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Новости Война
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Почти никто в штаб-квартире НАТО не верит, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, - Die Welt

Бойові дії на півдні

Большинство чиновников в штаб-квартире НАТО считают, что Украине не удастся вернуть утраченные территории. Но официально об этом никто не хочет говорить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на ряд европейских чиновников.

Собеседники газеты отметили, что развитие ситуации в зоне боевых действий для Киева складывается "гораздо хуже", чем это часто подается в общественном дискурсе. Прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "лишь вопросом времени".

Поэтому военные и дипломаты из Евросоюза и НАТО прогнозируют прекращение огня в зоне конфликта в течение ближайших шести-девяти месяцев независимо от результата президентских выборов в США

Высокопоставленный дипломат в разговоре с немецкими журналистами заявил, что не видит другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Оно может произойти независимо от результата выборов в США.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может длиться годами, а локальные нарушения режима прекращения огня, вероятно, будут происходить снова и снова", - отметил высокопоставленный дипломат, который разговаривал с Welt.

Отвечая на вопрос о том, не воспользуется ли президент Путин выигранным режимом прекращения огня временем, чтобы консолидировать свои войска для новой атаки, собеседник издания подчеркнул:

"Запад тоже должен воспользоваться предоставленной паузой для повышения своей обороноспособности. Тогда ему удастся удержать Кремль от нового наступления".

Угасание веры в победу Украины объясняют тем, что Запад в будущем, вероятно, не увеличит военную поддержку Киева до уровня, позволяющего начать успешное широкомасштабное контрнаступление.

Также читайте: Трамп, в случае избрания его президентом, может согласиться с нейтральным статусом Украины, - Financial Times

Издание отмечает, что в Вашингтоне и Берлине слишком боятся эскалации конфликта и непредсказуемости Путина. По мнению военных экспертов, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц опасаются, что в условиях чрезмерного давления президент РФ может применить тактическое ядерное оружие. Или что может произойти распад Российской Федерации, то есть контроль над более чем шестью тысячами российских ядерных боеголовок может попасть в руки таких людей, как глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, на днях президент Финляндии Александр Стубб заявил, что время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией настало.

Автор: 

НАТО (9948) путин (31203) Украина (44912)


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Топ комментарии
+43
Все, що Зеленський здав у перші три тижні війни, раша змогла захопити.
Подякуємо бубочці за розмінування та відведення.
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01.08.2024 11:42
+42
З такими обісраними партнерами звичайно не поверне
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01.08.2024 11:42
+37
Позорисько а не НАТО. а що буде коли хутін нападе на нату - теж будуть скиглити...
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01.08.2024 11:42
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Страница 2 из 2
надали з європи, і то мало, бо фронт вже почав сипатись в Авдіївці.
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01.08.2024 15:45 Ответить
добре най буде, чому тоді фронт під авдіївкою почав сипатись в листопаді і продовжує сипатись до тепер, може не в снарядах справа а в тому що кацапи кинули туди чималі сили і поволі просуваються знищуючи все на своєму шляху, кабами та мясними навалами за допомогою "сараїв".
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01.08.2024 15:54 Ответить
тому, що Авдіївка то була фортеця з 2014 р. Без БК наші вимушені були відходити. Довго тримались на дронах, але тумани та дощ завадили, в таку погоду повинна була працювати арта, але не було чим. А далі за Авдіївкою ніяких укрєпів не було - тому й продвигаються кацапня. а ти з-за порєбріка хіба не знав?
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01.08.2024 16:59 Ответить
"з тих 60 мрлд поставки будуть чи не до кінця 25 року."

