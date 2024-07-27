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Новости
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Апелляционный суд Днепра отменил выплаты семье погибшего экскомандира добровольческого батальона "Харьков-1" Янголенко, - супруга

Сергій Янголенко

Первый апелляционный административный суд Днепра отменил решение первой инстанции по выплатам семье погибшего экс-командира добровольческого батальона "Харьков-1" майора полиции Сергея Янголенко.

Об этом сообщила в фейсбуке жена погибшего защитника Украины Ольга Янголенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляцию по выплате по гибели Сергея мы проиграли. Бессовестный ПЕРВЫЙ АПЕЛЯЦИОННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД в составе коллегии: Компаниец И.Д., Гайдара А.В., Казначеева Е.Г. в г. Днепр стал на сторону Нацполиции и отменил решение первой инстанции. Судьи решили, что произошла "гибель майора полиции Янголенко С.А. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, а НЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛИЦЕЙСКОГО", а потому сам дурак, что добровольно пошел защищать Родину, а не позаботился о том, чтобы его деятельность была оценена супер экспертами, судьями из Днепра, как выполнение служебных обязанностей именно полицейского. Короче говоря, сам виноват и никаких выплат семье не положено", - отмечает вдова.

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По ее словам, апелляционный суд вообще не принял во внимание, что согласно ст. 2 Закона Украины "О национальной полиции", задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах:

1) обеспечение публичной безопасности и порядка;

2) охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства.

"То есть защита Родины от агрессора - не является охраной прав и свобод людей, проживавших в с. Малая Рогань, где погиб Янголенко??? На это решение уже подана кассация в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Уже определена коллегия судей: Кравчук В.М. (председательствующий судья), Стеценко С.Г., Стародуб А.П. Дело №200/264/24 (производство №К/990/28812/24).

Как пояснила адвокат, сначала надо молиться, чтобы этот суд вообще принял к рассмотрению кассацию, а уже потом за положительное решение в нашу пользу. Ведь сейчас Верховный суд по формальным основаниям игнорирует и не принимает к рассмотрению 90% кассаций, которые им поступают. Поэтому молимся и идем вперед!", - резюмирует Ольга.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в бою за Харьков погиб экс-командир добровольческого батальона "Харьков-1" майор полиции Сергей Янголенко. Также информировалось, что жене погибшего воина Янголенко, у которой онкология и двое малолетних детей, полтора года не дают выплаты. А полиция Донецкой области шантажирует вдову.

Виплати родині Янголенка

Нацполиция (16415) военнослужащие (6087) Янголенко Сергей (2)


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Топ комментарии
+21
питання до міністра внутрішніх справ Клименка, здається колишнього фронтовика:

поліція проти родини загиблого поліцейського це блдство?
чи ще буде далі ? 👿
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27.07.2024 11:20
+14
"А поліція Донеччини шантажує вдову"
Вдову поліцейського, їхнього колишнього колеги...
Як неочікувано від поліцаїв, правда?
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27.07.2024 11:09
+14
Янголенкр загинув в березні 2022 року, воював в складі добровольчого батальйону Харків-1. Був командиром. Напевно, не були оформлені всі формальні документи на приналежність до ЗСУ.
Але хіба в березні 2022 було до того?!

Людина воювала і загинула. Якби на його місці був кум, родич Клименка, то він би знайшов можливість оформити документи належним чином навіть заднім числом.
Але Клименко не вважає за потрібне організувати виплати онкохворій вдові ( хворобу якої ймовірно і спровокував страшний стрес ) та дітям загиблого поліцейського.
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27.07.2024 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Дуже сумно, перемоги Вам, а на якій посаді і в якій структурі він перебув на момент загибелі?
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27.07.2024 11:04 Ответить
"У бою за Харків загинув Сергій Янголенко, майор поліції, командир добровольчого батальйону "Харків-1" у 2014-2015 роках, який з 2018 року ніс службу у Донецькій області, був начальником Дружківського відділу поліції."

