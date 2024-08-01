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В случае победы Трампа КНДР может возобновить ядерные переговоры с США, - Reuters

чен,трамп,кім,ин

Если Дональд Трамп будет переизбран президентом, Северная Корея хочет возобновить ядерные переговоры с Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters

По словам бывшего северокорейского дипломата Ри Иль Гю, КНДР определила Россию, США и Японию как свои главные внешнеполитические приоритеты на этот год и далее. В то же время укрепляя отношения с Россией, Пхеньян был бы заинтересован в возобновлении ядерных переговоров, если бы Трамп выиграл президентские выборы в ноябре.

"Дипломаты Пхеньяна разрабатывают стратегию для этого сценария с целью снятия санкций с его программ вооружений, снятия с него статуса государства-спонсора терроризма и получения экономической помощи", - отмечает экс-дипломат.

Как пишет Reuters, саммит между северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме в 2019 году сорвался из-за санкций, в чем Ри частично обвинил решение Кима доверить ядерную дипломатию "неопытным, неосведомленным" военным командирам.

"Ким Чен Ын мало что знает о международных отношениях и дипломатии, или о том, как принимать стратегические решения. На этот раз министерство иностранных дел, безусловно, получит власть и возьмет на себя ответственность, и Трампу будет не так легко снова связать Северную Корею по рукам и ногам на четыре года, не давая ничего", - отметил Ри Иль Гю.

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Благодаря более тесным связям с Россией, Северная Корея получила помощь в области ракетных технологий и экономике. Однако наибольшей выгодой могло бы стать блокирование новых санкций и ослабление существующих, что повысило бы переговорную силу Пхеньяна в отношениях с Вашингтоном, отмечает экс-дипломат.

"Россияне запачкали свои руки, участвуя в незаконных операциях, и благодаря этому Северной Корее больше не нужно полагаться на США в вопросе снятия санкций, что по сути означает, что они лишили США одного из ключевых козырей", - добавляет Ри Иль Гю.

Автор: 

КНДР (1189) США (26381) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+10
Ще одна морквинка для американських віслюків.
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01.08.2024 07:24
+7
Кремлівська ботоферма трамполизів вже на роботі.
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01.08.2024 07:49
+5
Хто на черзі? Може куйло завтра вивісить локшину про те, що в разі перемоги трампакса він виведе війська з України?
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01.08.2024 07:28
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Правила форума Совет форумчан
Ще одна морквинка для американських віслюків.
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01.08.2024 07:24 Ответить
Авжеж, розумнику, знаємо таких, як ти - "какаяразніца, хотьпаржом, папріколу…"
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01.08.2024 07:42 Ответить
Хто на черзі? Може куйло завтра вивісить локшину про те, що в разі перемоги трампакса він виведе війська з України?
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01.08.2024 07:28 Ответить
Так воно и буде. А якщо переможе Харріс, Україна воюватиме ще мінімум 4 роки.
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01.08.2024 07:42 Ответить
Трамполиз детектед.
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01.08.2024 07:44 Ответить
І це все? А я розраховував хоч на якісь аргументи проти.
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01.08.2024 07:48 Ответить
Аргументи для ботів марна трата часу
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01.08.2024 07:50 Ответить
Я все зрозумів. Бот, відкрий личко.
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01.08.2024 07:51 Ответить
які аргументи можуть переконати вірусна в святого Трампиню. Минулого разу русня за Трампа не пішла ні з Донбасу ні з Криму хоча ще далеко не всі санкції тоді були введені і було багато важелів впливу на рашку.
Рудий Клоун тільки гальмував санкції в Конгресі - ось і вся його "антипутінська" діяльність за той період.

