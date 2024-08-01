Почти никто в штаб-квартире НАТО не верит, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, - Die Welt
Большинство чиновников в штаб-квартире НАТО считают, что Украине не удастся вернуть утраченные территории. Но официально об этом никто не хочет говорить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на ряд европейских чиновников.
Собеседники газеты отметили, что развитие ситуации в зоне боевых действий для Киева складывается "гораздо хуже", чем это часто подается в общественном дискурсе. Прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "лишь вопросом времени".
Поэтому военные и дипломаты из Евросоюза и НАТО прогнозируют прекращение огня в зоне конфликта в течение ближайших шести-девяти месяцев независимо от результата президентских выборов в США
Высокопоставленный дипломат в разговоре с немецкими журналистами заявил, что не видит другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Оно может произойти независимо от результата выборов в США.
"Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может длиться годами, а локальные нарушения режима прекращения огня, вероятно, будут происходить снова и снова", - отметил высокопоставленный дипломат, который разговаривал с Welt.
Отвечая на вопрос о том, не воспользуется ли президент Путин выигранным режимом прекращения огня временем, чтобы консолидировать свои войска для новой атаки, собеседник издания подчеркнул:
"Запад тоже должен воспользоваться предоставленной паузой для повышения своей обороноспособности. Тогда ему удастся удержать Кремль от нового наступления".
Угасание веры в победу Украины объясняют тем, что Запад в будущем, вероятно, не увеличит военную поддержку Киева до уровня, позволяющего начать успешное широкомасштабное контрнаступление.
Издание отмечает, что в Вашингтоне и Берлине слишком боятся эскалации конфликта и непредсказуемости Путина. По мнению военных экспертов, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц опасаются, что в условиях чрезмерного давления президент РФ может применить тактическое ядерное оружие. Или что может произойти распад Российской Федерации, то есть контроль над более чем шестью тысячами российских ядерных боеголовок может попасть в руки таких людей, как глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, на днях президент Финляндии Александр Стубб заявил, что время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией настало.
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це жертва телевізора
ось https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон
нема там 60млрд для України, тільки приблизно 30млрд, і то якщо віддадуть весь PDA Україні
а можуть віддати наприклад Ізраїлю, або взагалі він згорить 1 жовтня 2024
Залишилось 2 місяці, і залишок 6.4млрд
пости від чокнутого гейтера США якось взагалі не сприймаю, так що гуляй лісом.
а виконавча влада США, це Байден+Харіс+інші
Конгрес, як законодавча влада все робить - лендліз, гроші, вимагає розробити план перемоги України
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распостранять сплетни делитантов, российских ипсо и пи#даболов - дело пошлое и непрофессиональное
Цікаво кого будете банити чи видаляти коментарі коли зешваль піде на поступки *****.
видалені коментарі не буду "відновлювати" бо за це банять
та якщо для вас головне пабєдобєсіє як на параші, то так тому і бути.
повторю, не хочу витягувати з бану видалені коменти, бо отримаю деактив на 3 дні
У 91 просрали свій шанс вибравши комуняцьку шваль, у 19 вибравши проросійського клоуна какаяразніца. Може ця країна сама не хоче існувати ?
Саньок а ти напевно з палуючої бехи через старлінк між важкими боями постики строчиш ?
а у підсумку винне нато...
Хто там наступний в черзі , Політіко чи НЙТаймс .?? Викладайте вже , не соромтесь .
Наприклад, про план Трампа, багато хтось, щось чув - та вкинули
І відрази починають "обсирати"
Хоча оригінального плана ніхто не бачив, якщо він взагалі існує, окрім ідеї.
А от згідно закона, адміністрація США (Байден+Харіс+інші) повинні були розробити план перемоги України
Давайте його порівняемо
Хоч би один вкид про цей план
Або хоча би статью, що адміністрація відмовляється виконувати закони США
прокурор який висунить обвинувачення за не виконання законів
суд
вирок або виправдання
Що це якщо не вкид . ? Чому чиновники не хочуть говорити , називати свої імена і тд.. ? Це що секретна інформація ? Чи їм забороняють ?
Як вже дістало оце - вірте на слово невідомим джерелам . !
Відсутність першоджерела яке легко можна перевірити , це перша ознака - дези і фейку .
Тим більш що ( ще раз наголошую ) - тут немає нічого секретного щоб так шифруватись .
Русня викидає божевільні суми на підкуп журналюг і друкування замовних статей в відомих закордонних змі . Про це хто тільки вже не говорить .
Якщо фільтрувати, то всі новини
А який може бути оптимізм, якщо всі 50+ країн Рамштайна з початку року передали, тільки
ППО: США 4шт, інші 11шт
Танк: США 0шт, інші 30шт
БМП: США 115шт, інші 40шт
РСЗО: : США 0шт, інші 5шт
Літаки: хай буде 6шт
Чи можна з такою допомогою, планувати?
Це, здебільшого, - діючи чиновники Держдепу, Пентагону, Мінфіну та їх тіньові куратори - відставні, але впливові політики та бізнесмени, а ще - майже три мільйони чиновників різного рівня у штатах.
Діпстейт здатна суттєво впливати на політику США. Не так вже важливо, що відбуватиметься на виборах. Дійсно важливим є те, що відбуватиметься до та після виборів.
Вже дуже довгий час немає ніяких перемог, а кацапи продовжують рухатись далі. З чого повинні бути в них причини для необгрунтованого оптимізму?