Министр обороны РФ Белоусов вряд ли сможет или захочет искоренить коррупцию в российских оборонных расходах, - британская разведка

Действующий министр обороны РФ Андрей Белоусов, пытается ограничить коррупционные практики, однако вряд ли он захочет искоренить коррупцию в российских оборонных закупках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Аналитики отметили, что бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова в июле этого года арестовали по обвинению в коррупции. При этом добавили, что в целом коррупция является эндемичной в российской оборонной промышленности, и ее терпят в определенных пределах и до тех пор, пока вовлеченные в нее лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства.

По данным отчета, полномасштабная война в Украине привела к усилению борьбы с коррупцией как в практическом смысле, чтобы уменьшить растрату бюджетных средств, так и потому, что политические покровители, такие как бывший министр обороны Сергей Шойгу, потеряли прямое влияние на процессы закупок.

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