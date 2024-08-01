В случае победы Трампа КНДР может возобновить ядерные переговоры с США, - Reuters
Если Дональд Трамп будет переизбран президентом, Северная Корея хочет возобновить ядерные переговоры с Соединенными Штатами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters
По словам бывшего северокорейского дипломата Ри Иль Гю, КНДР определила Россию, США и Японию как свои главные внешнеполитические приоритеты на этот год и далее. В то же время укрепляя отношения с Россией, Пхеньян был бы заинтересован в возобновлении ядерных переговоров, если бы Трамп выиграл президентские выборы в ноябре.
"Дипломаты Пхеньяна разрабатывают стратегию для этого сценария с целью снятия санкций с его программ вооружений, снятия с него статуса государства-спонсора терроризма и получения экономической помощи", - отмечает экс-дипломат.
Как пишет Reuters, саммит между северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме в 2019 году сорвался из-за санкций, в чем Ри частично обвинил решение Кима доверить ядерную дипломатию "неопытным, неосведомленным" военным командирам.
"Ким Чен Ын мало что знает о международных отношениях и дипломатии, или о том, как принимать стратегические решения. На этот раз министерство иностранных дел, безусловно, получит власть и возьмет на себя ответственность, и Трампу будет не так легко снова связать Северную Корею по рукам и ногам на четыре года, не давая ничего", - отметил Ри Иль Гю.
Благодаря более тесным связям с Россией, Северная Корея получила помощь в области ракетных технологий и экономике. Однако наибольшей выгодой могло бы стать блокирование новых санкций и ослабление существующих, что повысило бы переговорную силу Пхеньяна в отношениях с Вашингтоном, отмечает экс-дипломат.
"Россияне запачкали свои руки, участвуя в незаконных операциях, и благодаря этому Северной Корее больше не нужно полагаться на США в вопросе снятия санкций, что по сути означает, что они лишили США одного из ключевых козырей", - добавляет Ри Иль Гю.
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Рудий Клоун тільки гальмував санкції в Конгресі - ось і вся його "антипутінська" діяльність за той період.
І з Пухляшом він теж обісрався, до речі
Поки Камала Харріс була генпрокурором Каліфорнії, ще в січні 2020 року почала продаватися книжка, яка відразу стала бестселером. Її написав відомий американський журналіст, розкопувач біографій Пітер Швейцер (Peter Schweizer). Книга називалася "Профілі корупції, зловживання владою американською прогресивною елітою" (Profiles in Corruption - Abuse of Power by America's Progressive Elite Hardcover - 21 Jan. 2020). Відомості про корупцію, наведені у книзі, документально підтверджені. Герої оповідання - це родина Байденів, це відомий ультралівий комуніст-демократ Берні Сандерс, це кілька мерів великих міст і це... героїня нашої розповіді Камала Харріс, профілем якої на обкладинці книжки можна помилуватися.
Коли Харріс стала прокурором Сан-Франциско, почалися зовсім непривабливі сторінки її біографії. Харріс обіймала посаду окружного прокурора 15 років. У цей час у католицьких парафіях процвітала педафілія. Але за все своє перебування прокурором Харріс не відкрила жодної кримінальної справи про розбещення малолітніх священиками католицької церкви. Більше того, її офіс приховував важливу інформацію від громадськості та жертв священиків-педафілів. Попередник Харріс на цій посаді Халлінан встановив масові випадки педафілії в католицькій єпархії і вимагав, щоб були оприлюднені документи єпархії про її внутрішні розслідування. За часів Харріс ситуація кардинально змінилася. На рахунки її комітету пішов потік пожертв від католицьких установ Каліфорнії та юристів, які представляли інтереси католицької церкви, а також безпосередньо від звинувачених у педафілії священиків. Так що з педафілами при Камалі було все у шоколаді. Прокурорство Харріс врятувало католицьку церкву від страшних скандалів і зміцнило фінансові позиції Харріс. Вона заборонила публікацію єпархіальних
розслідувань, пояснивши це тим, що жертвам педафілів буде боляче. Парадокс у тому, що самі жертви педафілії, домагаючись справедливості, свої імена оголосили. Прокурора Харріс чомусь не хвилювало, чи було їм боляче. Тому заяви Харріс про те, що вона активна захисниця прав дітей - цинічна брехня. У 2019 році на запит журналіста Пітера Швейцера: де документи розслідувань випадків педафілії?, офіс окружного прокурора Сан-Франциско відповів, що місцезнаходження цих документів невідоме.