І з Пухляшом він теж обісрався, до речі
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01.08.2024 08:01 Ответить
Нагадую, що Крим та Донбас пу захопив при Обамі-Байдені. За часiв Трампа пу не захопив жодного нового сантиметра української території, а обстріли на лінії розмежування звелися до мінімуму. Щойно президентом став Байден, пу почав широкомасштабну агресію проти України. Трамп пообіцяв ударити по Москві, якщо пу продовжить агресію, а також підвести ядерні підводні човни ближче до кремля, якщо той загрожуватиме ядерною зброєю. І окурок заспокоївся. Щодо санкцій. Трамп ввів санкції проти північ. потоку 2, а Байден, як тільки вступив до Білого дому, одразу їх скасував. Трамп гальмував ухвалення антипутинських санкцій у Конгресі? Хотілося б про це детальніше.
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01.08.2024 08:14 Ответить
It is so hard warming to see a ******* Trump supporter, especially from socialist Germany where so called "conservatives" are way to the left of most US democrats, judging by the crazy policies they are putting up with. How can true conservatives allow universal healthcare, for example? Healthcare is a right, not a privilege. It cannot be provided basically for free just to anybody and indefinitely. Private insurers should be able to refuse coverage to avoid losses. And what's that nonsense about Germany's huge minimum wage and like 4 or 5 weeks of mandatory vacation? It is freaking communism. If a person is willing to work for a couple of bucks an hour, why should government interfere? Resources are scarce, they should be given to the most efficient users, not squandered on losers. But it is great to see conservative forces rise everywhere in Europe, including Germany. Socialism is doomed. Soon there will be no more freebies. Millions of parasites will be driven back to the world's armpits they came from. A brave new world is coming. Trumpworld!
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01.08.2024 08:42 Ответить
Not everyone in Germany supports socialists or identifies with them. Personally, I was inoculated against socialism-communism in the USSR, and it will last me the rest of my life. I had different ideas about Germany when I went here. In fact, under Chancellor Kohl, there was much less socialism in Germany. But with the arrival of the Komsomol activist from the former GDR, Frau Merkel, the entire political spectrum began to shift steadily to the left. So normal centrists turned into the so-called right-wing radicals. Western Europe did not know the delights of socialism, and new generations of Germans are brought up on the ideas of racial and gender tolerance and, in fact, in hatred for their own people. This is a policy of suicide. German cities are filled with illegal immigrants from Afghanistan, Africa and Arab countries, who were specially brought in by planes and ships. For example, I sympathize with the Alternative for Germany party, which in German politics is called nothing less than right-wing radicals. But when you read the AfG program, the most radical thing in it is protecting borders from illegal migrants. You know that in America, don't you? I am also inspired by the rise of the right, and in fact, normal and healthy forces in Europe. But I am afraid that it may already be too late. I am not as optimistic as you, but I clearly understand that the key to preventing the world from sliding into World War III is in Trump's pocket.
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01.08.2024 09:46 Ответить
Скажи вже зрозуміліше: обидва старі ,але хитрі по своєму пердуни! Місце в садочку колупатись і нянчити внуків і правнуків! Та в одного хоч розуму вистачило відмовитись від кандидатства, а інший ще себе ого го вважає! Думаю, що Камала Харріс- добра жінка і помилує Трампа, якщо в того будуть проблеми із законом.
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01.08.2024 09:17 Ответить
Я трохи похитну ваші ілюзії щодо доброї та справедливої Харріс .

Поки Камала Харріс була генпрокурором Каліфорнії, ще в січні 2020 року почала продаватися книжка, яка відразу стала бестселером. Її написав відомий американський журналіст, розкопувач біографій Пітер Швейцер (Peter Schweizer). Книга називалася "Профілі корупції, зловживання владою американською прогресивною елітою" (Profiles in Corruption - Abuse of Power by America's Progressive Elite Hardcover - 21 Jan. 2020). Відомості про корупцію, наведені у книзі, документально підтверджені. Герої оповідання - це родина Байденів, це відомий ультралівий комуніст-демократ Берні Сандерс, це кілька мерів великих міст і це... героїня нашої розповіді Камала Харріс, профілем якої на обкладинці книжки можна помилуватися.

