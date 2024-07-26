Подсанкционному российскому олигарху Шелкову, тайно поставлявшему России украинский титан, объявлено о подозрении, - БЭБ
Российский олигарх Михаил Шелков создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.
Отмечается, что в течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титаносодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.
"Чтобы скрыть поставки продукции в РФ, подозреваемые разработали схему, согласно которой титаносодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались на предприятия РФ. Последние платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинской уже по заниженным ценам", - отметили в БЭБ.
Такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов.
Сейчас Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Что известно о Демуринском ГОКе?
ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" зарегистрировано 30 мая 2001 года. С 2006 года предприятие разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области. Предварительное обогащение осуществляется на борту карьера с последующим разделением минералов на обогатительной фабрике. Запасы сырья в месторождении 5 млн тонн при бортовом содержании тяжелых минералов 9%: 2,3 млн тонн ильменита, 700 тыс. тонн рутила, 200 тыс. тонн циркона.
В июне 2021 года СНБО ввел санкции против председателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" Сергея Чемезова и его заместителя Михаила Шелкова - гражданина РФ, который значился конечным бенефициаром ООО "Демуринский ГОК".
В феврале 2023 года ГОК был передан Фонду госимущества.
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УСЕ ГОТОВІ ПРОДАТИ, НАВИТЬ СОКИРУ, ЯКОЮ РУБАЮТЬ ГОЛОВИ УКРАЇНСЬКИМ ПОЛОНЕНИМ.
А хто таємно постачав український титан підсанкційному російському олігарху?
А що нині відбувається із поставками літію із українських родовищ, насамперед Шевченківського? Чи не виявиться через кілька років, що цей метал постачався для виробництва акумуляторів для рашистських дронів і ракет?