Джерело:
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27.07.2024 11:10 Ответить
питання до міністра внутрішніх справ Клименка, здається колишнього фронтовика:

поліція проти родини загиблого поліцейського це блдство?
чи ще буде далі ? 👿
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27.07.2024 11:20 Ответить
Схоже на те, що Клименко скурвився. Нажаль.
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27.07.2024 11:58 Ответить
Бо треба було красти так щоб онукам хватило, а тоді тікать у монако чи хоча б у буковель. Правильно, кловане?
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27.07.2024 11:05 Ответить
Ось і йди добровільно захищати оцю пальнуту на всю голову владу.
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27.07.2024 11:08 Ответить
Рюзкє, ти спалився...
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27.07.2024 11:59 Ответить
"А поліція Донеччини шантажує вдову"
Вдову поліцейського, їхнього колишнього колеги...
Як неочікувано від поліцаїв, правда?
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27.07.2024 11:09 Ответить
Це реальний "патріотизм" служки ОПи Клименка, міністра МВС.

"Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою за Харків екскомандир добровольчого батальйону "Харків-1" майор поліції Сергій Янголенко.

Також інформувалося, що дружині загиблого воїна Янголенка, у якої онкологія та двоє малолітніх дітей, півтора року .
А поліція Донеччини шантажує вдову."

Джерело:
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27.07.2024 11:09 Ответить
А потом говорят не раскачивать.Рыба гниёт со слуги.
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27.07.2024 11:09 Ответить
Конечно не рас скачивайте, без публикации решения суда это наброс на вентилятор и ловля хайпа, основанная на догмах все зеленые воры и вечной аксиоме что все менты козлы
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27.07.2024 12:53 Ответить
Ой бл...я не можу таке читати ...а ще більше від того шо нема як підняти ОПу та 🤡 на вили !
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27.07.2024 11:09 Ответить
Шо за хрень? - а віиськовим хіба виплати не мають бути - при загибелі чи інвалідності?
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27.07.2024 11:09 Ответить
Авжеж, кожному по 15 000 000 грн. Тримайте кишеню ширше.
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27.07.2024 11:12 Ответить
Янголенкр загинув в березні 2022 року, воював в складі добровольчого батальйону Харків-1. Був командиром. Напевно, не були оформлені всі формальні документи на приналежність до ЗСУ.
Але хіба в березні 2022 було до того?!

Людина воювала і загинула. Якби на його місці був кум, родич Клименка, то він би знайшов можливість оформити документи належним чином навіть заднім числом.
Але Клименко не вважає за потрібне організувати виплати онкохворій вдові ( хворобу якої ймовірно і спровокував страшний стрес ) та дітям загиблого поліцейського.
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27.07.2024 11:19 Ответить
Клименко - занадто багато поганих асоціацій із ним останнім часом.

він же начебто сам воював ?
чи то було давно і неправда, вже встиг забути....
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27.07.2024 11:24 Ответить
Не знаю чи він воював,але ОПі він служить віддано.
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27.07.2024 11:28 Ответить
Якщо до червня 22-го воював в добровольчому (як і я) і загинув, то система не передбачає виплат вдовам. Це система.

Пані Ольга, позвоніть комбату. Побратими скинуться грошами. Якщо воїни - то скинуться.
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27.07.2024 11:11 Ответить
Потрібно міняти законом - Стефанчук там за старшого - бо таких випадків дуже багато
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27.07.2024 11:20 Ответить
Єдиний варіант, що бачу - заднім числом цивільні ТрО та добробати переводити в ЗСУ.

Я на війні з 24.02.22. В ЗСУ з 06.06.22. Якби загинув чи був тяжко поранений в Ірпені чи в перші дня Вірнопілля - моїй сім'ї ніхто б нічого не компенсував.
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27.07.2024 11:27 Ответить
"там" - всі ганчірки ЗЄлі, крім ЄС, звісно! 👿
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27.07.2024 11:28 Ответить
Є ше таке як тваринни страх
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27.07.2024 11:32 Ответить
тваринний страх ?

