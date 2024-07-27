Министр обороны Чехии Чернохова совершила трехдневный визит в Украину

Министр обороны Чехии Яна Чернохова осуществила трехдневный визит в Украину.

За время трехдневного визита Чернохова почтила память чехословацких легионеров и солдат, погибших во Второй мировой войне, а также военнослужащих из Чехии, которые сражались в составе австро-венгерской армии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы посетили места, тесно связанные с нашими воинами, которые принимали участие в Первой и Второй мировых войнах. О жертвах как великих войн, так и о героях Восточного фронта необходимо помнить даже в свете нынешней бессмысленной агрессии путинской России", - сказала Чернохова.

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Кроме этого, руководитель чешского оборонного ведомства почтила память украинских воинов и пообщалась с представителями местной власти о возможном предоставлении гуманитарной помощи перед предстоящей зимой. Чернохова поблагодарила власти за заботу о чешских военных могилах.

Ранее Чернохова возложила цветы в память о чехословацких воинах Второй мировой войны на кладбище в селе Садгора вблизи украинско-румынской границы, которое сейчас включено в состав Черновцов.

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Участники делегации, в которую входили директор Военно-исторического института Алеш Книжек и директор Отдела ветеранов войны и военных захоронений Минобороны Роберт Спейхал, обсудили с представителями местного управления возможность осуществить реконструкцию мемориала.