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Утром враг обстрелял Очаков, 4 человека пострадали, в том числе двое подростков

очаків

Около 05:35 23 июля россияне из артиллерии обстреляли Очаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Сейчас известно о четырех пострадавших, среди них - парень 17 и девушка 15 лет. Состояние пострадавших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также поврежден многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Также вечером 22 июля под вражеским огнем оказалась акватория Очаковской громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного обстрела Николаевщины два человека получили ранения

Автор: 

Николаевская область (2107) обстрел (26906) Очаков (88)


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