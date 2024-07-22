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Меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 18:00 до 23:00 будут задействованы три очереди отключений, - "Укрэнерго"

електроенергія,блекаут

22 июля в Украине сохранятся ограничения электроснабжения в течение всех суток. Самый жесткий период ожидается вечером - с 18:00 до 23:00: в это время будет действовать сразу три очереди отключений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"22 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди", - говорится в сообщении.

Вчера, 21 июля, обломки российского БПЛА повредили оборудование на высоковольтном объекте "Укрэнерго" в северном регионе. Обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

На утро 22 июля остаются без энергопитания из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично 533 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Херсонской областях. Есть повреждения сетей в Запорожской области, впрочем - обесточиваний не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графики отключений света отменены с 12:00 до 15:00, - ДТЭК

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Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658)


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Так спеки вже нема. Вчора влучаня були - відключень "не було", а сьогодні влучань, дякуємо Богу, нема,а відключення є. Забрехалися і "Укренерго" і ДТЕК
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22.07.2024 10:47 Ответить
Скажіть ОПі, щоб кондиціонери вимкнули й комп"ютери не вмикали...
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22.07.2024 11:03 Ответить
Кохда уже "конєц епохі"? Нє сєбє, друх інтєрєсуєцца...
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22.07.2024 11:08 Ответить
С 18:00 до 23:00: (это 5 часов) в это время будет действовать сразу три очереди отключений (это 12 часов в сутки). Как это понимать ???
Кто-то может обьяснить эту муйню и какая лять в ДТЕК это придумала !!!!!! В инете ответа не нашел.
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22.07.2024 12:07 Ответить
 
 