У 2019 році Харріс одружилася з лос-анжелоським юристом Дагласом Емхофом. Емхоф захищав корпорації, які звинувачувалися у порушенні прав та законів. Ще у 2015 році почалися розслідування діяльності компаній, торгуючих сумнівними продуктами та харчовими добавками, і серед них, знаменитий гербалайф. Гербалайф - це була чудова піраміда! Харріс відмовилася відкривати кримінальні справи щодо цих компаній, хоча у неї було 700 скарг на продукцію лише одного гербалайфу. Федеральна торгова комісія отримала від гербалайфу відступні 200 млн. доларів. Адвокатом гербалайфу та інших фірм був... чоловік Харріс Даглас Емхоф. Яка потужна сімейка!
Цей Пітер Швейцер чимало нарив. Ох, вже ці журналісти старої школи! У книзі Швейцера розкрито стільки всього, що, коли її читаєш, просто втрачаєш віру в людство. Наприклад, на посаді окружного прокурора Сан-Франциско Камала Харріс відзначилася новою ініціативою: садити у в'язницю або шрафувати до 2000 доларів батьків дітей, які не захотіли відправити своїх дітей до місцевих шкіл. Це державні школи з т.зв. змішаною аудиторією, де процвітають насильство, наркотики, де учні ходять із ножами. Такі школи - результат насадження політики різноманітності: там і чорні, і білі, і жовті та будь-які. Там нормальна дитина не те що вчиться, вона перебувати там не може, це небезпечно. Батькам дітей загрожував арешт за систематичні прогули уроків їхніми дітьми. Але аррест не загрожував батькам дітей, які самі не хотіли вчитися і не давали вчитися іншим, зриваючи уроки. Це був період прокурорства Харріс з 2004 по 2011 рік, який місцеві жителі згадують із жахом.
Пітер Швейцер пише у своїй книзі, що Байден обрав Харріс за її здатність збирати гроші на виборчі кампанії. Водночас спосіб, яким вона це робить, пахне криміналом. Наприклад, Швейцер пише, що частину коштів Харріс отримувала від впливових каліфорнійських католицьких педафілів через їх адвокатів за відмову відкривати проти них справи. Харріс знищувала документи по цих справах, одночасно оголошуючи себе борцем проти сексуального
насильства. Вона створила спец. відділ по таких справах, але жоден священик-педафіл так і не був заарештован. Натомість Харріс легко відправляла до в'язниці на терміни до 50 років невинних людей. Один такий випадок став відомий широкому загалу, але Харріс відмовилася випускати невинного з в'язниці раніше терміну. Таким чином, Харріс постає абсолютно безжальною та корумпованою псевдозаконницею, яка билася на смерть, щоб у
в'язницях гнили засуджені за вже доведеними хибними звинуваченнями. Вона також відмовлялася розслідувати справи щодо поліцейської корупції.
смішна маніпуляція для тих хто не розуміє ні політики, ні війни.
При Байдені до 24.02 обстрілів було ще менше ніж при Трампі. Прихід Трампа нічого не змінив в позитивному плані для Донбасу, Криму та Мінського процесу загалом.
Так само можна сказати що "при Янувовичі" рашка не окупувала Донбасс бо "поважала" його чи може боялась що він там чимось по Крмлі вдарить - докази цих слів приблизно такі самі як і докази "погроз" Трампині путіну - тобто чисто уявні.
