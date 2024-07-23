Саперы обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500 на Донетчине, - ГСЧС. ВИДЕО
Спасатели изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 на территории села Малиновка Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что авиабомбу нашли во время обследования территории села Малиновка. Специалисты ГСЧС изъяли ее и контролируемо взорвали в специальном месте.
В ГСЧС напомнили, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов нужно сразу звонить в Службу спасения по номеру 101.
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