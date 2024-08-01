Российского дипломата выдворили из Молдовы на фоне шпионского дела

В Молдове объявили персоной нон грата сотрудника посольства России на фоне шпионского дела.

Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

"Решение о выдворении было принято в результате проведенных мероприятий, которые позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории Молдовы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - отметили в МИД.

Утром 1 августа в МИД Молдовы вызвали посла РФ Олега Васнецова, которому передали ноту, что сотрудник российского посольства был объявлен персоной нон грата. В ближайшее время он должен покинуть территорию Молдовы.

Накануне сотрудники Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами провели обыски в здании парламента Молдовы. Это объяснили расследованием дела о государственной измене. На 72 часа задержали главу юридического департамента Иона Крянге и сотрудника Пограничной полиции, которых подозревают в шпионаже в пользу России. По версии следствия, они встречались с сотрудником посольства РФ и за денежное вознаграждение передавали ему информацию.

Смотрите также: "Я презираю крысиного выродка": В Кишиневе мужчина швырнул "коктейли Молотова" во двор посольства РФ во время "выборов". ВИДЕО+ФОТО