Российские военкоматы предлагают человеку, который приведет друга, вознаграждение в 1150 долларов, - ISW
Российские власти придумали нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в армии РФ: человеку, который приведет своего друга в военкомат, предлагают 100 000 рублей (около 1150 долларов).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Глава Ярославской области Михаил Евраев предложил выдавать по 100 000 рублей каждому, кто приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с минобороны России.
Республика Татарстан также ввела подобную инициативу с 11 июля.
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков предупредил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой, особенно если другие субъекты федерации примут подобные механизмы. Синельщиков призвал закрепить этот механизм в российском законодательстве и выразил беспокойство относительно того, смогут ли субъекты федерации обеспечить финансирование подобных инициатив.
Также, по данным аналитиков, российские войска разрабатывают и формализуют специальность военного мотоциклиста, вероятно, в ответ на увеличение количества ударов украинских беспилотников и воздушной разведки, что заставляет российские войска использовать небольшие и быстрые транспортные средства для логистики и перевозок на фронте.
Российские источники заявили 21 июля, что российская 5-я мотострелковая бригада (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") создает собственную военно-мотоциклетную школу и что другие российские бригады также занимаются этим вопросом "на высоком уровне".
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Скажи скорее где твой друг и я сниму с тебя утюг...
Американцям за те що в афгані на базі в носі колупалися ставка була 2,5+-, за вихіди йшла надбавка.Профі за операції були мінімум х2. Плюсом купа гарантій та компенсацій при пораненні та смерті.І все те що вони за ці гроші проходили - ні в'яке порівняння з тим що в нас зараз відбувається. Навіть наші військові про це говорять.
Тому оті 100к+ що в нас обіцяють - ніпрощо, а зі стрібками курсу та цінами - це н.....во.
По- перше з тобою теж все зрозуміло (мабудь сидиш в офісі поруч з суликом аграномом, якого ніхто не бачить, а він є) і відпрацьовушь бабло. По-друге: до чого тут вся та маячня написана тобою? Те, що роблять кацапи - це фінансова мотивація. І ВСЕ.
Мали б вже давно оточити торецько-нью-йоркське угруповання, взяти Харків, піти на Суми та Чернігів, прориватись до Одеси.
Які настільки не несуть втрат, що русні на фронт доводиться заманювати собутильніков.
Но у нас придумали лучше, собирают ухилессов, те сами платят 10-20 тысяч баксов и их пачкой сдают на блокпосту.
Загребти обох?
Чудеса сцілення вас та друга від усіх хвороб після чудодійного ВЛК?
Але бажаючих вже немає.
Воно й не дивно.