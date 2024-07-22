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Все 50 глав Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис как нового кандидата от партии в президенты США, - CNN

Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Во время телефонного разговора с вице-президентом США Камалой Харрис все 50 глав Демократической партии выразили ей поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что сигнал поддержки - это последний признак того, что лидеры партии пытаются сплотиться вокруг Камалы Харрис.

В то же время издание подчеркивает, что несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, остается не ясным, станет ли Харрис кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Читайте также: Харрис подтвердила, что баллотируется на пост президента США, – NYT

Автор: 

выборы (24722) США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+10
Не суди всіх по собі,кацап
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22.07.2024 07:26
+9
Итак, кто бы теперь не баллотировался от демократов, он безусловно будет младше Джо Байдена, которому сейчас 81 год. И между прочим, возраст и все, связанное с ним, как раз и сыграло против Байдена в этот раз, но если мы вспомним историю четырехлетней давности, то на прошлых выборах Трамп и его команда делали особый упор на преклонном возрасте Байдена и в этот раз они решили, что именно эта тема станет «киллер-фичей» для Байдена, поскольку он сам давал к этому все больше поводов. Но теперь прийдется отгребать назад. Ведь если ты не овощ, который голосует «за хоть поржом», то должен вспомнить все те слова, которые Трамп отпускал Байдену четыре года назад, а потом взять и сделать простой подсчет. В 2020 году Байден был ровно на 4 года младше и ему тогда было 77 лет, а Трампу прямо сейчас 78 лет, а раз так, то его собственные слова, когда он Байдена называл старым пердуном, теперь относятся к нему самому, да еще и в большей степени.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36066
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22.07.2024 07:26
+9
59 років і має Гарвард за спиною, а також політичну діяльність . Мабуть це більше чим КВН.
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22.07.2024 07:42
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Старий придурок Трамп і невиразна молода жінка. Вибирай Америка.
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22.07.2024 07:00 Ответить
59 років і має Гарвард за спиною, а також політичну діяльність . Мабуть це більше чим КВН.
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22.07.2024 07:42 Ответить
Не суди всіх по собі,кацап
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22.07.2024 07:26 Ответить
Слева Харрис, справа Трамп. Остальное уже не важно. Не перепутайте !!!
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22.07.2024 07:06 Ответить
Щось не дуже схожі. Інший ШІ попробуйте.
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22.07.2024 07:14 Ответить
Остальное уже не важно. Читать надо внимательнее прежде чем отвечать.
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22.07.2024 07:16 Ответить
Не треба Пороха з blm лівачкою порівнювати, наш П'ятий набагато кращий президент.
Сама наявність Харріс та подібних до неї осіб, що пропагують комуністичні ідеї, говорить про системну кризу в США.
Трамп вже практично президент і це буде повний "debacle" Дем.партії.
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22.07.2024 07:57 Ответить
Трамп вже практично Ху#ло, и это будет полный 3,14здец и Штатам, и Украине.
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22.07.2024 07:59 Ответить
Америка велика країна і зараз вона розділена, бо для дуже багатьох громадян Трамп є неприйнятним варіантом. Саме через це стати ******, аналогічним кацапському, у нього не вийде, бо його скоріше десь все таки пристрелять. Але те, що на цих виборах він переможе, сумніву вже не викликає.
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22.07.2024 08:11 Ответить
В отношении трампона я верю в плохие (для него) приметы...
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22.07.2024 12:59 Ответить
не найкращий вибір
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22.07.2024 07:15 Ответить
Найгірший. Я б навіть сказав фатальний
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22.07.2024 08:16 Ответить
Pytin →→*******
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22.07.2024 07:19 Ответить
Итак, кто бы теперь не баллотировался от демократов, он безусловно будет младше Джо Байдена, которому сейчас 81 год. И между прочим, возраст и все, связанное с ним, как раз и сыграло против Байдена в этот раз, но если мы вспомним историю четырехлетней давности, то на прошлых выборах Трамп и его команда делали особый упор на преклонном возрасте Байдена и в этот раз они решили, что именно эта тема станет «киллер-фичей» для Байдена, поскольку он сам давал к этому все больше поводов. Но теперь прийдется отгребать назад. Ведь если ты не овощ, который голосует «за хоть поржом», то должен вспомнить все те слова, которые Трамп отпускал Байдену четыре года назад, а потом взять и сделать простой подсчет. В 2020 году Байден был ровно на 4 года младше и ему тогда было 77 лет, а Трампу прямо сейчас 78 лет, а раз так, то его собственные слова, когда он Байдена называл старым пердуном, теперь относятся к нему самому, да еще и в большей степени.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36066
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22.07.2024 07:26 Ответить
Ну а нейтральные наблюдатели говорят о том, что Трамп уже тоже демонстрирует старческие признаки изменения психики, а заговаривается и засыпает во время присутственных мероприятий даже чаще, чем Байден 4 года назад. Поэтому все, кто с удовольствием оттягивался по возрасту Байдена, должны внимательно присмотреться и решить для себя, настолько ли для них неприемлем старик-президент, или тут дело не в возрасте, а желании набросить на оппонента то, чем обладает их кумир. А теперь представим, что разница между кандидатами от республиканцев и демократов окажется лет 20, и что дальше? Куда девать весь тот сарказм и заготовки, которых килотоннами заготовили к предвыборной кампании? Ведь они не просто не сработают против оппонента, но сокрушат собственного кандидата. Но во всю эту красоту уже вкатили огромные деньги и теперь все окажется напрасным. Разворачивать нужно всю риторику просто до фундамента. Ведь кроме желчи по поводу возраста, Трамп разыгрывал карту обиженного в том плане, что Байден украл у него победу на выборах, а теперь он получит оппонента, на которого и это невозможно накинуть...
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22.07.2024 07:27 Ответить
У Байдена был призрачный шанс на победу, у представительницы "левых сил" Харрис его вообще нет.
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22.07.2024 07:36 Ответить
у листопаді 2024 побачимо ...
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22.07.2024 08:04 Ответить
Тіки потім не треба скавчати про stop the steal

Він же усе одно виявився фейком
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22.07.2024 08:34 Ответить
Після Зеленського і нашесті його слуг,73% з 64% проголосувавших в Україні не мають права обговорювати будь яких кандидатів в президенти, бо звучатиме провально на фоні своєї помилки і війни.
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22.07.2024 07:45 Ответить
Вірно сказано.
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22.07.2024 08:19 Ответить
На цензорі коментують ті, хто цікавиться політикою. 73 процентні політикою не цікавляться, лише боти Подоляка.
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22.07.2024 08:27 Ответить
Цій планеті приходить п,зда
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22.07.2024 08:14 Ответить
ПОЛІТИЧНА УТРИМАНКА...
НАГАДУЄ НАШУ ЮЛЮ.
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22.07.2024 08:20 Ответить
Як же мага-чортів крутить від того , що у них вибили єдиний козир з рук - вік кандидатів

Тепер виявляється то мага чорти голосують за мумію , що затинається

Дональд Трамп назвав Орбана лідером Туреччини

Трамп переплутав Хейлі та Пелосі

Не дивно , що

Ніккі Гейлі публічно поставила під сумнів розумові здібності Трампа
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22.07.2024 08:36 Ответить
Демократи видихнули - зараз все закрутиться навколо Гарріс
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22.07.2024 08:25 Ответить
 
 