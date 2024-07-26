"Укрэнерго" об отключении света: Самый сложный период лета уже позади

В "Укрэнерго" считают, что ситуация с отключением света стала лучше. В следующие несколько недель возможна тенденция к улучшению.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета - уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. И следовательно - уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности - долгожданные, важные для энергосистемы - которые, безусловно, добавляют нам мощности и сокращают дефицит", - пояснил он.

По словам Кудрицкого, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций - то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.

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