Коли Харріс стала прокурором Сан-Франциско, почалися зовсім непривабливі сторінки її біографії. Харріс обіймала посаду окружного прокурора 15 років. У цей час у католицьких парафіях процвітала педафілія. Але за все своє перебування прокурором Харріс не відкрила жодної кримінальної справи про розбещення малолітніх священиками католицької церкви. Більше того, її офіс приховував важливу інформацію від громадськості та жертв священиків-педафілів. Попередник Харріс на цій посаді Халлінан встановив масові випадки педафілії в католицькій єпархії і вимагав, щоб були оприлюднені документи єпархії про її внутрішні розслідування. За часів Харріс ситуація кардинально змінилася. На рахунки її комітету пішов потік пожертв від католицьких установ Каліфорнії та юристів, які представляли інтереси католицької церкви, а також безпосередньо від звинувачених у педафілії священиків. Так що з педафілами при Камалі було все у шоколаді. Прокурорство Харріс врятувало католицьку церкву від страшних скандалів і зміцнило фінансові позиції Харріс. Вона заборонила публікацію єпархіальних
розслідувань, пояснивши це тим, що жертвам педафілів буде боляче. Парадокс у тому, що самі жертви педафілії, домагаючись справедливості, свої імена оголосили. Прокурора Харріс чомусь не хвилювало, чи було їм боляче. Тому заяви Харріс про те, що вона активна захисниця прав дітей - цинічна брехня. У 2019 році на запит журналіста Пітера Швейцера: де документи розслідувань випадків педафілії?, офіс окружного прокурора Сан-Франциско відповів, що місцезнаходження цих документів невідоме.

У 2019 році Харріс одружилася з лос-анжелоським юристом Дагласом Емхофом. Емхоф захищав корпорації, які звинувачувалися у порушенні прав та законів. Ще у 2015 році почалися розслідування діяльності компаній, торгуючих сумнівними продуктами та харчовими добавками, і серед них, знаменитий гербалайф. Гербалайф - це була чудова піраміда! Харріс відмовилася відкривати кримінальні справи щодо цих компаній, хоча у неї було 700 скарг на продукцію лише одного гербалайфу. Федеральна торгова комісія отримала від гербалайфу відступні 200 млн. доларів. Адвокатом гербалайфу та інших фірм був... чоловік Харріс Даглас Емхоф. Яка потужна сімейка!

Цей Пітер Швейцер чимало нарив. Ох, вже ці журналісти старої школи! У книзі Швейцера розкрито стільки всього, що, коли її читаєш, просто втрачаєш віру в людство. Наприклад, на посаді окружного прокурора Сан-Франциско Камала Харріс відзначилася новою ініціативою: садити у в'язницю або шрафувати до 2000 доларів батьків дітей, які не захотіли відправити своїх дітей до місцевих шкіл. Це державні школи з т.зв. змішаною аудиторією, де процвітають насильство, наркотики, де учні ходять із ножами. Такі школи - результат насадження політики різноманітності: там і чорні, і білі, і жовті та будь-які. Там нормальна дитина не те що вчиться, вона перебувати там не може, це небезпечно. Батькам дітей загрожував арешт за систематичні прогули уроків їхніми дітьми. Але аррест не загрожував батькам дітей, які самі не хотіли вчитися і не давали вчитися іншим, зриваючи уроки. Це був період прокурорства Харріс з 2004 по 2011 рік, який місцеві жителі згадують із жахом.

Пітер Швейцер пише у своїй книзі, що Байден обрав Харріс за її здатність збирати гроші на виборчі кампанії. Водночас спосіб, яким вона це робить, пахне криміналом. Наприклад, Швейцер пише, що частину коштів Харріс отримувала від впливових каліфорнійських католицьких педафілів через їх адвокатів за відмову відкривати проти них справи. Харріс знищувала документи по цих справах, одночасно оголошуючи себе борцем проти сексуального
насильства. Вона створила спец. відділ по таких справах, але жоден священик-педафіл так і не був заарештован. Натомість Харріс легко відправляла до в'язниці на терміни до 50 років невинних людей. Один такий випадок став відомий широкому загалу, але Харріс відмовилася випускати невинного з в'язниці раніше терміну. Таким чином, Харріс постає абсолютно безжальною та корумпованою псевдозаконницею, яка билася на смерть, щоб у
в'язницях гнили засуджені за вже доведеними хибними звинуваченнями. Вона також відмовлялася розслідувати справи щодо поліцейської корупції.
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01.08.2024 09:55 Ответить
"Нагадую, що Крим та Донбас пу захопив при Обамі-Байдені. За часiв Трампа пу не захопив жодного нового сантиметра української території, а обстріли на лінії розмежування звелися до мінімуму."