це жертва телевізора
ось https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон
нема там 60млрд для України, тільки приблизно 30млрд, і то якщо віддадуть весь PDA Україні
а можуть віддати наприклад Ізраїлю, або взагалі він згорить 1 жовтня 2024
Залишилось 2 місяці, і залишок 6.4млрд
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01.08.2024 13:03 Ответить
чукча пісатель чукча не чітатєль.
пости від чокнутого гейтера США якось взагалі не сприймаю, так що гуляй лісом.
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01.08.2024 13:24 Ответить
Цей Майже Ніхто, мабуть дуже впливова особа...
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01.08.2024 12:24 Ответить
Так само майже ніхто в НАТО не вірив, що вони втечуть від диких талібів в Афганістані. Але сталося не так, як гадалося. Вода камінь точить. Головне, бути надзвичайно наполегливими у досягненні цього і нам, і нашим друзям з НАТО більше допомагати.
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01.08.2024 12:28 Ответить
Як цікаво... У 2022 році ніхто з них не вірив у те, що ми відіб'ємося. Навіть без їхньої допомоги. А ми відбилися. Тепер вони знов не вірять, причому допомогу нам вони зменшують. Не вірять + зменшують допомогу. Це для гарантії того, щоб ми, не дай Боже, не виграли цю війну? Це така підстраховка?
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01.08.2024 12:32 Ответить
там на заході до всирачки бояться, що Україна розгромить армію путіна - оце дійсно правда! тому і дають допомогу по чайній ложці, та в'яжуть Україні руки. Коли ЗСУ пішли в наступ на лівий берег херсонщини - США на півроку заморозили поставки зброї. Бо перерізавши кримський перешийок пуйло отримав би розгром.
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01.08.2024 12:39 Ответить
Не США,
а виконавча влада США, це Байден+Харіс+інші

