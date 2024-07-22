ЕС рассмотрит новые санкции против РФ за ее гибридные атаки, - глава МИД Румынии Одобеску

Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против РФ для противодействия ее гибридным атакам.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В том, что касается санкций - важно продолжать давление на Россию. ЕС должен ответить на российские гибридные угрозы против стран-членов, против Украины и Республики Молдова. Именно поэтому мы поддерживаем принятие нового санкционного режима против российских дестабилизирующих действий за рубежом", - рассказала она.

По ее словам, есть "определенный прогресс" по усилению военной помощи ЕС для Украины. Он был достигнут, в частности, после согласования на уровне G7 решения об использовании доходов от российских замороженных активов.

"Мы поддерживаем быстрое согласование семи предложений высокого представителя ЕС в рамках Европейского фонда мира", - добавила глава МИД Румынии.

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