вони в окопах під КАБАМи ?

утім у тварини страх є завжди - достатньо шикнути
курви !!!!!!
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27.07.2024 11:40 Ответить
телефонувати треба Пороху і його побратимам по фракції ЄС !

вони зможуть виправити несправедливість на законодавчому рівні
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27.07.2024 11:26 Ответить
Це ідея. Порох може.
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27.07.2024 11:29 Ответить
"ніхто хто крім Пороха"

це вже у десантників....👿
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27.07.2024 11:42 Ответить
поки "як у десантників".

поки.... 👿

.
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27.07.2024 11:44 Ответить
Потрібно скидатися на кулю, відомо для кого..
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27.07.2024 11:38 Ответить
Відкривайте банку. Закриємо за півдоби.
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27.07.2024 11:48 Ответить
Той випадок, коли треба проводити тренінги по тактиці. Куля )))) Набій. Патрон російською.

Валерій, в Україні третій рік війна. Здається, повинні вже знати базові елементарні речі.
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27.07.2024 11:55 Ответить
Судова система в Україні? Ні, не чули...
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27.07.2024 11:15 Ответить
Суд-95...
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27.07.2024 12:00 Ответить
ОФФ КОРС - треба слугам на колеса для їх Бентлі
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27.07.2024 11:21 Ответить
Апеляційний суд Дніпра, трохи не так це Перший апеляційний адміністративний суд який перебрався у Дніпро з Краматорська, співробітники мабуть теж звідти.
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27.07.2024 11:21 Ответить
Так це ж ще повезло,хочу нагадати українцям,як нас добровольців 14-15 років Аваков і Матіос тягали в суди по 260 статті ККУ,через горнило тих судилищ пропустили близько 4 тис. добровольців,близько 400 чол. самих активних посадили після акцій протесту під ВР,коли Аваков підірвав молодих нацгвардійців.Ми роками доказували в судах,що ми не" рижі" ,нас ветеранами АТО держава не визнавала аж до 18 року,навіть з держ.нагородами і боєвими пораненнями ми були злочинці для держави.
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27.07.2024 11:28 Ответить
Може ще якусь судову реформу проведемо? Бо 33 роки реформування не допомогли.

Чи повигоняємо цих підарських суддів "без виходного пособія" і перейдемо на принцип виборності?