Конгрес, як законодавча влада все робить - лендліз, гроші, вимагає розробити план перемоги України
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01.08.2024 12:44 Ответить
О, пішли мантри "вони не вірили, що ми в 2022...". Вже на відміну від 2022 пройшло майже 2 роки відсутності будь-яких успіхів.
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01.08.2024 12:41 Ответить
Хочеш здатися пуйлу? Вперед! Ніхто не тримає! Але сам..
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01.08.2024 14:31 Ответить
Войовничий пенс?
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01.08.2024 23:03 Ответить
Україна вже виграла цю війну і незалежно від заходу чи сходу вийде на загальновизнані кордони 1991 року!
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01.08.2024 12:42 Ответить
Ця стаття про що ? Підготовка українців до капітуляції ?
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01.08.2024 12:44 Ответить
Та ни. Война выгодна всем. Зеленский всех водит за нос, тянет время. Будет бойня пока все не умрут.
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01.08.2024 12:48 Ответить
Це рашистська замовна стаття для західного читача про просування нарративу «перемовин». По факту капітуляції України
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01.08.2024 13:44 Ответить
"издание https://www.welt.de/politik/ausland/plus252746254/Russlands-Krieg-Die-duestere-Ukraine-Realitaet-*****-die-Nato-Insider-nur-anonym-sprechen-wollen.html Die Welt со ссылкой на ряд европейских чиновников."
---
распостранять сплетни делитантов, российских ипсо и пи#даболов - дело пошлое и непрофессиональное
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01.08.2024 12:45 Ответить
Тут про мораль не йдеться. Це рашистське ІПСО з підготовки нарративу «перемовин», а по суті примусити Україну до капітуляції західними партнерами, бо ***** не зміг і шукає порятунку.
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01.08.2024 13:46 Ответить
Підораси...
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01.08.2024 12:45 Ответить
Если партнёры ссыкливые обсосы то вот и результат.
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01.08.2024 12:46 Ответить
Партнери ЗМАРОДЕРИЛИ МІЛЬЯРДИ НА ФОРТИФІКАЦІЯХ , чи твій обоссаний Зе&Ермак , який блокує розслідування розпустивши Раду на гульки ? ПАРТНЕРИ ЗДПЛИ КОНТРНАСТУП , чи обоссане зеленечмо , який збільш ніж за рік нікого не спіймавза сраку і не посадив під трибунал , тому , що воно і ойго 5-6 менеджерів здали і здають все що шевелиться
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01.08.2024 13:28 Ответить
Здали контрнаступ , як «здрасьтє» журналюгнавітьне цікавить ХТО ? І чому не сидять баканові івсі підручні « БУРАТІНИ
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01.08.2024 13:30 Ответить
Вікусічка, ти зараз в якій країні??? А чому не в Україні, замітаєш владу Зе-Єрмака??
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01.08.2024 14:34 Ответить
Да я тебе ещё больше скажу. Им на Западе насрать сколько здесь погибнет людей. И по скольку они ссыкуны и воевать с варварами боятся, то они заинтерисованы что бы ***** как можно дольше застрял в Украине. Но ***** парень настойчивый что и показали диверсии в Европе.
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01.08.2024 17:23 Ответить
ця стаття про що ? про підготовку українців до капітуляції ?
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01.08.2024 12:47 Ответить
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01.08.2024 12:49 Ответить
не пройшло й три роки
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01.08.2024 13:16 Ответить
Бачу тут реальність не сприймається адміном, потрібні тільки всеперемагаючі коменти.
Цікаво кого будете банити чи видаляти коментарі коли зешваль піде на поступки *****.
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01.08.2024 12:49 Ответить
Реальність??? І яка в ТЕБЕ реальність?
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01.08.2024 14:35 Ответить
тверезий погляд на речі, а не через призму рожевих окулярів.
видалені коментарі не буду "відновлювати" бо за це банять
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01.08.2024 14:51 Ответить
Тверезий погляд на речі з твоєї дзвінниці? Чим це відрізняється від рожевих окулярів? Чи ти все знаєш? Ну тоді ти таксист або двірник
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01.08.2024 16:31 Ответить
ніт просто людина яка вміє аналізувати інформацію,
та якщо для вас головне пабєдобєсіє як на параші, то так тому і бути.
повторю, не хочу витягувати з бану видалені коменти, бо отримаю деактив на 3 дні
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01.08.2024 16:43 Ответить
Пабедабесіє??? Зараз іде війна на знищення - або ми, або вони. Не так, анілітег? Нагадай мені хоча б один договір, який підарашка не порушила? Історія аналітега нічому не вчить
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01.08.2024 17:01 Ответить
а Ну якщо брати до уваги тільки чорне і біле, то потрібно відразу на кладовище йти.
У 91 просрали свій шанс вибравши комуняцьку шваль, у 19 вибравши проросійського клоуна какаяразніца. Може ця країна сама не хоче існувати ?
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01.08.2024 17:23 Ответить
Очевидно, що ти, як раз, із адептів блазня, що правда зараз серешся від перспектив мобілізації.9
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01.08.2024 18:08 Ответить
ахахахахх з секти блазня, ну добре що не медведчука.
Саньок а ти напевно з палуючої бехи через старлінк між важкими боями постики строчиш ?
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01.08.2024 18:16 Ответить
Одному дібілу я вже пояснював, що в мене інша спеціальність. Зараз пишу тобі з берегу Осколу, тут, до речі, добре працює Водафон
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01.08.2024 21:03 Ответить
а тепер зрозуміло, Ти просто хочеш затягнути і мене у свою реальність, що ж маєш на це право.
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01.08.2024 21:10 Ответить
Моя реальність - це злопці та дівчата зі 114 бригади, і таких як ти тут точно не потрібно.
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01.08.2024 22:52 Ответить
Ти не зрозумів, твоя реальність чорно-біла або ти або тебе. Тобто вибору у тебе немає. І Ти підсвідомо хочеш щоб всі скуштували цей хліб, твоє право, але цього не буде ніколи.
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01.08.2024 23:06 Ответить
мені подобається тутешня публіка, яка жвиндить про імпотенту нато, про союзників-засранців, etc. цікаво, вони справді настільки тупі, що забули, що до 22-го року країна не закупила жодного (!!) артилерійського снаряда, що країна зупинила одну-єдину нещасну ракетну програму ("нептун"), що все, без винятку, вкладалося в асфальт?! та й годі вже про зеленого придурка!! а при справді найвеличнішому, рівноапостольному й найнепорчнішому ( ) за 5 років відносного спокою бодай одну срану лінію з виробництва набоїв запустили?! а ще добили власний "краз", щоби у білорусів "маз'и" закуповувати, бо бацька ж друг!!
а у підсумку винне нато...
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01.08.2024 12:59 Ответить
У вас це в Німеччині?
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01.08.2024 14:36 Ответить
Ти про VPN щось чув?
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01.08.2024 15:38 Ответить
Ти дібіл? Для чого українцю в Україні використовувати VPN??
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01.08.2024 16:28 Ответить
Нечемний ти наш. Ну і як ти визначаєш хто "українець", а хто "гість із-за поребрика". До речі таких "гостей" на форумі як на собаці бліх ...
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01.08.2024 16:49 Ответить
Я не визначаю, лише задаю питання. Не подобається?
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01.08.2024 17:03 Ответить
Толерантність увімкнув? Ну так задавай свої запитання Писькову з компанією, вони тобі понавідповідають ...
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01.08.2024 17:23 Ответить
Ти таки дібіл…
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01.08.2024 17:58 Ответить
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01.08.2024 18:04 Ответить
Ще один кацапський лайновкид - за кацапські ж гроші , від уважаємих западних партньоров ,, сміртєльно уставших ат вайни . !
Хто там наступний в черзі , Політіко чи НЙТаймс .?? Викладайте вже , не соромтесь .
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01.08.2024 13:00 Ответить
Як відрізнити вкид, від не вкида?

