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Российские военкоматы предлагают человеку, который приведет друга, вознаграждение в 1150 долларов, - ISW

армія рф окупанти

Российские власти придумали нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в армии РФ: человеку, который приведет своего друга в военкомат, предлагают 100 000 рублей (около 1150 долларов).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Глава Ярославской области Михаил Евраев предложил выдавать по 100 000 рублей каждому, кто приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с минобороны России.

Республика Татарстан также ввела подобную инициативу с 11 июля.

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков предупредил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой, особенно если другие субъекты федерации примут подобные механизмы. Синельщиков призвал закрепить этот механизм в российском законодательстве и выразил беспокойство относительно того, смогут ли субъекты федерации обеспечить финансирование подобных инициатив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ все чаще использует неподготовленные нерегулярные войска, - Минобороны Британии

Также, по данным аналитиков, российские войска разрабатывают и формализуют специальность военного мотоциклиста, вероятно, в ответ на увеличение количества ударов украинских беспилотников и воздушной разведки, что заставляет российские войска использовать небольшие и быстрые транспортные средства для логистики и перевозок на фронте.

Российские источники заявили 21 июля, что российская 5-я мотострелковая бригада (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") создает собственную военно-мотоциклетную школу и что другие российские бригады также занимаются этим вопросом "на высоком уровне".

Автор: 

армия РФ (19057) мобилизация (2735) ISW (493)


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Топ комментарии
+10
Штрафи за вашу свідомість і небажання захищати Батьківщину, заламування рук також завишене через смі, а писати про ненависть до ЗСУ через знову таки небажання захищати Батьківщину це зайве, бо ви живете дякуючи ЗСУ. Ваш комент має пропаганду русру
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22.07.2024 08:11
+9
Яке майбутнє було у країни, яка обрала безпринципного чужорідного ідіота верховним головкомом, а люди, які займаються військом і очолюють міноборони ні дня не служили у війську?
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22.07.2024 08:22
+9
Деякі аж 4 рази відмовились...
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22.07.2024 08:24
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ну і ? вони щось роблять,а в нас ? штрафи і заламування рук - як факт ненависть до ЗСУ і влади,все діаметрально протилежно.хто цю гуйню крутить ?
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22.07.2024 08:00 Ответить
Штрафи за вашу свідомість і небажання захищати Батьківщину, заламування рук також завишене через смі, а писати про ненависть до ЗСУ через знову таки небажання захищати Батьківщину це зайве, бо ви живете дякуючи ЗСУ. Ваш комент має пропаганду русру
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22.07.2024 08:11 Ответить
ви плутаєте "воювати" і "висєрати віртуальну іпсятину про міфічну ненавість до ЗСУ".
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22.07.2024 08:29 Ответить
Новина просто приємна - у кацапів НЕМАЄ кому воювати.
Скажи скорее где твой друг и я сниму с тебя утюг...
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22.07.2024 12:39 Ответить
А Корупція через те, що не хочете платити податки, а Брешуть вам владоможці - бо ви не хочете чути правду , а бронь мєнтам і чиновникам - бо то інтелектуальний генофонд нації, який буде відбудовувати країну....
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22.07.2024 08:23 Ответить
Деякі негідники, які не бажають захищати Батьківщину, назло тцк помирають прямо на навчальному полігоні. Дехто, уже прибувши на передову, отримує інсульт.
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22.07.2024 09:00 Ответить
Померти можна за хвилину лібо де, ви не читали скільки втопилося за вихідні.? Так що досить про смерті на полігонах, якщо війну за руку в Україну привели через зеболото
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22.07.2024 09:27 Ответить
Тих, що втопились і тих, що померли на навчаннях, приблизно рівна кількість.
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22.07.2024 12:04 Ответить
Як сказав би один прострочений лідор **********: "Ми можемо почати нормально фінансувати військових, але як тоді нам прібарахлітся, щоб онукам вистачило?"
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22.07.2024 08:17 Ответить
Що роблять? Стимулюють один одного продавати за тисячу баксів?
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22.07.2024 08:17 Ответить
ненависть до ЗСУ як факт в основному віртуальна, серед іпсячої ботви.
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22.07.2024 08:24 Ответить
"діаметрально протилежно" ? На них ніхто не нападав, тому їх заохочують хоча б грошима нападати на чужу для них країну. І таки так-у нас усе діаметрально протилежне. Наше заохочення-захистити життя своїх рідних та близьких, зберегти існування нашої країни. Таке заохочення важливіше за гроші. Тим не менш, кому хочеться і фінансового заохочення-на нулі можна отримувати більше $2K на місяць. Але замість цього можна ще на форумах розповідати про ненависть до ЗСУ. Яка скоріше за усе є прихованою ненавистю власного боягузства.
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22.07.2024 09:37 Ответить
2к це що гроші? Це війна для бідноти.
Американцям за те що в афгані на базі в носі колупалися ставка була 2,5+-, за вихіди йшла надбавка.Профі за операції були мінімум х2. Плюсом купа гарантій та компенсацій при пораненні та смерті.І все те що вони за ці гроші проходили - ні в'яке порівняння з тим що в нас зараз відбувається. Навіть наші військові про це говорять.
Тому оті 100к+ що в нас обіцяють - ніпрощо, а зі стрібками курсу та цінами - це н.....во.
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22.07.2024 11:00 Ответить
ти дурень піди спитай правди в хлопців які залишились без рук і ніг - і кинуті МО і державою напризволяще.потім тут будеш *******.
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22.07.2024 11:44 Ответить
Це все через те ,що "добровольців" йти на контракт "дуже багато"....
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22.07.2024 08:01 Ответить
це ж не здати, а мотивувати, пояснити і залучити
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22.07.2024 09:30 Ответить
Мабуть таке ноу - хау і Украіна примінить
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22.07.2024 08:12 Ответить
тільки за дарма, ане за 1000 баксів.
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22.07.2024 08:21 Ответить
Здай двох друзів ухильників і тобі дозволять виїхати до Молдови.
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22.07.2024 09:11 Ответить
ЯКЕ МАЙБУТНЄ У КРАЇНИ ГРОМАДЯНИ ЯКОЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ЇЇ ЗАХИЩАТИ?
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22.07.2024 08:17 Ответить
Яке майбутнє було у країни, яка обрала безпринципного чужорідного ідіота верховним головкомом, а люди, які займаються військом і очолюють міноборони ні дня не служили у війську?
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22.07.2024 08:22 Ответить
Деякі аж 4 рази відмовились...
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22.07.2024 08:24 Ответить
Таке саме - як і у країни, яка нехтує базовими правами і свободами громадян і вважає їх за кріпацьке бидло - вона зникне з карти історії.
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22.07.2024 08:25 Ответить
Те, що ти Зе суслик це зрозуміло. Те, що ти працюєшь за гроші - напевно. Те, що в тебе немає страху потрапити в окоп, щоб захищати країну, бо ти навіки заброньований- це факт. Єдине, чого не розумію- чому Суслик Агроном? Ти хворий на шизофпинію чи наркоман? Хто тебе так обізвав ущербний?
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22.07.2024 08:26 Ответить
Він верблюдів вирощує.
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22.07.2024 09:03 Ответить
А друг що,овоч?
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22.07.2024 08:19 Ответить
...до чорного пакету.
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22.07.2024 08:20 Ответить
Вже бачу як єрмак тягне зелю, шмигаля, тимошенко... Бо він дуже ефективний!
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22.07.2024 08:21 Ответить
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22.07.2024 08:21 Ответить
трохи є різниця, коли тобі за законом повістку дають і коли тебе вузький дружаня здає за грошики))
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22.07.2024 08:26 Ответить
Наскільки зрозуміло з тексту- це справа добровільна. В сенсі друг повинен сам прийти в військомат з тим, хто йому це запропонував та отримає за це кошти. Ніякого насильства, повісток поштою, штрафів та позбавлення права володіти власністю.
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22.07.2024 08:31 Ответить
Авжеж, добровільніше не буває 🤣 в росіян друзі просто дуже соромʼязливі, самі не підуть, треба з кимось 🤡
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22.07.2024 08:33 Ответить
Мережевий маркетинг працює на принципі мультирівневого маркетингу (MLM), де учасники заробляють гроші не тільки від особистих продажів, але й отримують відсоток від продажів, зроблених людьми, яких вони залучили в бізнес.

