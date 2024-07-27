Апелляционный суд Днепра отменил выплаты семье погибшего экскомандира добровольческого батальона "Харьков-1" Янголенко, - супруга

Первый апелляционный административный суд Днепра отменил решение первой инстанции по выплатам семье погибшего экс-командира добровольческого батальона "Харьков-1" майора полиции Сергея Янголенко.

Об этом сообщила в фейсбуке жена погибшего защитника Украины Ольга Янголенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляцию по выплате по гибели Сергея мы проиграли. Бессовестный ПЕРВЫЙ АПЕЛЯЦИОННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД в составе коллегии: Компаниец И.Д., Гайдара А.В., Казначеева Е.Г. в г. Днепр стал на сторону Нацполиции и отменил решение первой инстанции. Судьи решили, что произошла "гибель майора полиции Янголенко С.А. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, а НЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛИЦЕЙСКОГО", а потому сам дурак, что добровольно пошел защищать Родину, а не позаботился о том, чтобы его деятельность была оценена супер экспертами, судьями из Днепра, как выполнение служебных обязанностей именно полицейского. Короче говоря, сам виноват и никаких выплат семье не положено", - отмечает вдова.

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По ее словам, апелляционный суд вообще не принял во внимание, что согласно ст. 2 Закона Украины "О национальной полиции", задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах:

1) обеспечение публичной безопасности и порядка;

2) охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства.

"То есть защита Родины от агрессора - не является охраной прав и свобод людей, проживавших в с. Малая Рогань, где погиб Янголенко??? На это решение уже подана кассация в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Уже определена коллегия судей: Кравчук В.М. (председательствующий судья), Стеценко С.Г., Стародуб А.П. Дело №200/264/24 (производство №К/990/28812/24).

Как пояснила адвокат, сначала надо молиться, чтобы этот суд вообще принял к рассмотрению кассацию, а уже потом за положительное решение в нашу пользу. Ведь сейчас Верховный суд по формальным основаниям игнорирует и не принимает к рассмотрению 90% кассаций, которые им поступают. Поэтому молимся и идем вперед!", - резюмирует Ольга.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в бою за Харьков погиб экс-командир добровольческого батальона "Харьков-1" майор полиции Сергей Янголенко. Также информировалось, что жене погибшего воина Янголенко, у которой онкология и двое малолетних детей, полтора года не дают выплаты. А полиция Донецкой области шантажирует вдову.