Наприклад, про план Трампа, багато хтось, щось чув - та вкинули
І відрази починають "обсирати"
Хоча оригінального плана ніхто не бачив, якщо він взагалі існує, окрім ідеї.

А от згідно закона, адміністрація США (Байден+Харіс+інші) повинні були розробити план перемоги України
Давайте його порівняемо
Хоч би один вкид про цей план
Або хоча би статью, що адміністрація відмовляється виконувати закони США
прокурор який висунить обвинувачення за не виконання законів
суд
вирок або виправдання
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01.08.2024 13:15 Ответить
Більшість чиновників у штаб-квартирі НАТО вважають, що Україні не вдасться повернути втрачені території. Однак офіційно про це ніхто не хоче говорити. Джерело:
Що це якщо не вкид . ? Чому чиновники не хочуть говорити , називати свої імена і тд.. ? Це що секретна інформація ? Чи їм забороняють ?
Як вже дістало оце - вірте на слово невідомим джерелам . !
Відсутність першоджерела яке легко можна перевірити , це перша ознака - дези і фейку .
Тим більш що ( ще раз наголошую ) - тут немає нічого секретного щоб так шифруватись .
Русня викидає божевільні суми на підкуп журналюг і друкування замовних статей в відомих закордонних змі . Про це хто тільки вже не говорить .
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01.08.2024 13:35 Ответить
Звісно, що потрібно фільтрувати
Якщо фільтрувати, то всі новини

А який може бути оптимізм, якщо всі 50+ країн Рамштайна з початку року передали, тільки
ППО: США 4шт, інші 11шт
Танк: США 0шт, інші 30шт
БМП: США 115шт, інші 40шт
РСЗО: : США 0шт, інші 5шт

