Россияне вывели из Новороссийска на рейд ракетоноситель, есть угроза ударов, - ВМС

Из Новороссийска вышел на внешний рейд один из вражеских ракетоносителей, есть опасность применения крылатых ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Ситуация остается неизменной. Единственное, что немного выбивается из общей картины, - вчера выходил один из фрегатов, носителей крылатых ракет из порта базирования Новороссийска, вернулся, и сегодня так же вышел один из носителей на внешний рейд. Поэтому в принципе можно считать, что есть опасность применения. Иногда они выходили буквально на час, чтобы применить. Следим за развитием ситуации. А так в течение недели в Черном море не было в принципе кораблей", - отметил Плетенчук.

В Азовском море, подчеркнул спикер ВМС ВСУ, враг держит несколько минных тральщиков и ракетный катер. Однако это не влияет на общую ситуацию.

Напомним, ранее Плетенчук заявил, что в Черном море для российских оккупантов не осталось безопасных локаций, а укрытие кораблей в Новороссийске от украинских дронов является весьма условным.

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