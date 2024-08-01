Почти никто в штаб-квартире НАТО не верит, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, - Die Welt

Большинство чиновников в штаб-квартире НАТО считают, что Украине не удастся вернуть утраченные территории. Но официально об этом никто не хочет говорить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на ряд европейских чиновников.

Собеседники газеты отметили, что развитие ситуации в зоне боевых действий для Киева складывается "гораздо хуже", чем это часто подается в общественном дискурсе. Прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "лишь вопросом времени".

Поэтому военные и дипломаты из Евросоюза и НАТО прогнозируют прекращение огня в зоне конфликта в течение ближайших шести-девяти месяцев независимо от результата президентских выборов в США

Высокопоставленный дипломат в разговоре с немецкими журналистами заявил, что не видит другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Оно может произойти независимо от результата выборов в США.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может длиться годами, а локальные нарушения режима прекращения огня, вероятно, будут происходить снова и снова", - отметил высокопоставленный дипломат, который разговаривал с Welt.

Отвечая на вопрос о том, не воспользуется ли президент Путин выигранным режимом прекращения огня временем, чтобы консолидировать свои войска для новой атаки, собеседник издания подчеркнул:

"Запад тоже должен воспользоваться предоставленной паузой для повышения своей обороноспособности. Тогда ему удастся удержать Кремль от нового наступления".

Угасание веры в победу Украины объясняют тем, что Запад в будущем, вероятно, не увеличит военную поддержку Киева до уровня, позволяющего начать успешное широкомасштабное контрнаступление.

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Издание отмечает, что в Вашингтоне и Берлине слишком боятся эскалации конфликта и непредсказуемости Путина. По мнению военных экспертов, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц опасаются, что в условиях чрезмерного давления президент РФ может применить тактическое ядерное оружие. Или что может произойти распад Российской Федерации, то есть контроль над более чем шестью тысячами российских ядерных боеголовок может попасть в руки таких людей, как глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, на днях президент Финляндии Александр Стубб заявил, что время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией настало.