МАГАТЭ подтвердило факт остановки энергоблока на Южноукраинской АЭС: Произошло короткое замыкание на трансформаторе

Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на прошлой неделе один энергоблок Южноукраинской атомной электростанции временно останавливал работу из-за неполадок с трансформатором - короткое замыкание повредило керамический изолятор.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе команда МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС сообщила, что ее энергоблок №2 был временно отключен после срабатывания электрических защит из-за проблемы с трансформатором в открытом распределительном устройстве 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате короткого замыкания произошло повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла - оно загорелось от электрической дуги.

По данным МАГАТЭ, после восстановления электросоединения реактор перезапустили. Он начал подавать электроэнергию в сеть примерно через 17 часов, достигнув полной мощности почти через сутки после остановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварии на Южноукраинской АЭС не было. Атомный энергоблок – в рабочем состоянии, - Минэнерго

Ранее нардеп "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал ответ "Укрэнерго" на его депутатский запрос, который подтверждает аварию. В ответе, в частности, отмечается, что 15 июля 2024 года на ПАЭС произошло внештатное событие, в результате которого были повреждены трансформаторы тока.

В Минэнерго сообщили, что информация об аварии на Южноукраинской АЭС - фейк. Там привели в пользу этой версии несколько аргументов.