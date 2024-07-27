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Министр обороны Чехии Чернохова совершила трехдневный визит в Украину

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова

Министр обороны Чехии Яна Чернохова осуществила трехдневный визит в Украину.

За время трехдневного визита Чернохова почтила память чехословацких легионеров и солдат, погибших во Второй мировой войне, а также военнослужащих из Чехии, которые сражались в составе австро-венгерской армии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы посетили места, тесно связанные с нашими воинами, которые принимали участие в Первой и Второй мировых войнах. О жертвах как великих войн, так и о героях Восточного фронта необходимо помнить даже в свете нынешней бессмысленной агрессии путинской России", - сказала Чернохова.

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Кроме этого, руководитель чешского оборонного ведомства почтила память украинских воинов и пообщалась с представителями местной власти о возможном предоставлении гуманитарной помощи перед предстоящей зимой. Чернохова поблагодарила власти за заботу о чешских военных могилах.

Ранее Чернохова возложила цветы в память о чехословацких воинах Второй мировой войны на кладбище в селе Садгора вблизи украинско-румынской границы, которое сейчас включено в состав Черновцов.

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Участники делегации, в которую входили директор Военно-исторического института Алеш Книжек и директор Отдела ветеранов войны и военных захоронений Минобороны Роберт Спейхал, обсудили с представителями местного управления возможность осуществить реконструкцию мемориала.

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визит (3068) помощь (7749) Чехия (1698)


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Пані Чорнохова ...Серьозна жіночка 👍
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27.07.2024 20:24 Ответить
Приїздилв, коли Боневтік був у Києві? Якщо не в ті дні - тоді смілива жінка, без ППо в Київ приїхати....
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27.07.2024 20:35 Ответить
Нарешті прочитав нормальне повідомлення про візит іноземної big fish. А то, зазвичай, розпишуть для кремля усі подробиці усіх договорів/поставок/навчань тощо.
Так розумію, за три дні перебування квіти були покладені толково, план реконструкції меморіалу затверджено.
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27.07.2024 20:37 Ответить
Чехам, друзям, ніколи це не забудеться. Подяка.
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27.07.2024 21:05 Ответить
Чехія визнає чинну владу, як і Китай т Індія, та весь інший цивілізований світ.
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27.07.2024 23:45 Ответить
 
 