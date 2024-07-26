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Новости
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"Укрэнерго" об отключении света: Самый сложный период лета уже позади

В Укренерго заявили про позитивні зміни у відключеннях світла

В "Укрэнерго" считают, что ситуация с отключением света стала лучше. В следующие несколько недель возможна тенденция к улучшению.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета - уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. И следовательно - уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности - долгожданные, важные для энергосистемы - которые, безусловно, добавляют нам мощности и сокращают дефицит", - пояснил он.

По словам Кудрицкого, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций - то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Житомирской областях, - "Укрэнерго"

Автор: 

Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (422)


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А як щодо найскладнішого періоду зими?
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26.07.2024 17:26 Ответить
Хто,як не я...

Дасть справжню..

Поетику...

Справжнім воїнам-
Слава...

В бортьбі за енегетику...
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26.07.2024 17:28 Ответить
після усього укренерго можна вірити?
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26.07.2024 17:29 Ответить
 
 