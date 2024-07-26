Турция работает над созданием гуманитарного коридора для возвращения украинских пленных и гражданских из РФ и оккупированных территорий, - посол Боднар

Для возвращения украинских граждан из российского плена и оккупированных территорий может быть создан морской коридор. Турция неоднократно доказала, что может вести эффективные переговоры с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euronews заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Он заявил, что Анкара играет не последнюю роль в создании мира между Россией и Украиной. Уже сейчас можно увидеть "успех турецкой дипломатии", в частности - трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турция-Россия-Украина в Анталии, которую провели всего через месяц после начала войны, роль украинской и российской переговорных делегаций в стамбульских переговорах, соглашение о зерне и обмен пленными в том же году.

"Мы также работаем над созданием гуманитарного коридора для возвращения гражданских лиц и пленных с оккупированных территорий через Турцию", - добавил Боднар.

По его словам, опыт переговоров Турции с Россией, дает Анкаре возможность эффективно "общаться со многими странами, включая страны Глобального Юга".

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