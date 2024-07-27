Враг атаковал энергообъекты в двух областях, из-за обстрелов на шахте в Донецкой области возник пожар

Враг атаковал объекты системы передачи электроэнергии в Черниговской и Днепропетровской областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Минэнерго.

"За минувшие сутки враг трижды обстреливал энергетические объекты в Черниговской области, в результате чего обесточивались подстанции и воздушные линии, а также присоединенные к ним бытовые потребители. В целом обесточивалось 2 946 потребителей.

В Днепропетровской области на территории одной из подстанций из-за атаки БПЛА повреждено оборудование", - говорится в сообщении.

Также в результате вражеского обстрела Донетчины на территории одной из шахт возник пожар. В шахте на момент аварии находились 86 работников. 84 человека были выведены на поверхность, в шахте остались 2 работника, задействованные в работах по обеспечению жизнедеятельности предприятия. Пожар ликвидирован.

В энергосистеме остается значительный дефицит мощностей. За прошедшие сутки Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Словакии и Польши в вечерние пиковые часы. Также украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы. На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут применяться только в часы пикового потребления - с 17:00 до 23:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди.

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