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На макеты для Воздушных сил менее чем за сутки собрали почти 7 миллионов

Макети ППО

На производство макетов для Воздушных сил Вооруженных сил Украины меньше чем за сутки почти собрана целевая сумма - 7 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отметили в Воздушных силах, "если бы банковская платежная система не тормозила с переводами, сбор был бы закрыт еще вчера".

Также военные отдельно поблагодарили иностранного инвестора, который задонатил напрямую, не публично.

За несколько последних месяцев россияне увеличили количество ударов баллистикой, "поэтому кроме средств активной обороны, должны думать о пассивной - маскировке, укрытиях и... ложных позициях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что "текущего государственного финансирования пока крайне не хватает", и призвали приобщаться к инициативам фондов и сообществ, которые будут собирать средства на макеты техники.

Также читайте: Ночью сбили 20 "шахедов" из 22, - Воздушные силы

ПВО (2700) Воздушные силы (2239)


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Топ комментарии
+10
Учора сусіда бачив Приїхав у відпустку - після поранення Привіз молодого пса (вівчарку) який з ним був на фронті Цуценя величеньке (хоч всього 4 місяці) Каже - прийшли додому Увечері полягали спать Пес серед ночі чогось скавчать почав і по квартирі мотаться Коли це через кілька хвилин чую "торохтіння "шахеда" Пролетів над домом у напрямку Києва Ще через деякий час чую: "Гуп!" Збили за містом!
Мале-мале - а тямить! Каже що не перший раз таке помічав за ним - вичисляє наближення ракет чи дронів заздалегідь!
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27.07.2024 09:27
+6
Збір грошей, для підтримки Захисників України, які ж це натяки?
Це Українська реальність, а не оті самміти, «мірі-мірі» від єрмака - зеленського…
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27.07.2024 09:08
+4
Я учора читала про деменцію і поради молодої лікарка України, як зберегти себе від хвороби під час війни. Просто відключити інформацію війна,забути про неї. Дякую,що люди проти депресії і деменції просто допомагають ЗСУ, бо ЗСУ тримає Україну на своїх плечах
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27.07.2024 09:13
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Тонкі натяки?
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27.07.2024 09:02 Ответить
Збір грошей, для підтримки Захисників України, які ж це натяки?
Це Українська реальність, а не оті самміти, «мірі-мірі» від єрмака - зеленського…
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27.07.2024 09:08 Ответить
Натяки - шо літаки от - от - макети розставляють
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27.07.2024 09:10 Ответить
Макети вже не перший рік розставляють
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27.07.2024 09:15 Ответить
Я учора читала про деменцію і поради молодої лікарка України, як зберегти себе від хвороби під час війни. Просто відключити інформацію війна,забути про неї. Дякую,що люди проти депресії і деменції просто допомагають ЗСУ, бо ЗСУ тримає Україну на своїх плечах
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27.07.2024 09:13 Ответить
Учора сусіда бачив Приїхав у відпустку - після поранення Привіз молодого пса (вівчарку) який з ним був на фронті Цуценя величеньке (хоч всього 4 місяці) Каже - прийшли додому Увечері полягали спать Пес серед ночі чогось скавчать почав і по квартирі мотаться Коли це через кілька хвилин чую "торохтіння "шахеда" Пролетів над домом у напрямку Києва Ще через деякий час чую: "Гуп!" Збили за містом!
Мале-мале - а тямить! Каже що не перший раз таке помічав за ним - вичисляє наближення ракет чи дронів заздалегідь!
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27.07.2024 09:27 Ответить
Дякую за комент. Тримайтесь
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27.07.2024 10:15 Ответить
А куди ж ми дінемося? Завтра поїду на луг - збирать квітки коров"яка У хлопця погано рана заживає Так назбираю та зроблю настойку - хороше протизапальне при ранах! Виявляється - Полісся його не знає!
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27.07.2024 10:20 Ответить
Скільки знаю Вас,лаємося часто,але Ви справжній. Респект і одужання Герою.
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27.07.2024 10:24 Ответить
А я - як ХРІН! "Їдучий" - але з ним "м"ясне" смачніше!
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27.07.2024 10:27 Ответить
У ЗЕ грошей вистачило лише на яйця для Резнікова.
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27.07.2024 09:35 Ответить
І в цей же час, хтосььь на горі, украв з бюджету 5 таких об'ємів зборів! Народе наш, який же ти дурний. Замість встромити вила в крадіїв, ти компенсуєш вкрадене добро з кишень своїх!
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27.07.2024 09:39 Ответить
А Ви скільки раз вже встромили?
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27.07.2024 09:42 Ответить
От цікаво, цей сбір на макети проводив ТГ канал "Николаевский Ванек" а цензор посилає на якийсь на інший ТГ канал...це як? помилка чи раклама за чужий рахунок?
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27.07.2024 11:08 Ответить
На макети збирав Ванёк 7 000 000 і вже зібрав і "Инсайдер UA" - 1 500 000 (зібрано вже майже 1 млн)
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27.07.2024 11:46 Ответить
Повідомив про це канал "Повітряні Сили ЗС України"
https://t.me/kpszsu
а не той, на який веде лінк у тексті.
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27.07.2024 12:29 Ответить
У Су 27 ресурс планера 2000 моточасов. Ресурс двигателя 900 моточасов. Все запчасти в рашке. У нас полно макетов Су 27. Причём такие макеты, что в упор различия не отличишь.
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27.07.2024 12:42 Ответить
 
 