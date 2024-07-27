Министр обороны РФ Белоусов предупредил Пентагон о "тайной операции" Украины против РФ, - NYT
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов позвонил министру обороны США Ллойду Остину, чтобы сообщить о якобы украинской "тайной операции" против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По словам американских чиновников, 12 июля Белоусов позвонил, чтобы передать предупреждение об обнаруженной россиянами "украинской тайной операции" против России, которую, по их мнению, одобрили американцы. Белоусов спросил у Остина, известно ли Пентагону об этой операции и понимают ли они, что она может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.
Представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о таком сговоре, заявили оба американских чиновника.
"Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника Пентагона отметили, что это было воспринято достаточно серьезно, и американцы связались с украинцами, подчеркнув, что, если они планируют что-то подобное, лучше этого не делать.
Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну", - пишет издание.
NYT также отмечает, что к операциям, которые вызвали беспокойство США, относились удары по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика на мосту через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.
Украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос, так же как и Кремль. Министерство обороны России также не ответило на запрос о комментарии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто хто ?
Як зеленський зателефонував сипатому щодо операції проти вагнерівців…
IT-шники того времени угорали от его "профессионализма".
"Теория заговора", "рептилоиды с планеты Нибиру", "мировое правительство" - это детский лепет в сравнении с его умозаключениями.
Це, вже Україні захищатись не можна взагалі, і навіть Крим вже Не Україна?
Я так розумію, що не маючі достатньо сил аби наскоком дійти до Берліну, рашисти просто будуть у вуха всім нашим партнерам вдувати всіляку брехню, яка нагадує звичайний шантаж, аби ті не тільки Україні не дозволяли захищатися але і самі готувалися «доземлі» під навалою «руськогоміру» як невідворотнього майбутнього Заходу?
Це що наслідки короновівірусу?
ОБІСРАЛИСЯ!!! А ви кажете: "НАТО".
Як завжди з цією імпотентною адміністрацією: по рашці не стріляти і диверсій не проводити.
Тьху!
Типу "ІДУ НА ВИ !" ?
Україна за Московію ще не бралась.
Як запалають нафтові і газові свердловини, ото буде початок.
Не звертати уваги, давити їх далі.
https://streamable.com/tqrlxu
Думаю, Байден, світогляд якого трохи застряг у 70-х роках минулого століття, частково відповідальний за такий стан речей.
Американские демократы-это дерьмо...хуже которго наверное может быть лишь "розовые европейские пони-куколды" Все херня в их каденцию происходит..Обама-Байден... Выиграет Гаррис-будьте готовы что война будет продолжаться еще несколько лет в таком же ключе.
Де факто, ми втратили незалежність, і нами тепер керують "партнери".
Тому ні про яку перемогу мова не йде, бо це не ми ведемо війну, з нас тут тільки - м'ясо на фронт.
Саме така конфронтація і є так званою "ескалацією": загроза скритих і відкритих ударів армії пітьми по об'єктах США в Європі, а також реалізація постійних погроз ***** через своїх нукерів про застосування тактичної ЯЗ.
Щодо конкретної розмови, то ймовірно йдеться про планування ГУР ударів по ворожих аеродромах дислокації стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС та ТУ-22М, а також по складах зі зберігання компонентів ТЯЗ.
И почему они постоянно с ними "на связи " ?
події які викликали занепокоєння США: удари по російській авіабазі на західному узбережжі Криму, вибух вантажівки на мосту через Керченську протоку та удари безпілотників у глибині території Росії.
Сша головою тронулося? чи вони союзники росії? тоді це багато що пояснює!
потвори кончені! верніть нашу зброю!
страшно уявити, що вони знову нам заблокували і чого це нам буде вартувати. Починаю жаліти нещасного зеленського, якщо дзвонить тобі бідон і каже, по мосту бити не можна, по криму також, нпз взагалі не обговорюється, а то зброї більше не дамо. Уроди.
Придурки придурюються ...