смішна маніпуляція для тих хто не розуміє ні політики, ні війни.
При Байдені до 24.02 обстрілів було ще менше ніж при Трампі. Прихід Трампа нічого не змінив в позитивному плані для Донбасу, Криму та Мінського процесу загалом.

Так само можна сказати що "при Янувовичі" рашка не окупувала Донбасс бо "поважала" його чи може боялась що він там чимось по Крмлі вдарить - докази цих слів приблизно такі самі як і докази "погроз" Трампині путіну - тобто чисто уявні.

А от що реально - так це те що Трампиня намагався про щось перетерти з )(уйлом без перекладача після чого Америці довелося евакуювати свого одного з найважливіших кротів в Москві. Тобто фактично злив йому агент в замін на ... ніхуа - от такий він потужний перемовник і зазирач в очі (як наш Зебіл майже).

А ось добірка новин про великого воювателя проти русні - Трампиню:

https://www.rferl.org/a/wall-street-journal-interview-donald-trump-open-lifting-sanctions-russia-helping-us/28232821.html

https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/2/625650/

https://ua.korrespondent.net/world/3874522-tramp-zvynuvatyv-konhres-u-pohanykh-vidnosynakh-z-rf

https://www.rferl.org/a/us-senators-warn-trump-enforce-russia-sanctions/28765129.html

https://edition.cnn.com/2019/08/02/politics/trump-russia-sanctions-chemical-weapons-spy-poisoning/index.html
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01.08.2024 10:00 Ответить
Киму подобається робити рудому по губах .
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01.08.2024 07:29 Ответить
Трамп не буде закривати очі на корупцію в Україні
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01.08.2024 07:36 Ответить
Трампу пох Україна
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01.08.2024 07:43 Ответить
Як і байдену
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01.08.2024 08:13 Ответить
Ага, а Камала Харріс любить Україну до нестями
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01.08.2024 08:14 Ответить
Так переживає шо "кушать не может"...
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01.08.2024 08:22 Ответить
Трампа Україна взагалі не цікавить, він все пустить на самотік і буде займатися своїми власними проблемами, яких у нього повно, а буде ще більше.
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01.08.2024 11:16 Ответить
"...Трампу буде не так легко знову зв'язати Північну Корею по руках і ногах на чотири роки, не даючи нічого"
Адже, "добрий хлопець" Ын за часiв Трампа був пов'язаний по руках і ногах і не отримав нічого. А за часiв Байдена почав проводити ядерні випробування і погрожувати сусідам.
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01.08.2024 07:40 Ответить
Ин ще при Трампині вже мав ракети і кидав ними в океан лякаючи сусідів.
Трампиня нічого з цим зробити не зміг
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01.08.2024 08:02 Ответить
При Трампi не було запускiв ракет.
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01.08.2024 08:05 Ответить
)))))))

https://www.bbc.com/ukrainian/news-42159133

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/15/7071001/

https://lb.ua/world/2017/07/28/372670_severnaya_koreya_sovershila_noviy_pusk.html



