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ВАКС приговорил к 6 годам заключения экс-судью Хозяйственного суда Сумщины Спиридонову за взятку в $4 тыс.

Екссуддя госпсуду Сумської області Надія Спиридонова отримала 6 років колонії за хабар

26 июля Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор бывшей судье Хозяйственного суда Сумской области Надежде Спиридоновой, которую разоблачили в июне 2019 года на получении 4 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По приговору суда судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией ½ принадлежащего ей на праве собственности имущества и запретом занимать определенные должности сроком на три года", - отметили в НАБУ.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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Что известно о деле?

По данным НАБУ и САП, в начале июня 2019 года судья выразила просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за вынесение положительного решения по делу, которое находилось у нее на рассмотрении относительно отмены решения поселкового совета о предоставлении разрешения на разработку проекта землеотвода для изменения целевого статуса земельного участка.

5 июня 2019 года, находясь у себя в квартире, судья получила заранее оговоренную сумму денег от посредника. В тот же день в Хозяйственном суде состоялось заседание под председательством вышеуказанной судьи. В результате, судья удовлетворила иск гражданина об отмене решения поселкового совета.

22 ноября 2019 года Высший совет правосудия по жалобе Национального антикоррупционного бюро Украины открыл дисциплинарное дело в отношении указанной судьи.

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4 августа 2020 года Высший совет правосудия уволил судью Хозяйственного суда Сумской области Надежду Спиридонову.

Как сообщили в ЦПК, последняя имущественная декларация Спиридоновой датирована 2020 годом. В пользовании судьи была только Mazda 6, записанная на родственницу. Какого-то имущества, записанного на судью, не было.

Автор: 

взятка (6146) судья (2643) Сумская область (2981) Антикоррупционный суд (1200)


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Топ комментарии
+9
За 4 штуки баксів - посадили, а за півтора мільйона - поділився і...гуляй!
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26.07.2024 12:43
+3
Пʼять років судили, вирок ще не набрав законної сили. Однозначно буде апеляційна скарга і ця колишня суддя зможем отримати умовний термін покарання. Також можливе ще і касаційне оскарженні за результатом якого справу можуть відправити на новий розгляд а там і строки давності минуть. В цій справі це лише початок, дуже рідко українська Феміда відправляє суддів, хоч і колишніх, відбувати реальні строки покарання. Після гучних заголовків про покарання судді прогнозовано ця справа зникне з інформаційного поля як і багато інших.
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26.07.2024 13:27
+2
Всі з кацапськими прізвищами це нащадки окупантів.
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26.07.2024 12:33
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Всі з кацапськими прізвищами це нащадки окупантів.
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26.07.2024 12:33 Ответить
а вот тут НЕ треба !
засудили суддю !!! за кілька тисяч доларів на шість років !!!!

мабуть остання чесна суддя України 😂
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26.07.2024 13:12 Ответить
За те і засудили,щоб не ганьбила доброчесних суддів з кубла гельмінтів ,що зветься судівським корпусом !!))
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26.07.2024 13:20 Ответить
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26.07.2024 12:35 Ответить
За 4 штуки баксів - посадили, а за півтора мільйона - поділився і...гуляй!
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26.07.2024 12:43 Ответить
Вірніше за один епізод з 4шт...далі по тексту
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26.07.2024 14:09 Ответить
"...з конфіскацією ½ належного їй на праві власності майна...
В користуванні судді була лише Mazda 6, записана на родичку. Якогось майна, записаного на суддю, не було." Джерело: https://censor.net/ua/n3501707

Навіть ½ мазди 6 конфіскувати не вийде...
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26.07.2024 12:54 Ответить
Який знедолений гельмінт,з судівського кубла !!))
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26.07.2024 13:14 Ответить
П'ять років! П'ять!!!
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26.07.2024 13:12 Ответить
Пʼять років судили, вирок ще не набрав законної сили. Однозначно буде апеляційна скарга і ця колишня суддя зможем отримати умовний термін покарання. Також можливе ще і касаційне оскарженні за результатом якого справу можуть відправити на новий розгляд а там і строки давності минуть. В цій справі це лише початок, дуже рідко українська Феміда відправляє суддів, хоч і колишніх, відбувати реальні строки покарання. Після гучних заголовків про покарання судді прогнозовано ця справа зникне з інформаційного поля як і багато інших.
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26.07.2024 13:27 Ответить
Циркова вистава боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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26.07.2024 14:04 Ответить
Яка бідолага,геть спухла від хроничного недоїдання!!))
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26.07.2024 13:17 Ответить
4 тис. то фігня! Малі хабарі брати небезпечно. 100 тис. і більше - гарантія безпеки.
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26.07.2024 13:35 Ответить
 
 