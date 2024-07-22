Меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 18:00 до 23:00 будут задействованы три очереди отключений, - "Укрэнерго"
22 июля в Украине сохранятся ограничения электроснабжения в течение всех суток. Самый жесткий период ожидается вечером - с 18:00 до 23:00: в это время будет действовать сразу три очереди отключений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"22 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди", - говорится в сообщении.
Вчера, 21 июля, обломки российского БПЛА повредили оборудование на высоковольтном объекте "Укрэнерго" в северном регионе. Обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
На утро 22 июля остаются без энергопитания из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично 533 населенных пункта.
Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Херсонской областях. Есть повреждения сетей в Запорожской области, впрочем - обесточиваний не было.
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Кто-то может обьяснить эту муйню и какая лять в ДТЕК это придумала !!!!!! В инете ответа не нашел.