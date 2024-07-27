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Министр обороны РФ Белоусов предупредил Пентагон о "тайной операции" Украины против РФ, - NYT

Андрій Бєлоусов

В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов позвонил министру обороны США Ллойду Остину, чтобы сообщить о якобы украинской "тайной операции" против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам американских чиновников, 12 июля Белоусов позвонил, чтобы передать предупреждение об обнаруженной россиянами "украинской тайной операции" против России, которую, по их мнению, одобрили американцы. Белоусов спросил у Остина, известно ли Пентагону об этой операции и понимают ли они, что она может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о таком сговоре, заявили оба американских чиновника.

"Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника Пентагона отметили, что это было воспринято достаточно серьезно, и американцы связались с украинцами, подчеркнув, что, если они планируют что-то подобное, лучше этого не делать.

Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну", - пишет издание.

NYT также отмечает, что к операциям, которые вызвали беспокойство США, относились удары по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика на мосту через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.

Украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос, так же как и Кремль. Министерство обороны России также не ответило на запрос о комментарии.

Читайте также: США нашли еще $2 млрд на оружие для Украины

Пентагон (1445) Остин Ллойд (420) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+51
А хто здав таємну операцію Білоусову?!
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27.07.2024 10:28
+48
Прибирайте війська з України - не буде ніяких "таємних операцій"!
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27.07.2024 10:30
+36
Я щось не зрозумів, москалям вже так лячно, що вони вже на Україну у Пентагон скарги строчать?
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27.07.2024 10:34
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Таємниця Полішинеля -- будем бити у відповідь?
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27.07.2024 10:26 Ответить
САПСАНОМ БИ САМИЙ РАЗ ...,АЛЕ КРЕМЛЬЛЬОВСКІ , ЯКІ ПРИ ВЛАДІ В УКРАЇНІ , ВОНИ КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ .
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27.07.2024 10:30 Ответить
А хто здав таємну операцію Білоусову?!
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27.07.2024 10:28 Ответить
Вот это правильный вопрос. Кто именно в верхах опять сдал операцию пи@арам? А потом недонаполеон будет снова рассказывать что план наступления лежал на столе у *****.
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27.07.2024 10:40 Ответить
Пчьоли протів меда !!!!
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27.07.2024 10:53 Ответить
Будь хто з ОП. Там у всіх родичі в раші
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27.07.2024 12:10 Ответить
Зедермак здав ,
хто хто ?
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27.07.2024 12:49 Ответить
"Про це пише NYT з посиланням на кацапські джерела", так буде вірніше.
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27.07.2024 10:30 Ответить
А хто операцію про вагнерівців в білорусі злив?
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27.07.2024 10:37 Ответить
Прибирайте війська з України - не буде ніяких "таємних операцій"!
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27.07.2024 10:30 Ответить
Та й не тільки військових - хай би прибрали всю наволоч, що понаїхала (мусорню, гебню та звичайних ваньок з маньками, котрим в Зажопінсках не сиділося).
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27.07.2024 11:08 Ответить
Навіщо прибирати, якщо достатнього одного дзвінка.
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27.07.2024 11:34 Ответить
Журнашлюха в NYT трохи підзаробила - звичайна справа.
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27.07.2024 10:33 Ответить
сперва прочитай статью, мудило: https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html

