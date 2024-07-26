ВАКС приговорил к 6 годам заключения экс-судью Хозяйственного суда Сумщины Спиридонову за взятку в $4 тыс.

26 июля Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор бывшей судье Хозяйственного суда Сумской области Надежде Спиридоновой, которую разоблачили в июне 2019 года на получении 4 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По приговору суда судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией ½ принадлежащего ей на праве собственности имущества и запретом занимать определенные должности сроком на три года", - отметили в НАБУ.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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Что известно о деле?

По данным НАБУ и САП, в начале июня 2019 года судья выразила просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за вынесение положительного решения по делу, которое находилось у нее на рассмотрении относительно отмены решения поселкового совета о предоставлении разрешения на разработку проекта землеотвода для изменения целевого статуса земельного участка.

5 июня 2019 года, находясь у себя в квартире, судья получила заранее оговоренную сумму денег от посредника. В тот же день в Хозяйственном суде состоялось заседание под председательством вышеуказанной судьи. В результате, судья удовлетворила иск гражданина об отмене решения поселкового совета.

22 ноября 2019 года Высший совет правосудия по жалобе Национального антикоррупционного бюро Украины открыл дисциплинарное дело в отношении указанной судьи.

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4 августа 2020 года Высший совет правосудия уволил судью Хозяйственного суда Сумской области Надежду Спиридонову.

Как сообщили в ЦПК, последняя имущественная декларация Спиридоновой датирована 2020 годом. В пользовании судьи была только Mazda 6, записанная на родственницу. Какого-то имущества, записанного на судью, не было.