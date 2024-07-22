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Убийство пограничника из-за ревности в Тернополе: военному сообщено о подозрении

Військовому, який у Тернополі застрелив прикордонника через ревнощі, повідомили про підозру

Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему майору одной из воинской части по факту умышленного убийства военнослужащего пограничной службы в гостинице в Тернополе.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Причина конфликта

По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в один из отелей Тернополя.

Во время конфликта, который возник из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.

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В это время жена подозреваемого находилась дома с детьми.

После инцидента военного задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Тернопольском отеле майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов в 25-летнего военнослужащего пограничной службы.

Предварительно установлено, что конфликт возник на почве ревности.

Автор: 

пограничники (1568) Тернополь (769) убийство (6476) подозрение (482)


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Топ комментарии
+13
Слідчі вирішили не компрометувати жінку )))) Отжеж!

Засиділися по тим тилам. Дур'ю маються. Трохи підбішує, шо відсутні ротації. У цій війні кожний військовослужбовець чи прикордонник зобов'язаний побувати на нулі. А то зовсім розслабили булки. Ми теж, може, хочемо вдягатися статутно, ходити по мирному місту без броніків та без зброї.
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22.07.2024 16:31
+10
А с каким государством граничит Тернопольская область и зачем там пограничники?
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22.07.2024 16:30
+8
Діти без батька, а жінка вільна пташка....тупий майор виявився...
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22.07.2024 16:43
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Тобто жінка в цей час вдома була? Во майора накрило щоб у третьому часі ночі на розбірки пійти чи поїхати, хз його знає ...
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22.07.2024 16:25 Ответить
А с каким государством граничит Тернопольская область и зачем там пограничники?
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22.07.2024 16:30 Ответить
Не твого кацапського розуму діло
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22.07.2024 17:14 Ответить
Слідчі вирішили не компрометувати жінку )))) Отжеж!

Засиділися по тим тилам. Дур'ю маються. Трохи підбішує, шо відсутні ротації. У цій війні кожний військовослужбовець чи прикордонник зобов'язаний побувати на нулі. А то зовсім розслабили булки. Ми теж, може, хочемо вдягатися статутно, ходити по мирному місту без броніків та без зброї.
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22.07.2024 16:31 Ответить
А з чого Ви взяли, що той прикордонник не був на нулі? Чи майор не був?
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22.07.2024 20:32 Ответить
Кстати у этих барышень, которых соблазнил военкум с Ровного тоже наверное мужики имеются. Пусть оглядывается теперь, ТЦКун)))
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22.07.2024 16:36 Ответить
тому й поїхав швиденько служити десь подалі
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22.07.2024 16:40 Ответить
Тепер у Мукачевому створює нову бригаду.
Солдатів-піхотинців бракує, а от офіцерів хоч греблю гати, - доводиться створювати нові посади у нових підрозділах. А вже для цих нових підрозділів, знову ж таки, - треба бусифікувати ще більшу кількість дядьків. Але для бусифікованих дядьків не вистачає зброї. Замкнуте коло...
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22.07.2024 19:09 Ответить
Багатьох і якось спокушати особливо не треба. Просто, ти при посаді, при "бабках", або можеш щось "порішати", або просто маєш репутацію "трахаля", або просто молодий, здоровий і маєш чим.
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22.07.2024 16:58 Ответить
Діти без батька, а жінка вільна пташка....тупий майор виявився...
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22.07.2024 16:43 Ответить
перебувала дома з детями значит их там 2 или больше, сомневаюсь, шо у этой женщины было время на ****** бегать. А майор возможно контуженый раз на мокруху вот так вот поперся
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22.07.2024 16:56 Ответить
Діти в садку, в школі, в батьків. А забігти до сусіда на 10-15 хвилин дорогою з магазина - то не складно.
Та й взагалі, якщо людина любить "це діло", то знайде всюди й багато.
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22.07.2024 17:11 Ответить
Та ні Напочатку писалося, що в готелі була Мабуть, торги почалися
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22.07.2024 20:10 Ответить
А в когось не стало сина,нареченого,брата....
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22.07.2024 16:57 Ответить
******* Шекспір.
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22.07.2024 16:47 Ответить
Раніше говорилось ,що він їх "застукав" у готелі?! Для чого пацана вбив, якщо вже на таке наважився,то мочи ку*ву.
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22.07.2024 16:49 Ответить
Ще один навіженний
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22.07.2024 16:55 Ответить
Ні, щоб розлучитися з шльондрою і оформити перевод у іншу в/ч...До чого тут взагалі цей хлопчина? А на виході - убив сина, брата, воїна...
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22.07.2024 17:07 Ответить
Не воїн він По тилах з чужими бабами Шакал
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22.07.2024 20:11 Ответить
Не треба вішати ярлики.
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22.07.2024 20:49 Ответить
Ідіот...за якоїсь баби...
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22.07.2024 17:28 Ответить
Нєхєр лізти до чужого, можна отримати кулю в потилицю. Держи на привьязі свою цюцюрку.
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22.07.2024 17:39 Ответить
Якщо **** несхоче,то кобель не зіскоче.
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22.07.2024 17:52 Ответить
Хто знає, може якщоб не його дружина, він би і досі ходив би в літенантах ! Анкор і ще анкор !
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22.07.2024 17:43 Ответить
Сьома заповідь: «Не чини пере́любу!»

Десята заповідь: «Не жадай дому ближнього свого́, не жадай жони ближнього свого́, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!»
(Вихід 20 глава - Біблія.)
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22.07.2024 17:56 Ответить
ну осла..осла жадати можна.всі би живі були
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22.07.2024 19:11 Ответить
ані осла його
******
Хтось жадає Зеленського?

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22.07.2024 19:17 Ответить
А может тама сотворился безумный amor! Ведь хрену не прикажешь. Он живёт своей жизнью... (Хвилозопские рассуждения Паффнутия)
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22.07.2024 19:47 Ответить
 
 