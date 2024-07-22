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Россияне вывели из Новороссийска на рейд ракетоноситель, есть угроза ударов, - ВМС

ракетоносій

Из Новороссийска вышел на внешний рейд один из вражеских ракетоносителей, есть опасность применения крылатых ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Ситуация остается неизменной. Единственное, что немного выбивается из общей картины, - вчера выходил один из фрегатов, носителей крылатых ракет из порта базирования Новороссийска, вернулся, и сегодня так же вышел один из носителей на внешний рейд. Поэтому в принципе можно считать, что есть опасность применения. Иногда они выходили буквально на час, чтобы применить. Следим за развитием ситуации. А так в течение недели в Черном море не было в принципе кораблей", - отметил Плетенчук.

В Азовском море, подчеркнул спикер ВМС ВСУ, враг держит несколько минных тральщиков и ракетный катер. Однако это не влияет на общую ситуацию.

Напомним, ранее Плетенчук заявил, что в Черном море для российских оккупантов не осталось безопасных локаций, а укрытие кораблей в Новороссийске от украинских дронов является весьма условным.

Также читайте: ВСУ уничтожили 28 российских кораблей, в том числе подлодку, - ВМС

Автор: 

ВМС (1461) Плетенчук Дмитрий (162)


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боже, коли ми вже доб'єм всі ті їхні кораблікі. і забудем про них. що вони колись були.
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22.07.2024 11:13 Ответить
зеленский с пэтриотами на месте или опять свою жопу с караваном ПВО потащило куда-то?
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22.07.2024 11:33 Ответить
Що за мова у цього Плетенчука? Що він плете? Якщо кацапські кораблі стоять на рейді Новоросійська - значить вони в Чорному морі. Чи не так? Не в Каспійському морі і не в Аральському. Не треба оцієї псевдозаспокійливої локшини видавати!- "не було в принципі кораблів в Чорному морі!" - За принципами Плетенчука. Маячня!
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22.07.2024 20:08 Ответить
 
 