Де окуєнні фахівці-юристи-недиванні експерти?
Які у вас ще пропозиції?
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27.07.2024 11:40 Ответить
Зєлємскій зробить їх разом, не хвилюйтесь.
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27.07.2024 11:59 Ответить
Може не в тему, але адвокат явно не на своєму місці, коли в неї перше це молитися.
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27.07.2024 11:41 Ответить
До "Ми вас туда нє пасилалі!" один крок?
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27.07.2024 11:44 Ответить
так може треба йти по іншій процедурі не як поліцейського а як військового
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27.07.2024 11:58 Ответить
я прочитав рішення в реєстрі. не треба звинувачувати суд. бо порушена процедура отримання допомоги. Янголенко загинув не як поліцейський а як військовий. тому треба було йти по процедурі виплат військовому а не поліцейському. тому родина і програла. але адвокат то так точно не програв. треба починати йти по іншій процедурі і все буде гаразд. а касація теж буде програна. але не адвокатом так це точно.
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27.07.2024 12:14 Ответить
Це ідіотізм, взагалі хто і чому підняв це питання??? Гроші все одно виплачує держава, яка різниця як захищати країну!!! Поліція вирішила зекономити гроші!!!!
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27.07.2024 12:14 Ответить
Зараз всі державні інституції та громадянське суспільство мають бути заточені на головному - це здобуття перемоги України у війні над рашистською пітьмою. Зокрема суди всіх інстанцій мають дотримуватись єдиного принципу: всі рішення держорганів, які ущемлюють права Воїна і його сім'ї, мають скасовуватись, а, натомість, прийматись нові рішення про повне поновлення цих прав.
Всі судові рішення, які йдуть у розріз з даним принципом, мають скасовуватись судами вищих інстанцій, а щодо суддів, які їх прийняли, повинні відкриватись дисциплінарні провадження у ВРП і за наявності підстав вони мають позбавлятись своїх посад.
Щодо даного конкретного випадку: вочевидь мала місце перестрахівка керівництва поліції щодо виплат. Побоялись перевірки держаудиту та звинувачень у начебто неправомірних виплатах. Тому вирішили діяти згідно судових рішень. А склад суду апеляційної інстанції виявився непатріотичним і прорашистським, тому й свідомо пішов на цю провокацію, фактично діючи в інтересах ворога.
Таким чином, Верховний Суд має негайно допустити касаційну скаргу до розгляду по суті, оскільки мало місце два протилежні судові рішення нижчих інстанцій та розглянути дану справу у найкоротші терміни. А після прийняття позитивного для Воїна судового рішення, адвокату його сім'ї слід подати скаргу на суддів Компанієць І.Д., Гайдара А.В., Казначеєва Е.Г. у Вищу раду правосуддя.
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27.07.2024 12:20 Ответить
Клименко взагалі пітух рідкисний
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27.07.2024 12:32 Ответить
За роки війни з травня 2014 по серпень 2017 року моє грошове забеспечення як учасника бойових дій,Пенсійний Фонд Дніпропетровської області ,при нарахуванні пенсії взагалі не врахував. Всі суди: адм.суд першої інст.,апеляційний, касац..підтримали незаконні дії ПФ на підставі того,що не можуть "підміняти своїми рішеннями дії ПФ". Таке беззаконня свідчить про те,що в судах вищої ланки, поліції, взагалі КМ Укр,-зібралися колаборанти ,"какая разніца"і просто зрадники.Треба зараз захистити Вітчизну,з тварюками проросійськими розберемось пізніше. На все свій час. Тримаймося..
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27.07.2024 12:32 Ответить
Хитрый мужик хотел иметь льготы как полицейский и военный. Но афера невышла.
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27.07.2024 12:51 Ответить
Хитрі у березні 2022р. штурмували кордони з Європою. Ви, мабуть, забули що було у цей час в країні? Які тепер йому пільги у труні?
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27.07.2024 13:48 Ответить
Березень 22-го. Це коли всі як криси бігли за кордон або на західну україну.
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27.07.2024 13:18 Ответить
Березень 22-го это время когда украинская армия предала свой народ побежав прятатся в цеха Азовстали. И десятки тысяч мирных жителелей Мариуполя превратились в трупы. Мне удалось выжить в этом аду потеряв все.
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27.07.2024 14:01 Ответить
А може Хрипатому поцу настала пора заставити пана + пані з Кабміну видати постанову про правовий статус загиблих при обороні України незалежно від відомства та формування, національності та громадянства. Бо Просирський та його друзяка Павлюк і .пальцем не поворухнуть. Умеров з Клименко тим більше. Це не тільки про маткомпенсацію рідним але і проводи в останню путь.
А то в силу свого колєнопреклонєнія мавпують з товарища Сталіна, який спеціально ввів статус пропавших безвісті, щоб не проводити соціальних виплат, і заборонив судам визнавати особу померлою під час бойових дій. А горе-командири на полі бою, для скритят втрат активно розсилали вєсточки про пропавших.
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27.07.2024 13:59 Ответить
Міліціонер, який загинув за Україну - рідке явище. В пошані ті що втекли, або перейшли всім райвідділом на бік ворога.
А добровольці скоро мабуть будуть поза закону.
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27.07.2024 14:34 Ответить
Зевлада вміє тільки красти і робити вистави, а портновська суддівська мафія - це відрижка совка і мафіозних кланів
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28.07.2024 01:53 Ответить
 
 