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27.07.2024 12:52 Ответить
Лопатоїде козломордий, не сери своєю свинособочою поруч мене, біжи, мерщій, на свої болота - може ще встигнеш щось з лопати заковтнути. ))
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27.07.2024 14:11 Ответить
а, английский прочитать не можешь....
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28.07.2024 08:54 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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28.07.2024 17:17 Ответить
Мой юный друг, язык сам по себе - всего лишь средство для обмена информацией, как фортран.
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29.07.2024 09:03 Ответить
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
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29.07.2024 23:52 Ответить
Я щось не зрозумів, москалям вже так лячно, що вони вже на Україну у Пентагон скарги строчать?
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27.07.2024 10:34 Ответить
Так. Чому ні? Особливо якщо американці обов'язково на ці скарги реагують.
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27.07.2024 10:50 Ответить
я потроху починаю терятися - а вони точно наші союзники?
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27.07.2024 16:40 Ответить
😁😂👍
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27.07.2024 11:49 Ответить
"Зачєм такой мір, єслі там нє будєт расіі"?! - Білий дім.
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27.07.2024 11:54 Ответить
...то що кацапи,бананів?Бананів в нас,неьає.
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27.07.2024 10:34 Ответить
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27.07.2024 13:29 Ответить
Немає.
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27.07.2024 10:35 Ответить
Добре, що резнікова, десь переховує ТВО ПУ зеленський, а так би і йому зателефонував!!
Як зеленський зателефонував сипатому щодо операції проти вагнерівців…
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27.07.2024 10:36 Ответить
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27.07.2024 10:36 Ответить
От так от на звичайній брехні кацапів нам не дозволяють @башити їхяк слід. А кацапи роблять все що їм заманеться.
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27.07.2024 10:37 Ответить
Это "чудо природы" под названием "белоусов" раньше исполнял шедевры в качестве главы роскомнадзора, и одним из его главных достижений на этом посту - глобальное блокирование A-записей github.com для серверов DNS-трафика.
IT-шники того времени угорали от его "профессионализма".
"Теория заговора", "рептилоиды с планеты Нибиру", "мировое правительство" - это детский лепет в сравнении с его умозаключениями.
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27.07.2024 10:40 Ответить
Якось не доречно згадати про ураження військових аеродромів в окупованому Криму. Тим більше якщо американці навіть на такі удари реагують невдоволенням.
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27.07.2024 10:42 Ответить
Дичина.
Це, вже Україні захищатись не можна взагалі, і навіть Крим вже Не Україна?
Я так розумію, що не маючі достатньо сил аби наскоком дійти до Берліну, рашисти просто будуть у вуха всім нашим партнерам вдувати всіляку брехню, яка нагадує звичайний шантаж, аби ті не тільки Україні не дозволяли захищатися але і самі готувалися «доземлі» під навалою «руськогоміру» як невідворотнього майбутнього Заходу?
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27.07.2024 10:46 Ответить
Я не розумію. Світ щійшов з розуму і остаточно не відрізняє чорне від білого, а добра від зла?
Це що наслідки короновівірусу?
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27.07.2024 10:49 Ответить
.. и вот уже в который раз Геринг "стучал" Рузвельту на генерала Малиновского за "тайную операцию" против войск Гитлера... и просил утихомирить "неуравновешенного украинца", бо так немцы могли проиграть быстрее, чем договаривались...
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27.07.2024 10:49 Ответить
Ну якщо припустити,що йде якась підготовка бойових комарів Буданова до масового закидання в глибокий тил,десь аж за Сизрань а може і аж за Усть- Скрєповєлічіє,то хто Бєлоусову здав плани раніше,чим комарі вилупились з личинок?Брат героя СВО Міша Подоляк заробляє на медальку,чи сам Єрмак телефонограму відправив?
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27.07.2024 10:51 Ответить
"...американці зв'язалися з українцями, наголосивши, що, якщо вони планують щось подібне, краще цього не робити." Джерело:

ОБІСРАЛИСЯ!!! А ви кажете: "НАТО".
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27.07.2024 10:58 Ответить
Шоо, знову ескалація? А ескалування буде проводитися західною зброєю? А є докази?Ні.Ну тоді -ідіть лісом!
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27.07.2024 10:59 Ответить
У кацапів з США просто якісь договорняки за нашою спиною.
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27.07.2024 10:59 Ответить
Вся ця війна - суцільний договорняк.
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27.07.2024 11:42 Ответить
це не договрянк, а співучасть у злочині. З ймовірною кримінальною відповідальністю
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27.07.2024 16:42 Ответить
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27.07.2024 11:02 Ответить
Ескалація на мордорі - така гарна справа.
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27.07.2024 11:02 Ответить
Не повідомляйте ОП про таємну операцію !
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27.07.2024 11:02 Ответить
Як вже ті американці заманали-ядерку викрутивши руки в України відібрали. А тепер допомогу дають піпетковими дозами, а коли ми щось хочемо щось бомбанути кацапам то знову обмеження! Чого зарази кацапам не викручуєте руки обмеженнями??? З такими союзниками і ворогів не треба!
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27.07.2024 11:05 Ответить
Тобто підар жаліється Америці на Україну ?
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27.07.2024 11:07 Ответить
Фтараяарміяміра.
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27.07.2024 11:08 Ответить
Так, операція по радикальному обрізанню причендалів усім причетним. Остіну вже зробили місцеві лікарі і він одразу почав надзвонювати у кремль. Без яєць так іноді сцикотно буває, що він вже почав секас по телефону з білоусовим.
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27.07.2024 11:07 Ответить
Divide et impera!
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27.07.2024 11:07 Ответить
Кацапські терпіли жаліються дяді на українців. Кієв за трі дня?
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27.07.2024 11:07 Ответить
Идёт к тому, что стрелять в сторону кацапов скоро будет очень не рекомендовано нашими продуманными друзьями.
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27.07.2024 11:11 Ответить
американці зв'язалися з українцями, наголосивши, що, якщо вони планують щось подібне, краще цього не робити