По- перше з тобою теж все зрозуміло (мабудь сидиш в офісі поруч з суликом аграномом, якого ніхто не бачить, а він є) і відпрацьовушь бабло. По-друге: до чого тут вся та маячня написана тобою? Те, що роблять кацапи - це фінансова мотивація. І ВСЕ.
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22.07.2024 08:47 Ответить
Друг прокинувся від трирічного запою і не знав ані про "вагнєров", ані про добровольчєскіє батальони, не бачив рекламу по місту?
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22.07.2024 08:50 Ответить
Навіщо писати херню. Поспілкуйся з військовими, і вони тобі розкажуть, хто зараз воює у кацапів. ТАМ ПРОФЕСІЙНІ ТА НАВЧЕНІ БІЙЦІ. НЕМАЄ ТАМ ЧМОБІКІВ З ТЕЛЕМАРАФОНУ.
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22.07.2024 08:53 Ответить
Дуже поганий результат як для професійних бійців, проти яких лише бусифіковані інваліди.
Мали б вже давно оточити торецько-нью-йоркське угруповання, взяти Харків, піти на Суми та Чернігів, прориватись до Одеси.
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22.07.2024 08:55 Ответить
Ще одне кончене створіння. Ти знаєшь якою ціною платять ЗС України? Тии хто такий, щоб давати подібні оцінки?
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22.07.2024 09:04 Ответить
Не гірше того, хто називає ось і професійними навченими бійцями.
Які настільки не несуть втрат, що русні на фронт доводиться заманювати собутильніков.
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22.07.2024 12:12 Ответить
1:4 ухилянти в формі чи в цивільному?
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22.07.2024 11:25 Ответить
Другу обязательно быть трезвым или вообще в сознании?
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22.07.2024 08:31 Ответить
Неплохой бизнес...
Но у нас придумали лучше, собирают ухилессов, те сами платят 10-20 тысяч баксов и их пачкой сдают на блокпосту.
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22.07.2024 08:42 Ответить
Дідів вообще виманювали на 100 грам
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22.07.2024 08:46 Ответить
А татарстану зачем эта инициатива? СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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22.07.2024 09:02 Ответить
Щоб переловити всіх кацапів на своїй території і трохи підзаробити на торгівлі рабами
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22.07.2024 09:17 Ответить
А в нас ?
Загребти обох?
Чудеса сцілення вас та друга від усіх хвороб після чудодійного ВЛК?
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22.07.2024 09:46 Ответить
Для бажаючих є рекрутингові центри.
Але бажаючих вже немає.
Воно й не дивно.
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22.07.2024 12:36 Ответить
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22.07.2024 12:43 Ответить
 
 