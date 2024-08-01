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Российского дипломата выдворили из Молдовы на фоне шпионского дела

Із Молдови висилають російського дипломата

В Молдове объявили персоной нон грата сотрудника посольства России на фоне шпионского дела.

Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

"Решение о выдворении было принято в результате проведенных мероприятий, которые позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории Молдовы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - отметили в МИД.

Утром 1 августа в МИД Молдовы вызвали посла РФ Олега Васнецова, которому передали ноту, что сотрудник российского посольства был объявлен персоной нон грата. В ближайшее время он должен покинуть территорию Молдовы.

Накануне сотрудники Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами провели обыски в здании парламента Молдовы. Это объяснили расследованием дела о государственной измене. На 72 часа задержали главу юридического департамента Иона Крянге и сотрудника Пограничной полиции, которых подозревают в шпионаже в пользу России. По версии следствия, они встречались с сотрудником посольства РФ и за денежное вознаграждение передавали ему информацию.

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Молдова (1867) посольство РФ (450) россия (95352)


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Правильно так писати : "Російського дипломата видворили сцяними тряпками з Молдови на тлі шпигунської справи"
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01.08.2024 11:37 Ответить
ЦЕ ПРОВАЛ УСІЄЇ РОСІЙСЬКОЇ АГЕНТУРИ ПІСЛЯ ЯКОЇ ВОНА ВЖЕ НЕ ОГОВТАЄТЬСЯ.
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01.08.2024 11:37 Ответить
В Молдові російських агентів- як на сучці блох. Колишній президент Молдови- Додон- можливо, полковник ФСБ. Його брат Андрій, як зіц-предсєдатель, володіє бізнесами в Москві: в Московській сміттєзбиральній компанії на пару з сином колишнього генпрокурора Чайки і в девелоперському бізнесі- будує Москву. Поскільки Андрій - ніхто, нуль без палочки, явно, що всі ці не маленькі бізнеси належать Додону. Це йому подарунок від Пуйла на прокорм. Вся Соціалістична партія Молдови- неприкрита агентура Пуйла. Крім того є один представник єврейської етнічної злочинної групи Шор. Це такий собі Бєня Бородатий молдавського розливу. Скомуніздив від молдавської держави 1 млрд доларів. і проводить підривну діяльність проти теперішнього уряду Молдови, кращий друг Пуйла.
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01.08.2024 12:00 Ответить
некуй шастать ))
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01.08.2024 13:06 Ответить
Тепер зрозуміло що то були за новини вчора з посольства в Кишиневі, що вечь квартал в диму і палили папери
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01.08.2024 14:48 Ответить
Это не только из-за этого парашника. Они готовятся к событиям в Гагаузии и уничтожают те планы, которые им сейчас не пригодятся. Осенью увидите...
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01.08.2024 17:57 Ответить
 
 