Як завжди з цією імпотентною адміністрацією: по рашці не стріляти і диверсій не проводити.

Тьху!
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27.07.2024 11:19 Ответить
папіку настучав
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27.07.2024 11:19 Ответить
А всі військові операції України до того були не таємними ?
Типу "ІДУ НА ВИ !" ?
Україна за Московію ще не бралась.
Як запалають нафтові і газові свердловини, ото буде початок.
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27.07.2024 11:22 Ответить
Чергова піар-акція рашистів на тему "Нє стрєлять в атвет на наши абстрели! А то єскалация!!!" Вважають, що можна ще полякати США, поки там ідуть передвиборчі перегони.
Не звертати уваги, давити їх далі.
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27.07.2024 11:32 Ответить
То есть,чтобы провести какую либо операцию на территории раши,Украина должна спросить на это разрешиня у США??!! Честно говоря,это не война,а пздц...Я в истории не знаю примеров,чтобы одна воюющая сторона,спрашивала у третьей,нейтральной стороны что ей делать и какие операции проводить..Это не то что неуважение к нашей стране,Украина-по сути марионетка,которую дергают за нитки,шантажируя поставками оружия и помощи..Извините если кого разочаровал,но так войны не выигрываются...Когда тебя бьют,но тебе не дают отвечать ассиметрично,постоянно дергая и сдерживая...По ходу,ослабленая и вымотанная раша,но "живая и в своих границах"- для США куда важнее,чем вообще существование нашей страны,а живые потери Украины-вообще никого не ипут
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27.07.2024 11:37 Ответить
Просто треба нарешті почати розмовляти з адміністрацією бідона саме так, як вона на це заслуговує. Жорстко і безкомпромісно. А не виконнувати всі їхні забаганки, "бо нам зброю та гроші не дадуть". Це просто гантба, коли читаєш про такі речі у західних ЗМІ...
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27.07.2024 11:50 Ответить
Ось так, наприклад:

https://streamable.com/tqrlxu
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27.07.2024 12:27 Ответить
Ви маєте рацію. США дотепер притримуються доктрини, що тюрма народів, яким би відспіваним негідником вона не керувалася і які б злочини проти людства не робила, має залишатися у своїх нинішніх кордонах, і все буде зашибісь. На людські втрати України США абсолютно пох, лише б "на місці і під контролем" лишалися 5000 плутонієвих боєголовок, від яких США страшенно "сруться".

