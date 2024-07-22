Все 50 глав Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис как нового кандидата от партии в президенты США, - CNN
Во время телефонного разговора с вице-президентом США Камалой Харрис все 50 глав Демократической партии выразили ей поддержку.
Как информирует Цензор.НЕТ. об этом пишет CNN.
Издание отмечает, что сигнал поддержки - это последний признак того, что лидеры партии пытаются сплотиться вокруг Камалы Харрис.
В то же время издание подчеркивает, что несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, остается не ясным, станет ли Харрис кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
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+10 Владимир Николенко #234291
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Сама наявність Харріс та подібних до неї осіб, що пропагують комуністичні ідеї, говорить про системну кризу в США.
Трамп вже практично президент і це буде повний "debacle" Дем.партії.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36066
Він же усе одно виявився фейком
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