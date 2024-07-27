На макеты для Воздушных сил менее чем за сутки собрали почти 7 миллионов

На производство макетов для Воздушных сил Вооруженных сил Украины меньше чем за сутки почти собрана целевая сумма - 7 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отметили в Воздушных силах, "если бы банковская платежная система не тормозила с переводами, сбор был бы закрыт еще вчера".

Также военные отдельно поблагодарили иностранного инвестора, который задонатил напрямую, не публично.

За несколько последних месяцев россияне увеличили количество ударов баллистикой, "поэтому кроме средств активной обороны, должны думать о пассивной - маскировке, укрытиях и... ложных позициях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что "текущего государственного финансирования пока крайне не хватает", и призвали приобщаться к инициативам фондов и сообществ, которые будут собирать средства на макеты техники.

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