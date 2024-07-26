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Активисты во время открытия Олимпийских игр потребовали арестовать Путина. ФОТО

Активисты "Евромайдан-Варшава" провели в Париже акцию с призывом привлечь к ответственности за военные преступления российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На здание и столбах в Париже расклеили плакаты с изображениями Путина и Александра Лукашенко. Плакаты также призывают к созданию специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Активісти у Парижі провели акцію із вимогою арештувати Путіна

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"Мы хотели напомнить, что Россия - террористическая страна, в Украине продолжается война, что Путин - военный преступник, которого за совершение преступлений на территории Украины разыскивает Международный уголовный суд, а большинство россиян, которые будут соревноваться под "нейтральным флагом" на олимпийских играх в Париже, поддерживают войну России против Украины. Вот реальность, в которой мы живем. Надеюсь, что наши плакаты будут побуждать участников и болельщиков олимпийских игр хотя бы на мгновение об этом вспомнить", - рассказала организатор акции, лидер "Евромайдана-Варшава" Наталья Панченко.

Правозащитница Александр Матвийчук отметила, что по меньшей мере десять из 15 россиян, которые будут соревноваться в Париже под нейтральным флагом, поддерживают войну России против Украины.

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Олимпиада (1136) Париж (415) путин (31191)


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26.07.2024 13:41 Ответить
Проще росейским атлетам ноги поломать, шобы больше не выступали. А на ***** и так ордер уже есть, но он в цивилизованные страны ни ногой по этому, а так бы сразу арестовали прилети он во Францыя
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26.07.2024 13:43 Ответить
Військового злочинця путлєра потрібно фізично знищити ,
бо він немає права на життя навіть за гратами 😡
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26.07.2024 13:42 Ответить
Вообще-то имеет, но не в комфортной камере с плейстейшн как Брейвик, а шоб он кичился в Житомирской восьмерке
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26.07.2024 13:45 Ответить
А еще лучше в своем же собственном гестапо
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26.07.2024 14:10 Ответить
І без права писання книжок та отримання вищої освіти!
Знущатися - так знущатися!
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26.07.2024 14:13 Ответить
Вже пора.
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26.07.2024 13:48 Ответить
Якщо сказать чесно - основна маса спортсменів будь-якої національності використовує голову лише з одною метою: ЩОБ ТУДИ ЇСТИ!!! Мізки вони "не включають"! Їх використовують з простої причини - з-за їх "ВІДОМОСТІ" А так як навіть вони своїми курячими мізками розуміють що їх "ВІДОМІСТЬ" залежить саме від їх фізичної форми (а це - штука хитка - можна здоров"я втратить у один момент) - то вони стараються "хапнуть грошей" будь-яким чином Все для створення "фінансової подушки" після "виходу зі спорту" А саме цим і користуються політики!
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26.07.2024 13:55 Ответить
Цю паскуду, фюрера кацапії *****, не потрібно арештовувати, його треба знищити при зустрічі з ним. Але ***** настільки сцикливе, що воно і тіні своєї боїться, і ховається в найглибшому бункері на своїй кацапії.
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26.07.2024 14:49 Ответить
 
 