Ночью враг ударил по Русской Лозовой и Дергачах на Харьковщине
Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Ночью 22 июля, около 02:55, россияне из РСЗО обстреляли с.Русская Лозовая, повреждены 2 частных домовладения.
По Дергачам оккупанты нанесли ракетный удар. Повреждено учебное заведение.
В течение 21 июля враг обстрелял Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.
В с. Черкасские Тишки Харьковского района в результате обстрела горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка на площади 50 м.кв.
Белый Колодезь Чугуевского района враг атаковал КАБами, зафиксированы попадания на территорию элеватора.
В с. Лесное и с. Кондрашовка в результате обстрелов горела трава. В с. Кирилловка загорелся трактор.
В результате обстрела с. Лосовка Чугуевского района горели три дома, гараж и 4 хозяйственные постройки.
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