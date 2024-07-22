Убийство пограничника из-за ревности в Тернополе: военному сообщено о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему майору одной из воинской части по факту умышленного убийства военнослужащего пограничной службы в гостинице в Тернополе.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.
Причина конфликта
По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в один из отелей Тернополя.
Во время конфликта, который возник из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.
В это время жена подозреваемого находилась дома с детьми.
После инцидента военного задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Тернопольском отеле майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов в 25-летнего военнослужащего пограничной службы.
Предварительно установлено, что конфликт возник на почве ревности.
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Засиділися по тим тилам. Дур'ю маються. Трохи підбішує, шо відсутні ротації. У цій війні кожний військовослужбовець чи прикордонник зобов'язаний побувати на нулі. А то зовсім розслабили булки. Ми теж, може, хочемо вдягатися статутно, ходити по мирному місту без броніків та без зброї.
Солдатів-піхотинців бракує, а от офіцерів хоч греблю гати, - доводиться створювати нові посади у нових підрозділах. А вже для цих нових підрозділів, знову ж таки, - треба бусифікувати ще більшу кількість дядьків. Але для бусифікованих дядьків не вистачає зброї. Замкнуте коло...
Та й взагалі, якщо людина любить "це діло", то знайде всюди й багато.
Десята заповідь: «Не жадай дому ближнього свого́, не жадай жони ближнього свого́, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!»
(Вихід 20 глава - Біблія.)
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Хтось жадає Зеленського?