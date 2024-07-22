За прошедшие сутки оккупанты нанесли 450 ударов по Запорожской области: без пострадавших, есть разрушение домов

Российские захватчики в течение суток обстреливали из различных видов оружия 8 населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Четыре авиаудара враг нанес по Степногорску и Новоандреевке. Кроме того,

179 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;

4 обстрела РСЗО накрыли Работино и Новоандреевку;

263 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.