер.

https://www.facebook.com/reel/451172904386553
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19.07.2024 12:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Wso9p_I1cUU самое главное - вовремя смыться
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19.07.2024 12:16 Ответить
Прибарахлились-пора валить…..
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19.07.2024 12:43 Ответить
В мене одне питання нащо надіялися виборці слуг народу голосуючи за невідомих осіб. Які потім виявилися наглими, брехливими лицемірами і до того топ корупціонерами під час війни
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19.07.2024 12:53 Ответить
Вышла Безуглая-осталось 233, вышла Яцык-тоже осталось 233! Не понятно!
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19.07.2024 13:13 Ответить
Та шось зеленські , як пісочний годиник...там вибиває ,а тут прибиває.. ...але стрім , помалу вимальовується
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19.07.2024 13:33 Ответить
Красівая
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19.07.2024 19:35 Ответить
 
 