Літаки: хай буде 6шт

Чи можна з такою допомогою, планувати?
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01.08.2024 13:47 Ответить
У США, крім демпартії та республіканців, є ще третя квазіпартія "діпстейт" (глибинна держава).
Це, здебільшого, - діючи чиновники Держдепу, Пентагону, Мінфіну та їх тіньові куратори - відставні, але впливові політики та бізнесмени, а ще - майже три мільйони чиновників різного рівня у штатах.
Діпстейт здатна суттєво впливати на політику США. Не так вже важливо, що відбуватиметься на виборах. Дійсно важливим є те, що відбуватиметься до та після виборів.
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01.08.2024 14:19 Ответить
Дякую, підтримую. Хочеться, звичайно, пожурити нату і є за що. Але дана стаття - це замовний вкид росіянських інфовійськ по впливу на свідомість західної аудиторії з метою зменшити підтримку Заходом: «втома від війни», «ніхто не вірить», «немає сенсу постачати зброю, бо це нічого не дасть», «скоро перемовини, припинення вогню, можна вже не паритись, а там свято, і миру мир» і трошки нагадати налякати про «ескалатор ескалацій, який на якомусь страху кудись їде і ніяк не приїде, але всі мають боятись цієї невизначеності».
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01.08.2024 14:00 Ответить
Вони всі не вірили, що Україна вистоїть проти московської навали в перші дні війни, ьдаже позабирали свої посольства, а потім тихенько повернули.
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01.08.2024 13:04 Ответить
Это вопрос не веры, а работы. И за пределами возможности тоже
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01.08.2024 13:06 Ответить
Шановні партнери -куколди
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01.08.2024 13:09 Ответить
А Україна візьме та поверне, не зразу, звичайно ж. Десь в 2026 році.
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01.08.2024 13:15 Ответить
Не можем --- поможи! Ми не просто своє вертаєм, ми пожежу тушим. Спробуйте заморозить вогонь --- незчуєтесь як вся єврохата пихне. Скептики куйові.
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01.08.2024 13:16 Ответить
Подивились на результати готовності бути мобілізованим у Резерв+ і зробили висновки, що слати дорогу техніку нема кому.
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01.08.2024 13:18 Ответить
Не розумію, а що так обурило коментаторів? Хіба в вас хтось так зобов'язаний вірити чи є причини для цього?
Вже дуже довгий час немає ніяких перемог, а кацапи продовжують рухатись далі. З чого повинні бути в них причини для необгрунтованого оптимізму?
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01.08.2024 13:18 Ответить
А з чого вони вирішили, що буде припинення вогню? Чому вони думають, що маючи успіхи на фронті, окрилені хйловники не підуть далі? І якщо ініціатива ескалацій у ***********, а в них паталогічна фобія ескалаторів, то нехай сходами користуються, будуть точно контролювати куди прийдуть, а не чекатикуди їх привезуть.
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01.08.2024 13:18 Ответить
Велика Різниця між поверненням територій і втратою другої лінії оборони. Очевидна провокація. Інформаційні можливості москалів "ніколи не закінчуються". А що буде після нашої перемоги ?
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01.08.2024 13:31 Ответить
Втомилися "бідненькі".
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01.08.2024 13:38 Ответить
Не Україна, а ЦЯ ВЛАДА.
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01.08.2024 13:40 Ответить
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01.08.2024 15:56 Ответить
НАТО - клуб полиических Импотентов.
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01.08.2024 13:52 Ответить
Україна зможе перемогти у цій війні за єдиної умови - втручання у війну на її боці союзника, співставного по силі з паРашею. але це не реально доти, доки паРаша не атакує країни НАТО. всі інші сценарії - тільки поразка.
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01.08.2024 13:59 Ответить
Це перемога демократії і лібералізму, міжнародного права, територіальної цілісності, непорушності кордонів, права на самовизначення чи хозарський сценарій Бнай-Бріт? Якщо [цензура] заганяє сто тисяч новобранців під КАБи замість ракетно-ядерної програми, це битва за незалежність і майбутнє чи майбутня Новохозарія на зруйнованих територіях?
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01.08.2024 14:13 Ответить
Статья прям по лекалам кремлевской пропаганды. И ядерную угрозу не забыли упомянуть.
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01.08.2024 14:24 Ответить
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01.08.2024 15:43 Ответить
Сполучені Штати забезпечили перемогу у Другій світовій війні за рахунок військово-промислової революції. А Єрмак забезпечує електронний хозарський концтабір.
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01.08.2024 14:58 Ответить
Нема у нас іншіх союзників окрім сильно стурбованих западних боягузів. Гадають на ромашках чи поверне Україна окуповані терріторії чи ні... Це замість того щоб дати все обіцяне озброєння і навіть більше, і разом прийти до Перемоги. Горе тай годі..
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01.08.2024 16:01 Ответить
Якщо 6-ма Ф-16 воювати проти 400, то це повернення точно не реально. А давай нам 4 тисячі, і побачимо як у штабі почнуть репетувати " ми ж знали, що ЗСУ без наших військових все зробили!"
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01.08.2024 16:56 Ответить
Скільки, коли, де розмістяться це коло питань, цікаве ворогові. Чим більше інформаційного шуму навколо цього тим краще для нас, а визначеність настане після перших ударів по об'єктах ворожих броне-копитних і підводно-космічних військ ...
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01.08.2024 17:44 Ответить
Навколо 4 тисяч чи навколо нещасних шести ? Інфошум.
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01.08.2024 17:50 Ответить
Прийде час - побачимо ...
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01.08.2024 18:07 Ответить
Час не покаже у цьому випадку. Всі шість - це подразнити або нас, або ***** !!!
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01.08.2024 18:10 Ответить
Таке враження, що ви із ГШ коменти пишите. Феноменальна поінформованість ...
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01.08.2024 18:18 Ответить
чимало подолякських наймитів набігло. відпрацьовуєте потужно
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01.08.2024 17:35 Ответить
Это кацапский вброс.
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01.08.2024 17:44 Ответить
Головний редактор Де Вельт купляє собі чергову бугатті на кацапські донати.
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01.08.2024 20:31 Ответить
Це ІПСО москальське!
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01.08.2024 20:50 Ответить
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