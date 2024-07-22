Все 50 глав Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис как нового кандидата от партии в президенты США, - CNN

Во время телефонного разговора с вице-президентом США Камалой Харрис все 50 глав Демократической партии выразили ей поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что сигнал поддержки - это последний признак того, что лидеры партии пытаются сплотиться вокруг Камалы Харрис.

В то же время издание подчеркивает, что несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, остается не ясным, станет ли Харрис кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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