Россияне запускают по Украине дешевые беспилотники, чтобы выявить позиции ПВО, - Reuters

Во время воздушных атак на Украину Россия начала использовать новые дешевые беспилотники для того, чтобы идентифицировать позиции противовоздушной обороны ВСУ. С помощью дешевых дронов россияне также хотят зафиксировать возможные повреждения, также беспилотники действуют как приманки.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал агентству украинский военный разведчик, Россия использовала два новых беспилотника в пяти воздушных атаках за последние две-три недели. Они изготовлены из таких материалов, как пенопласт и фанера.

Один тип дронов оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного телефона, чтобы передавать забораження российским военным.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить картинку, где расположены все наши средства противовоздушной обороны", - рассказал Reuters представитель украинской военной разведки Андрей Черняк.

Представитель разведки отметил, что новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки. В то же время они очень напоминают дроны Shahed и летают с ними группами. С земли такие БПЛА практически не отличить от обычного беспилотника, однако их все же нужно сбить, что несет за собой разоблачение локации системы ПВО.

По словам Черняка, новые российские беспилотники вероятно, стоят всего 10 000 долларов за единицу, несмотря на их большую дальность полета, что делает их гораздо дешевле в производстве, чем ракеты противовоздушной обороны.

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Он добавил, что такие беспилотники могут летать на высоте 1000 м, что делает их вне зоны досягаемости пулеметов и автоматических винтовок.

Reuters добавляет, что Россия стремится адаптировать свою тактику и испытать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ракетных и беспилотных ударов по городам и инфраструктуре Украины.

Ранее военный портал Defense Express писал, что в ночь на 20 июля, захватчики использовали для атаки по Украине не только ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed-136, но и еще один новый дрон неустановленного типа.

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