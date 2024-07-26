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МАГАТЭ подтвердило факт остановки энергоблока на Южноукраинской АЭС: Произошло короткое замыкание на трансформаторе

МАГАТЕ підтвердило відключення блоку на Південноукраїнській АЕС

Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на прошлой неделе один энергоблок Южноукраинской атомной электростанции временно останавливал работу из-за неполадок с трансформатором - короткое замыкание повредило керамический изолятор.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе команда МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС сообщила, что ее энергоблок №2 был временно отключен после срабатывания электрических защит из-за проблемы с трансформатором в открытом распределительном устройстве 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате короткого замыкания произошло повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла - оно загорелось от электрической дуги.

По данным МАГАТЭ, после восстановления электросоединения реактор перезапустили. Он начал подавать электроэнергию в сеть примерно через 17 часов, достигнув полной мощности почти через сутки после остановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварии на Южноукраинской АЭС не было. Атомный энергоблок – в рабочем состоянии, - Минэнерго

Ранее нардеп "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал ответ "Укрэнерго" на его депутатский запрос, который подтверждает аварию. В ответе, в частности, отмечается, что 15 июля 2024 года на ПАЭС произошло внештатное событие, в результате которого были повреждены трансформаторы тока.

В Минэнерго сообщили, что информация об аварии на Южноукраинской АЭС - фейк. Там привели в пользу этой версии несколько аргументов.

Автор: 

МАГАТЭ (388) Южно-Украинская АЭС (47)


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Тобто, Укренерго *******, що все норм.
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26.07.2024 14:20 Ответить
"Раніше нардеп "Голосу" Ярослав Железняк https://t.me/yzheleznyak/9312 оприлюднив відповідь "Укренерго" на його депутатський запит, який підтверджує аварію. У відповіді, зокрема, зазначається, що 15 липня 2024 року на ПАЕС відбулася позаштатна подія, в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму." Джерело:
"Укренерго" не брехало, питання до пресслужби Міненерго.
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26.07.2024 15:50 Ответить
Час міняти там міністра. Бо такі люди на таких посадах це небезпечно.
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26.07.2024 16:29 Ответить
Ніт.
Тобто, так. Але міняти треба влалу, а не ркремого міністра.
Бо Єрмак все одно призначить того, хто буде робити відкати, вішати локшину на вуха пересічним і заносити в ОП долю.
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26.07.2024 18:26 Ответить
Та ну, не може бути, щоб Міненерго брехало. Ви розумієте, що ставите під сумнів слова найчесніших людей? Ні-ні, це - фейк. Навіть ЦПД підтвердив.

Сарказм™
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26.07.2024 14:21 Ответить
А людям брехали, що все це - "російське ІПСО!". Країна хтонічної брехні. Навіть Совок вже переплюнули.
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26.07.2024 14:32 Ответить
Іще яка херня малята, в Києві теж згорів трансформатор, прични- перегрів і занижена напруга яка теж сприяє перегріву. В мережі вони інколи дають замість 220в. 185-187в. і з ваших електроприборів теж може підти дим.
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26.07.2024 16:36 Ответить
 
 