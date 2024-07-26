Активисты во время открытия Олимпийских игр потребовали арестовать Путина. ФОТО

Активисты "Евромайдан-Варшава" провели в Париже акцию с призывом привлечь к ответственности за военные преступления российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На здание и столбах в Париже расклеили плакаты с изображениями Путина и Александра Лукашенко. Плакаты также призывают к созданию специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Читайте: Во Франции возможен теракт во время Олимпиады, - глава МИД Израиля Кац

"Мы хотели напомнить, что Россия - террористическая страна, в Украине продолжается война, что Путин - военный преступник, которого за совершение преступлений на территории Украины разыскивает Международный уголовный суд, а большинство россиян, которые будут соревноваться под "нейтральным флагом" на олимпийских играх в Париже, поддерживают войну России против Украины. Вот реальность, в которой мы живем. Надеюсь, что наши плакаты будут побуждать участников и болельщиков олимпийских игр хотя бы на мгновение об этом вспомнить", - рассказала организатор акции, лидер "Евромайдана-Варшава" Наталья Панченко.

Правозащитница Александр Матвийчук отметила, что по меньшей мере десять из 15 россиян, которые будут соревноваться в Париже под нейтральным флагом, поддерживают войну России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теннисистка Свитолина и пловец Романчук будут нести флаг Украины на открытии Олимпиады-2024