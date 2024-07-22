Российские военкоматы предлагают человеку, который приведет друга, вознаграждение в 1150 долларов, - ISW

Российские власти придумали нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в армии РФ: человеку, который приведет своего друга в военкомат, предлагают 100 000 рублей (около 1150 долларов).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Глава Ярославской области Михаил Евраев предложил выдавать по 100 000 рублей каждому, кто приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с минобороны России.

Республика Татарстан также ввела подобную инициативу с 11 июля.

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков предупредил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой, особенно если другие субъекты федерации примут подобные механизмы. Синельщиков призвал закрепить этот механизм в российском законодательстве и выразил беспокойство относительно того, смогут ли субъекты федерации обеспечить финансирование подобных инициатив.

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Также, по данным аналитиков, российские войска разрабатывают и формализуют специальность военного мотоциклиста, вероятно, в ответ на увеличение количества ударов украинских беспилотников и воздушной разведки, что заставляет российские войска использовать небольшие и быстрые транспортные средства для логистики и перевозок на фронте.

Российские источники заявили 21 июля, что российская 5-я мотострелковая бригада (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") создает собственную военно-мотоциклетную школу и что другие российские бригады также занимаются этим вопросом "на высоком уровне".