Графики отключений в Киеве сдвинутся на час вперед с 27 июля, - ДТЭК
С 27 июля в Киеве графики отключений света сдвинутся на час вперед для равномерной нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", - говорится в сообщении.
Так, после обновления отключения в Киеве и области будут отличаться на час.
Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
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А коли графіки відключень засунуться?
Інакше графіки були б простіше: незалежно від дня тижня. Тоді б й пристосувати кожному розклад дня до відключень було б легше. Але "графіки"
мабутьнадіслали з кремля.