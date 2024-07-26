Подсанкционному российскому олигарху Шелкову, тайно поставлявшему России украинский титан, объявлено о подозрении, - БЭБ

Российский олигарх Михаил Шелков создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Отмечается, что в течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титаносодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.

"Чтобы скрыть поставки продукции в РФ, подозреваемые разработали схему, согласно которой титаносодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались на предприятия РФ. Последние платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинской уже по заниженным ценам", - отметили в БЭБ.

Такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов.

Сейчас Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Что известно о Демуринском ГОКе?

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" зарегистрировано 30 мая 2001 года. С 2006 года предприятие разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области. Предварительное обогащение осуществляется на борту карьера с последующим разделением минералов на обогатительной фабрике. Запасы сырья в месторождении 5 млн тонн при бортовом содержании тяжелых минералов 9%: 2,3 млн тонн ильменита, 700 тыс. тонн рутила, 200 тыс. тонн циркона.

В июне 2021 года СНБО ввел санкции против председателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" Сергея Чемезова и его заместителя Михаила Шелкова - гражданина РФ, который значился конечным бенефициаром ООО "Демуринский ГОК".

В феврале 2023 года ГОК был передан Фонду госимущества.

Читайте: Комитет ВР одобрил законопроект о реформе БЭБ, отвечающий требованиям международных партнеров, - Железняк