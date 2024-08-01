РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5057 посетителей онлайн
Новости
1 428 11

Министр обороны РФ Белоусов вряд ли сможет или захочет искоренить коррупцию в российских оборонных расходах, - британская разведка

Андрій Бєлоусов

Действующий министр обороны РФ Андрей Белоусов, пытается ограничить коррупционные практики, однако вряд ли он захочет искоренить коррупцию в российских оборонных закупках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Аналитики отметили, что бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова в июле этого года арестовали по обвинению в коррупции. При этом добавили, что в целом коррупция является эндемичной в российской оборонной промышленности, и ее терпят в определенных пределах и до тех пор, пока вовлеченные в нее лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства.

По данным отчета, полномасштабная война в Украине привела к усилению борьбы с коррупцией как в практическом смысле, чтобы уменьшить растрату бюджетных средств, так и потому, что политические покровители, такие как бывший министр обороны Сергей Шойгу, потеряли прямое влияние на процессы закупок.

Читайте также: Кремль обращается к американцам и пиар организациям в России, чтобы распространять дезинформацию о президентских выборах в США, - американская разведка

Автор: 

Великобритания (4919) коррупция (8555) россия (95352) внешняя разведка (373) Белоусов Андрей (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Дратують такі статті про корупцію в рф. Про корупцію у нас пишіть. Бо як у тому прислів'ї , в своєму оці колоди не помічаємо, зате у чужому мусоринку бачимо.
показать весь комментарий
01.08.2024 12:47
+3
Він її очолить.
показать весь комментарий
01.08.2024 12:36
+3
Та хаи квітне - буиним цвітом
показать весь комментарий
01.08.2024 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він її очолить.
показать весь комментарий
01.08.2024 12:36 Ответить
Або вб'ють, свої ж вб'ють....
показать весь комментарий
01.08.2024 12:39 Ответить
там банда Шойгу орудує.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:00 Ответить
Та хаи квітне - буиним цвітом
показать весь комментарий
01.08.2024 12:39 Ответить
Отут погоджуюсь на 100,%. Постсовок він такий. Але зменшити може, а це дуже погано для зсу.
показать весь комментарий
01.08.2024 12:41 Ответить
Яйця резнікова чомусь спали на думку....
показать весь комментарий
01.08.2024 12:45 Ответить
Ну і мрії...
показать весь комментарий
01.08.2024 15:59 Ответить
Дуже добре..

Але нам би свою подолати..
показать весь комментарий
01.08.2024 12:45 Ответить
Дратують такі статті про корупцію в рф. Про корупцію у нас пишіть. Бо як у тому прислів'ї , в своєму оці колоди не помічаємо, зате у чужому мусоринку бачимо.
показать весь комментарий
01.08.2024 12:47 Ответить
І це врятувало Україну та продовжує її рятувати. Бо навіть лячно подумати, що було б, якби отака велетенська одоробла рашка ще й була б добре оздобленим та змащеним механізмом, як, скажімо, гітлеровська Німеччіна!

Слава раша-корупції!
показать весь комментарий
01.08.2024 12:54 Ответить
На не може бути, він же на суворова схожий, молодий, енергійний.
показать весь комментарий
01.08.2024 16:01 Ответить
 
 