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В Украине запускают социальную платформу "Жити назустріч", направленную на качественную интеграцию ветеранов - мужчин и женщин - в гражданскую жизнь

Соціальна платформа

Банк ПУМБ в партнерстве с Superhumans, Veteran Hub, InvictusGames, Uklon, "Сердце Азовстали" запускает социальную платформу "Жити назустріч", которая будет помогать ветеранам -  женщинам и мужчинам, в частности с инвалидностью и нарушениями после тяжелых ранений, комплексно интегрироваться в финансовые процессы, трудовые отношения, предпринимательство и общество в целом.

По последним данным Министерства по делам ветеранов Украины, по состоянию на апрель 2024 года среди нас уже более 1 200 000 ветеранов войны. Из них на начало года более 110 000 имели ту или иную форму инвалидности. И эта цифра постоянно растет.

"К сожалению, возвращаясь домой, ветераны и женщины-ветераны сталкиваются со многими вызовами: последствия ранения, психологические травмы, сложности адаптации к гражданской жизни. Часто общество не понимает их чувств и потребностей, а это создает ощущение изолированности у тех, кто рисковал своей жизнью ради свободы каждого из нас. Ветераны и женщины-ветераны не должны преодолевать вызовы возвращения в одиночку. Поэтому мы создали платформу "Жити назустріч", которая станет комплексом инициатив, объединенных важной целью - чтобы и гражданские, и ветераны - мужчины и женщины- делали шаги навстречу друг другу для качественной интеграции и взаимодействия", - комментирует запуск платформы маркетинг-директор ПУМБ Ксения Сикорская.

Социальная платформа имеет целью создать большое поддерживающее сообщество ветеранов  и гражданских. Выстроить благоприятную среду, в которой можно достичь лучшего взаимопонимания и сотрудничества. Важной составляющей развития платформы "Жити назустріч" является вовлеченность в процесс ее становления самих ветеранов мужчин и женщин: они участвуют в обсуждении направлений, в тестировании и наполнении проектов.

Первыми проектами платформы стали:

  • Создание чат-бота "Финансовый рестарт" - образовательной программы с ежедневными советами и задачами, которые будут повышать уровень финансовой грамотности.
  • Открытие инклюзивного Финансового хаба - пространства, где проходят образовательные мероприятия для ветеранов  и членов их семей. В частности, встречи с экономическими экспертами, которые будут помогать понять, как эффективно управлять собственным бюджетом, разобраться с психологией расходов и различными возможностями заработка, инвестиций, кредитования и тому подобное.

Работа над платформой объединила усилия многих организаций, которые работают с ветеранами и ветеранками. Ведь интеграция ветеранов мужчин и женщин - это задача не только для них самих. Это дело всего общества - общественных организаций, бизнеса, государства и граждан. Поэтому Всеукраинский центр протезирования, реконструктивной хирургии и реабилитации Superhumans помогает проекту в коммуникации с ветеранами. Международное мероприятие Игры Непокоренных (Invictus Games) через спорт способствует процессу восстановления и реабилитации ветеранов и женщин-ветеранов и военных, получивших ранения или травмы в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Пространство поддержки ветеранов  и их семей Veteran Hub открыло свои двери для офлайн-событий "Жити назустріч". Компания Inclusive IT тестирует и адаптирует сайт платформы, ТГ-канал и чат-бот таким образом, чтобы воспользоваться возможностью обучения могли ветераны  и все желающие с различными видами нарушений. Другие партнеры платформы "Жити назустріч": компания Uklon, проект "Сердце Азовстали", ЦУМ Киев, сообщество женщин с боевым опытом - движение Veteranka.

Нам всем вместе нужно адаптироваться к актуальным вызовам, учиться жить в новой реальности и совместно идти навстречу будущему. Поэтому платформа "Жити назустріч" приглашает всех сделать свой первый шаг навстречу друг другу!

Присоединяйтесь уже сейчас к телеграмм-каналу https://t.me/zhytynazustrich и посетите сайт платформы www.zhyty-nazustrich.com.ua

Тизер: https://www.youtube.com/watch?v=7-yjd3vDJs4

Автор: 

ветераны (1106) поддержка (669)


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Цій владі взагалі нічого неможна довіряти. Незнаю, як можна бути такими покидьками, щоб красти під час війни у дітей, хворих, поранених, інвалідів, сімей загиблих, пенсіонерів - у незахищених верств населення..їм руки по шию треба відрубувати..
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01.08.2024 11:31 Ответить
Чесно кажучи, аморальність зелених покидьків вражає. Красти під час війни у свого власного народу? Обкрадати свою країну? Шкода, що не знайшлося жодного патріота, який би пристрелив хоч одного провладного злодія. Бо іншої розмови вони не розуміють.
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01.08.2024 12:00 Ответить
Перекладаємо на зрозумілу мову: ахмєтов та його посіпаки вирішили примазатись до "доброї справи", тому на базі свого проекту "ЦУМ" та "ПУМБ" тощо вирішили "щось замутити", аби були інформаційні приводи в ЗМІ - який же він відповідальний бизьнеєсьмєн!

Ага, лекціями по інвестуванню ветеранам допомогти. Ага - як крутіше витратити компенсації за поранення, шляхом використання картки ПУМБ в ЦУМ-і, я так розумію.
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01.08.2024 12:03 Ответить
Коли пишуть "ветеранів", то додають "і ветеранок". Коли пишуть "захисників", то додають "і захисниць". А от коли пишуть "злочинців" або "кацапів", то "злочинок" і "кацапок" не додають. Сраколизи-підкаблучники, тьфу на них.
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01.08.2024 12:41 Ответить
 
 