В случае победы Трампа КНДР может возобновить ядерные переговоры с США, - Reuters

Если Дональд Трамп будет переизбран президентом, Северная Корея хочет возобновить ядерные переговоры с Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters

По словам бывшего северокорейского дипломата Ри Иль Гю, КНДР определила Россию, США и Японию как свои главные внешнеполитические приоритеты на этот год и далее. В то же время укрепляя отношения с Россией, Пхеньян был бы заинтересован в возобновлении ядерных переговоров, если бы Трамп выиграл президентские выборы в ноябре.

"Дипломаты Пхеньяна разрабатывают стратегию для этого сценария с целью снятия санкций с его программ вооружений, снятия с него статуса государства-спонсора терроризма и получения экономической помощи", - отмечает экс-дипломат.

Как пишет Reuters, саммит между северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме в 2019 году сорвался из-за санкций, в чем Ри частично обвинил решение Кима доверить ядерную дипломатию "неопытным, неосведомленным" военным командирам.

"Ким Чен Ын мало что знает о международных отношениях и дипломатии, или о том, как принимать стратегические решения. На этот раз министерство иностранных дел, безусловно, получит власть и возьмет на себя ответственность, и Трампу будет не так легко снова связать Северную Корею по рукам и ногам на четыре года, не давая ничего", - отметил Ри Иль Гю.

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Благодаря более тесным связям с Россией, Северная Корея получила помощь в области ракетных технологий и экономике. Однако наибольшей выгодой могло бы стать блокирование новых санкций и ослабление существующих, что повысило бы переговорную силу Пхеньяна в отношениях с Вашингтоном, отмечает экс-дипломат.

"Россияне запачкали свои руки, участвуя в незаконных операциях, и благодаря этому Северной Корее больше не нужно полагаться на США в вопросе снятия санкций, что по сути означает, что они лишили США одного из ключевых козырей", - добавляет Ри Иль Гю.