А от що реально - так це те що Трампиня намагався про щось перетерти з )(уйлом без перекладача після чого Америці довелося евакуювати свого одного з найважливіших кротів в Москві. Тобто фактично злив йому агент в замін на ... ніхуа - от такий він потужний перемовник і зазирач в очі (як наш Зебіл майже).
А ось добірка новин про великого воювателя проти русні - Трампиню:
https://www.rferl.org/a/wall-street-journal-interview-donald-trump-open-lifting-sanctions-russia-helping-us/28232821.html
https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/2/625650/
https://ua.korrespondent.net/world/3874522-tramp-zvynuvatyv-konhres-u-pohanykh-vidnosynakh-z-rf
https://www.rferl.org/a/us-senators-warn-trump-enforce-russia-sanctions/28765129.html
https://edition.cnn.com/2019/08/02/politics/trump-russia-sanctions-chemical-weapons-spy-poisoning/index.html
Адже, "добрий хлопець" Ын за часiв Трампа був пов'язаний по руках і ногах і не отримав нічого. А за часiв Байдена почав проводити ядерні випробування і погрожувати сусідам.
Трампиня нічого з цим зробити не зміг
https://www.bbc.com/ukrainian/news-42159133
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/15/7071001/
https://lb.ua/world/2017/07/28/372670_severnaya_koreya_sovershila_noviy_pusk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887478-kndr-zapustila-persi-u-2020-roci-raketi.html
нащо тоді рижий клоун авіаносці до берегів кореї гнав, щоб обісратись, коли його пупсик нахер послав.
і там і там віра в те шо прийде якийсь клоун з 0 досвіду і потужним вмінням писати відосікі - і все вмить порішає
If you don't show them ability to make real harm, they will disregard you.
Rough power matters, not words.
how?
if everybody who matters gets a little something, just a little, just enough so they can call it a victory, they will stay quiet for a while
he will give putin a small piece of Ukraine, in order to leave Ukraine alone for a while?
thank you very much, you are very generous))
Щодо Кіма, то вiн співає серенаду Трампу: "беспокойная я, успокой ты меня".
Востаннє підземні випробування ядерної зброї здійснювалися: Радянським Союзом - 1990 року, Сполученим Королівством - 1991 року, США - 1992 року, Китаєм та Францією - 1996 року.
Це не була помилка, це була навмисна та свідома політика щодо порятунку економіки росії. З боку Заходу це самогубство. Правильні санкції - це санкції на експорт, а не на імпорт. Саме так вводилися санкції у останні два століття проти Ірану, Півн. Кореї, Куби, ПАР та навіть проти наполеонівської Франції з боку Британської імперії. Санкції проти росії - це перші в історії санкції, спрямовані не проти експорту з країни, а проти імпорту до країни. Тому випадковістю це не може бути.
Трамп та його держсекретар Помпео постійно повторюють, що ключ до перемоги над росією у цій війні полягає в тому, щоб позбавити її цих сотень мільярдів доларів прибутку від експорту. Бурити, бурити та бурити!("Drill, baby, drill"). Це гасло Трампа. Він має на увазі видобуток нафти у США. Необхідно різко збільшити поставки енергоносіїв на світовий ринок і зняти усі обмеження на їх видобуток, введені в Байденом. Саме Байден, одержимий ідеєю порятунку клімату та бог знає чим ще, заборонив видобуток американської нафти та сланцевого газу. Це принципова позиція адміністрації Байдена - підтримувати високі ціни на енергонодителі на світовому ринку, що дозволяє диктаторам купатися в грошах і вести агресію.
На імпорт у росію теж потрібно запроваджувати обмеження, але це стосується товарів прямого військового та подвійного призначення. А сьогодні йде величезний потік сірого та навіть білого імпорту товарів подвійного призначення із західних країн до росії. Ця частина санкцій є недостатньою.
Єдине, що завдає реальної шкоди путінській росії, це удари українськими дронами по НПЗ, нафтобазам та портам. Саме тому адміністрація Байдено різко виступає проти таких ударів.