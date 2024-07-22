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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 450 ударов по Запорожской области: без пострадавших, есть разрушение домов

Обстріли Запорізької області 22 липня

Российские захватчики в течение суток обстреливали из различных видов оружия 8 населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Четыре авиаудара враг нанес по Степногорску и Новоандреевке. Кроме того,

  • 179 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;
  • 4 обстрела РСЗО накрыли Работино и Новоандреевку;
  • 263 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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обстрел (26906) Запорожская область (3047)


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