Думаю, Байден, світогляд якого трохи застряг у 70-х роках минулого століття, частково відповідальний за такий стан речей.
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27.07.2024 12:10 Ответить
В 70-х,США как раз таки хотели развалить СССР и они таки это сделали.Их ошибка в том,что они оставили целое и неделимое ядро зла,с огромной территорией и такой же тюрьмой только "малых народов" Это сравнимо как в боксе,отправили в нокдаун,но почему то "отпустили-не дожали-пожалели,сами не поверили что такое произошло" и вместо окончательного нокаута соперника-продолжили клинч и возню..Соперник в следующем раунде уже отошел от потрясения и у него появился шанс.
Американские демократы-это дерьмо...хуже которго наверное может быть лишь "розовые европейские пони-куколды" Все херня в их каденцию происходит..Обама-Байден... Выиграет Гаррис-будьте готовы что война будет продолжаться еще несколько лет в таком же ключе.
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27.07.2024 12:49 Ответить
Так ми втратили суб'єктність, тому й мусимо випрошувати дозволу. Наша країна вже настільки залежить від зовнішньої допомоги, що фактично - на штучному диханні і припинення допомоги - смерть.
Де факто, ми втратили незалежність, і нами тепер керують "партнери".
Тому ні про яку перемогу мова не йде, бо це не ми ведемо війну, з нас тут тільки - м'ясо на фронт.
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27.07.2024 12:20 Ответить
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27.07.2024 11:41 Ответить
Атака радіоактивних равликів на Нижній Тагіл?
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27.07.2024 11:44 Ответить
Виходячи з подібних заяв, Україна воює виключно за благополуччя заходу.
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27.07.2024 11:44 Ответить
Дане повідомлення у новинарній смужці ЦН не повно відтворює зміст статті в NYT. Головний посил в ній - це твердження, що адміністрація Байдена, начебто, робить все можливе для уникнення прямої конфронтації США з рашистською пітьмою. Чого усіма способами намагається уникнути Білий Дім.
Саме така конфронтація і є так званою "ескалацією": загроза скритих і відкритих ударів армії пітьми по об'єктах США в Європі, а також реалізація постійних погроз ***** через своїх нукерів про застосування тактичної ЯЗ.
Щодо конкретної розмови, то ймовірно йдеться про планування ГУР ударів по ворожих аеродромах дислокації стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС та ТУ-22М, а також по складах зі зберігання компонентів ТЯЗ.
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27.07.2024 11:45 Ответить
ТУ - уже!
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27.07.2024 16:44 Ответить
А Остін запитав у свого кровожерливого колегі Чому не соглосовали з ним удар по Охмадету ? Чи соглосавали і він погодив ?
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27.07.2024 11:50 Ответить
росіянські куколди жаліються американському чорношкірому володарю на таємний український ******* від якого в ********** системно ковтають приниження, вже навіть не спльовуючи.
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27.07.2024 12:00 Ответить
но почему американцы так легко ведутся на все "разводки" российских террористов ?
И почему они постоянно с ними "на связи " ?
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27.07.2024 12:06 Ответить
интересно, а захват российскими террористами Запорожской АЭС или подрыв Каховской ГЭС , кремль тоже согласовывал с США ?
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27.07.2024 12:10 Ответить
.... треба далі бити цапів , ,,,нам своє робить,,,
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27.07.2024 12:09 Ответить
Тут, як на мою думку, великого ума не потрібно щоб зрозуміти, що кацапам щось відомо про якусь операцію, але не вистачає інформації і ось вони вирішили звернутись до США, а ті зашевелились; почали надсилати запити в різні установи України, вимагати пояснень і тут кацапська розвідка тільки встигає інфу отримувати. Подарунок.
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27.07.2024 12:22 Ответить
Ось росія і вийняла з рукава свою таємну зброю - тепер Україні залишили можливість воювати тільки на самознищення.
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27.07.2024 12:31 Ответить
" Москва продвигала безосновательную идею о том, что Украина планирует использовать так называемую грязную бомбу - обычное взрывчатое вещество, начиненное радиоактивным материалом."
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27.07.2024 12:53 Ответить
Бєлоусов - ябєда
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27.07.2024 12:54 Ответить
Раз росіяки пішли скаржитися дядько Сему на укрспецоперації значить пісают окропом від них..І це добре..
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27.07.2024 13:18 Ответить
Ябеда
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27.07.2024 13:21 Ответить
Мля, а куда нам звонить если шо? Если пуйло захочет ещё одну детскую больницу взорвать? Кому звонить?😠😠
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27.07.2024 13:34 Ответить
що за х* я тільки що прочитав???

події які викликали занепокоєння США: удари по російській авіабазі на західному узбережжі Криму, вибух вантажівки на мосту через Керченську протоку та удари безпілотників у глибині території Росії.

Сша головою тронулося? чи вони союзники росії? тоді це багато що пояснює!
потвори кончені! верніть нашу зброю!

страшно уявити, що вони знову нам заблокували і чого це нам буде вартувати. Починаю жаліти нещасного зеленського, якщо дзвонить тобі бідон і каже, по мосту бити не можна, по криму також, нпз взагалі не обговорюється, а то зброї більше не дамо. Уроди.
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27.07.2024 16:48 Ответить
Very few leaders anywhere in the world, no matter how impressive they may look in their uniforms or suits, or how tough they may talk, would want to trade places with Zelensky. His is the hottest seat by far.
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27.07.2024 17:32 Ответить
Смішно, розв'язали війну, а скаржаться з приводу якоїсь операції, у стилі "А нас за що?".
Придурки придурюються ...
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27.07.2024 18:43 Ответить
 
 