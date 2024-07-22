Ночью враг ударил по Русской Лозовой и Дергачах на Харьковщине

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью 22 июля, около 02:55, россияне из РСЗО обстреляли с.Русская Лозовая, повреждены 2 частных домовладения.

По Дергачам оккупанты нанесли ракетный удар. Повреждено учебное заведение.

В течение 21 июля враг обстрелял Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.

В с. Черкасские Тишки Харьковского района в результате обстрела горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка на площади 50 м.кв.

Белый Колодезь Чугуевского района враг атаковал КАБами, зафиксированы попадания на территорию элеватора.

В с. Лесное и с. Кондрашовка в результате обстрелов горела трава. В с. Кирилловка загорелся трактор.

В результате обстрела с. Лосовка Чугуевского района горели три дома, гараж и 4 хозяйственные постройки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетного удара РФ по жилому сектору поселка Белый Колодезь на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