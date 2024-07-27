Апелляционный суд Днепра отменил выплаты семье погибшего экскомандира добровольческого батальона "Харьков-1" Янголенко, - супруга
Первый апелляционный административный суд Днепра отменил решение первой инстанции по выплатам семье погибшего экс-командира добровольческого батальона "Харьков-1" майора полиции Сергея Янголенко.
Об этом сообщила в фейсбуке жена погибшего защитника Украины Ольга Янголенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Апелляцию по выплате по гибели Сергея мы проиграли. Бессовестный ПЕРВЫЙ АПЕЛЯЦИОННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД в составе коллегии: Компаниец И.Д., Гайдара А.В., Казначеева Е.Г. в г. Днепр стал на сторону Нацполиции и отменил решение первой инстанции. Судьи решили, что произошла "гибель майора полиции Янголенко С.А. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, а НЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛИЦЕЙСКОГО", а потому сам дурак, что добровольно пошел защищать Родину, а не позаботился о том, чтобы его деятельность была оценена супер экспертами, судьями из Днепра, как выполнение служебных обязанностей именно полицейского. Короче говоря, сам виноват и никаких выплат семье не положено", - отмечает вдова.
По ее словам, апелляционный суд вообще не принял во внимание, что согласно ст. 2 Закона Украины "О национальной полиции", задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах:
1) обеспечение публичной безопасности и порядка;
2) охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства.
"То есть защита Родины от агрессора - не является охраной прав и свобод людей, проживавших в с. Малая Рогань, где погиб Янголенко??? На это решение уже подана кассация в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Уже определена коллегия судей: Кравчук В.М. (председательствующий судья), Стеценко С.Г., Стародуб А.П. Дело №200/264/24 (производство №К/990/28812/24).
Как пояснила адвокат, сначала надо молиться, чтобы этот суд вообще принял к рассмотрению кассацию, а уже потом за положительное решение в нашу пользу. Ведь сейчас Верховный суд по формальным основаниям игнорирует и не принимает к рассмотрению 90% кассаций, которые им поступают. Поэтому молимся и идем вперед!", - резюмирует Ольга.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в бою за Харьков погиб экс-командир добровольческого батальона "Харьков-1" майор полиции Сергей Янголенко. Также информировалось, что жене погибшего воина Янголенко, у которой онкология и двое малолетних детей, полтора года не дают выплаты. А полиция Донецкой области шантажирует вдову.
Пожалуйста, подождите...
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поліція проти родини загиблого поліцейського це блдство?
чи ще буде далі ? 👿
Вдову поліцейського, їхнього колишнього колеги...
Як неочікувано від поліцаїв, правда?
"Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою за Харків екскомандир добровольчого батальйону "Харків-1" майор поліції Сергій Янголенко.
Також інформувалося, що дружині загиблого воїна Янголенка, у якої онкологія та двоє малолітніх дітей, півтора року .
А поліція Донеччини шантажує вдову."
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Але хіба в березні 2022 було до того?!
Людина воювала і загинула. Якби на його місці був кум, родич Клименка, то він би знайшов можливість оформити документи належним чином навіть заднім числом.
Але Клименко не вважає за потрібне організувати виплати онкохворій вдові ( хворобу якої ймовірно і спровокував страшний стрес ) та дітям загиблого поліцейського.
він же начебто сам воював ?
чи то було давно і неправда, вже встиг забути....
Пані Ольга, позвоніть комбату. Побратими скинуться грошами. Якщо воїни - то скинуться.
Я на війні з 24.02.22. В ЗСУ з 06.06.22. Якби загинув чи був тяжко поранений в Ірпені чи в перші дня Вірнопілля - моїй сім'ї ніхто б нічого не компенсував.
вони в окопах під КАБАМи ?
утім у тварини страх є завжди - достатньо шикнути
курви !!!!!!
вони зможуть виправити несправедливість на законодавчому рівні
це вже у десантників....👿
поки.... 👿
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Валерій, в Україні третій рік війна. Здається, повинні вже знати базові елементарні речі.
Чи повигоняємо цих підарських суддів "без виходного пособія" і перейдемо на принцип виборності?
Де окуєнні фахівці-юристи-недиванні експерти?
Які у вас ще пропозиції?
Всі судові рішення, які йдуть у розріз з даним принципом, мають скасовуватись судами вищих інстанцій, а щодо суддів, які їх прийняли, повинні відкриватись дисциплінарні провадження у ВРП і за наявності підстав вони мають позбавлятись своїх посад.
Щодо даного конкретного випадку: вочевидь мала місце перестрахівка керівництва поліції щодо виплат. Побоялись перевірки держаудиту та звинувачень у начебто неправомірних виплатах. Тому вирішили діяти згідно судових рішень. А склад суду апеляційної інстанції виявився непатріотичним і прорашистським, тому й свідомо пішов на цю провокацію, фактично діючи в інтересах ворога.
Таким чином, Верховний Суд має негайно допустити касаційну скаргу до розгляду по суті, оскільки мало місце два протилежні судові рішення нижчих інстанцій та розглянути дану справу у найкоротші терміни. А після прийняття позитивного для Воїна судового рішення, адвокату його сім'ї слід подати скаргу на суддів Компанієць І.Д., Гайдара А.В., Казначеєва Е.Г. у Вищу раду правосуддя.
А то в силу свого колєнопреклонєнія мавпують з товарища Сталіна, який спеціально ввів статус пропавших безвісті, щоб не проводити соціальних виплат, і заборонив судам визнавати особу померлою під час бойових дій. А горе-командири на полі бою, для скритят втрат активно розсилали вєсточки про пропавших.
А добровольці скоро мабуть будуть поза закону.