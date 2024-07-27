Министр обороны РФ Белоусов предупредил Пентагон о "тайной операции" Украины против РФ, - NYT

В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов позвонил министру обороны США Ллойду Остину, чтобы сообщить о якобы украинской "тайной операции" против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам американских чиновников, 12 июля Белоусов позвонил, чтобы передать предупреждение об обнаруженной россиянами "украинской тайной операции" против России, которую, по их мнению, одобрили американцы. Белоусов спросил у Остина, известно ли Пентагону об этой операции и понимают ли они, что она может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о таком сговоре, заявили оба американских чиновника.

"Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника Пентагона отметили, что это было воспринято достаточно серьезно, и американцы связались с украинцами, подчеркнув, что, если они планируют что-то подобное, лучше этого не делать.

Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну", - пишет издание.

NYT также отмечает, что к операциям, которые вызвали беспокойство США, относились удары по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика на мосту через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.

Украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос, так же как и Кремль. Министерство обороны России также не ответило на запрос о комментарии.

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