https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887478-kndr-zapustila-persi-u-2020-roci-raketi.html
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01.08.2024 10:04 Ответить
Трампосос такий примітивний, як бот подоляка, думаєш у всіх память як у рибок ?
нащо тоді рижий клоун авіаносці до берегів кореї гнав, щоб обісратись, коли його пупсик нахер послав.
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01.08.2024 11:43 Ответить
Північна Корея розпочала свої ракетні випробування ще в 1990-х роках, але їхня активність стала більш помітною з початку 2000-х. Один з перших великих тестів, який привернув міжнародну увагу, відбувся у 2006 році, коли Північна Корея провела перше випробування ядерної зброї. Відтоді країна продовжує регулярно проводити ракетні випробування, включаючи запуск балістичних ракет та інших видів ракетного озброєння.
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01.08.2024 09:23 Ответить
Знову на ті ж граблі????
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01.08.2024 07:49 Ответить
Кремлівська ботоферма трамполизів вже на роботі.
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01.08.2024 07:49 Ответить
Авжеж, розумнице знаємо таких, як ти - "какаяразніца, хотьпаржом, папріколу…ти входиш в 73% баранів
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01.08.2024 08:15 Ответить
Зеленський відкрив кримінальну справу на Трампа?
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01.08.2024 09:25 Ответить
трамподрочери такі ж розумово неповноцінні як і зебіли.

і там і там віра в те шо прийде якийсь клоун з 0 досвіду і потужним вмінням писати відосікі - і все вмить порішає
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01.08.2024 10:05 Ответить
Donald Makepeace Trump
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01.08.2024 07:50 Ответить
How can he make peace, if his America is going to refuse global domination?
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01.08.2024 07:53 Ответить
Drill, baby, drill.
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01.08.2024 07:54 Ответить
The question was not for you.
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01.08.2024 08:28 Ответить
But were you satisfied with the answer?
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01.08.2024 10:08 Ответить
By carrot and stick, the two universal tools. A little more stick for those dependent on him, a little more carrot for those who can do him harm. Trump has called his US political opponents and some European allies every name in the book, but he is extraordinarily polite and cautious when it comes to the likes of Xi, Pitin or even Kim. Trump once called Kim "Rocketman", but this is as far as he would go. Trump does not burn bridges. He knows that everybody wants something, but nobody really wants a big war. Nobody. So if everybody who matters gets a little something, just a little, just enough so they can call it a victory, they will stay quiet for a while. Also, when there is a change in leadership of a major country, it is easier to reset things, turn the page, blame everything bad on the predecessor, cut the losses and move on. Trump really can make a difference for Ukraine, or better to say, he is in a position to make it. He may be able to convince Putin to leave Ukraine alone for a while. Whether he will do it, who knows, but he could. And this is no small thing.
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01.08.2024 09:43 Ответить
All the autocrates consider all democrates as wimps.
If you don't show them ability to make real harm, they will disregard you.
Rough power matters, not words.
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01.08.2024 10:26 Ответить
He may be able to convince Putin to leave Ukraine alone for a while

how?

if everybody who matters gets a little something, just a little, just enough so they can call it a victory, they will stay quiet for a while

he will give putin a small piece of Ukraine, in order to leave Ukraine alone for a while?

thank you very much, you are very generous))
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02.08.2024 00:35 Ответить
Ким с ****** уже агитируют за Трампа!
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01.08.2024 07:56 Ответить
Не обов'язково озвучувати всім ваші нічні кошмари. Пу тричі повторив журналістам, що він вважає за краще бачити президентом США Байдена, а не Трампа. І я його розумію.
Щодо Кіма, то вiн співає серенаду Трампу: "беспокойная я, успокой ты меня".
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01.08.2024 08:03 Ответить
Минулого разу пончик на ніжках отримав безплатну паблісіті в обмін на велике ніхуа. Схоже, йому сподобалось.
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01.08.2024 08:00 Ответить
В найближчі 72 години Іран та його союзники почнуть великомасштабну атаку на Ізраїль, - CNN.
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01.08.2024 08:01 Ответить
Відсмокчуть як завжди…
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01.08.2024 08:36 Ответить
Так за Трампа зупинилися випробовування.
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01.08.2024 08:05 Ответить
Північна Корея розпочала свої ракетні випробування ще в 1990-х роках, але їхня активність стала більш помітною з початку 2000-х. Один з перших великих тестів, який привернув міжнародну увагу, відбувся у 2006 році, коли Північна Корея провела перше випробування ядерної зброї. Відтоді країна продовжує регулярно проводити ракетні випробування, включаючи запуск балістичних ракет та інших видів ракетного озброєння.
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01.08.2024 09:17 Ответить
Я мав на увазі,що ядерних вибухів,більше не було.
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01.08.2024 20:20 Ответить
Наче так...
Востаннє підземні випробування ядерної зброї здійснювалися: Радянським Союзом - 1990 року, Сполученим Королівством - 1991 року, США - 1992 року, Китаєм та Францією - 1996 року.
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01.08.2024 20:24 Ответить
Після агресії путіна у 2022 році Захід наклав на путінську росію санкції, після чого російська економіка пішла вгору і темпи її зростання сьогодні перевершили темпи зростання будь-якої з економік західних країн. Це сталося тому, що санкції були накладені не на експорт вуглеводнів з росії, а на імпорт товарів у росію. У жодному з пакетів санкцій, прийнятих країнами Заходу з 2022 року, немає обмежень на експорт нафти і газу з Росії. Це дозволило росії отримати за час, починаючи з вторгнення в Україну в 2022 році, близько 800-900 мпрд доларів додаткового доходу. За той самий час Україна отримала від Заходу всього 21 млрд доларів військової допомоги та приблизно стільки ж економічної. Навіть якщо збільшити цю цифру вдвічі, буде 80 млрд проти 800 млрд у росії.

