На юге враг штурмовал позиции ВСУ по двум направлениям, за сутки ликвидировано более 100 оккупантов, - Силы обороны

За прошедшие сутки на Южном направлении оккупанты давили артиллерийскими обстрелами, наносили авиационные удары, применяли большое количество ударных дронов различных типов, активно вели аэроразведку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

В частности, 4 штурма оккупанты совершили на Ореховском направлении, столько же на левобережье Днепра в районе Крынков.

"За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 321 разведывательных БпЛА. Также враг применил 221 FPV-дрон, 11 ударных БпЛА типа "Ланцет", 2 ударных БпЛА типа "Привет-82", 1 ударный БпЛА типа "Молния", а также сбросил с БпЛА различных модификаций 437 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Потери врага за сутки

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 117 человек, рассказали в Силах обороны юга.

Также враг потерял 40 единиц вооружения и военной техники, из них:

одна 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";

9 орудий;

9 единиц автомобильной техники;

14 разведывательных БпЛА;

1 наземная станция управления БпЛА;

2 радиолокационные станции;

1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

3 лодки.

Также уничтожен 1 наземный пункт управления БпЛА, 1 телекоммуникационная башня с оборудованием радиоэлектронной борьбы, 2 полевых пункта хранения боеприпасов, 1 наблюдательный пункт, 1 огневая позиция, 7 блиндажей.

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