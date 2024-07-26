Графики отключений в Киеве сдвинутся на час вперед с 27 июля, - ДТЭК

С 27 июля в Киеве графики отключений света сдвинутся на час вперед для равномерной нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", - говорится в сообщении.

Так, после обновления отключения в Киеве и области будут отличаться на час.

Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

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