Це не була помилка, це була навмисна та свідома політика щодо порятунку економіки росії. З боку Заходу це самогубство. Правильні санкції - це санкції на експорт, а не на імпорт. Саме так вводилися санкції у останні два століття проти Ірану, Півн. Кореї, Куби, ПАР та навіть проти наполеонівської Франції з боку Британської імперії. Санкції проти росії - це перші в історії санкції, спрямовані не проти експорту з країни, а проти імпорту до країни. Тому випадковістю це не може бути.

Трамп та його держсекретар Помпео постійно повторюють, що ключ до перемоги над росією у цій війні полягає в тому, щоб позбавити її цих сотень мільярдів доларів прибутку від експорту. Бурити, бурити та бурити!("Drill, baby, drill"). Це гасло Трампа. Він має на увазі видобуток нафти у США. Необхідно різко збільшити поставки енергоносіїв на світовий ринок і зняти усі обмеження на їх видобуток, введені в Байденом. Саме Байден, одержимий ідеєю порятунку клімату та бог знає чим ще, заборонив видобуток американської нафти та сланцевого газу. Це принципова позиція адміністрації Байдена - підтримувати високі ціни на енергонодителі на світовому ринку, що дозволяє диктаторам купатися в грошах і вести агресію.

На імпорт у росію теж потрібно запроваджувати обмеження, але це стосується товарів прямого військового та подвійного призначення. А сьогодні йде величезний потік сірого та навіть білого імпорту товарів подвійного призначення із західних країн до росії. Ця частина санкцій є недостатньою.

Єдине, що завдає реальної шкоди путінській росії, це удари українськими дронами по НПЗ, нафтобазам та портам. Саме тому адміністрація Байдено різко виступає проти таких ударів.
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01.08.2024 08:28 Ответить
Циган тримає сонце в руках! Це - про тебе!
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01.08.2024 09:22 Ответить
Ваш рівень дискусії мені зрозумілий.
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01.08.2024 10:10 Ответить
Нас ибут, а мы все крепнем! Армійська говірка (СА ще) . Це про санкції США і західної Європи до РФ. В твоєму баченні в будь-якому випадку. Помиляєшся однозначно!
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01.08.2024 11:12 Ответить
Для идиотов поддерживающих оранжевого донни пойдёт.
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01.08.2024 08:36 Ответить
В обмін на рис? Що, кацапи не допомогли з хавчиком?
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01.08.2024 08:37 Ответить
Оце фото з кордону між південною і північною кореями ні про що - приїхали, походили туди-сюди і роз'їхались. Що це було - ніхто пояснити так і не зміг. Якийсь пук у воду. Трамп - нарцис, любить тільки себе і красується перед усіма. Таке собі...
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01.08.2024 09:42 Ответить
Свой до свого по своє ...
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01.08.2024 11:49 Ответить
 
 