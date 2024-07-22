Убийство пограничника из-за ревности в Тернополе: военному сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему майору одной из воинской части по факту умышленного убийства военнослужащего пограничной службы в гостинице в Тернополе.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Причина конфликта

По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в один из отелей Тернополя.

Во время конфликта, который возник из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.

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В это время жена подозреваемого находилась дома с детьми.

После инцидента военного задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Тернопольском отеле майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов в 25-летнего военнослужащего пограничной службы.

Предварительно установлено, что конфликт возник на почве ревности.