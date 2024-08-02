Командующий ВМС поблагодарил председателя ОВА Одесской области за переименование улиц в городе Одесса. ДОКУМЕНТ
Командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа поблагодарил председателя Одесской ОГА Олега Кипера за переименование бульвара в г. Одесса в честь Военно-Морских Сил ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Искренне благодарю Вас за принятое решение о переименовании ... объекта топонимии в городе Одесса в честь Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. ... Уверен, что признание заслуг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины путем наименования в честь военных моряков знакового объекта топонимии в городе Одессе будет служить мотивацией для наших воинов на выполнение боевых задач",- написал Неижпапа.
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але було не на чясі,
а от зараз саме на чясі - ну дякувалово хоч за це...
Мер Труханов негодує тому, що внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО вулиці Одеси якийсь "десантник"-прокурор, строк повноважень якого як голови ОДА закінчився 20.05.2024, перейменував, перебуваючи у стані конфлікту інтересів.
Так, вулиця імені нобелівського лауреата одесита Буніна перейменована на честь Ніни Строкатої-Караванської, яка була другом сім'ї чинної підлеглої Кіпера і заступника начальника якогось департаменту його контори Різнікової. Мені не зрозуміло, чому цій вулиці просвоїли дівоче (до знайомства з ОУНівцем) прізвище Караванської, адже коли вона була дівкою, її життя було стандартним життям пересічної лікарки.
Джерело: https://t.me/evreyskiemansy2023/24377
В Одесі колись вулиця Львівська простягалась з Фонтанської через Люстдорфську і Ільфа і Петрова і аж до Небесної Сотні, але у неї після Люстдорфської (Чорноморської дороги) радянські діячі "відрізали хвіст", якому надали "свій" статус проспекта і ім'я академіка Глушка. Таких "хвостових" вулиць в Одесі вагон і маленький візочок.
За цим же принципом слід і перейменовувати вулиці, щоби не зашкодити міжнародному авторитету Одеси, її історії і туристичній привабливості. Якщо вулиця "виходить" за межі зони ЮНЕСКО, нехай цей "хвіст" і перейменовують, щоби не змушувати у Нью-Йорку змінювати документи і задавати зайві запитання щодо адекватності чиновників і конфлікту інтересів.
Вулиця Буніна, як і Жуковського, як і провулок Віце-адмірала Жукова, "вмістилися" у зону Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, тому нехай такими вони і залишаються, поки через розв'язання Третьої Світової ООН не припинить своє існування, як колись Ліга Націй.
І бульвар Жванецького я би не перейменовував, він працює як "ППО", зважаючи на зміст звернення до Путіна відомого коміка Слєпакова: "Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти."
Джерело відео: https://www.instagram.com/tv/CaZcsoSFxg3/
Джерело текст: https://gordonua.com/bulvar/news/vse-zashlo-ochen-daleko-rossijskij-poet-semen-slepakov-obratilsja-k-putinu-posle-napadenija-rossii-na-ukrainu-1597134.html https://gordonua.com/bulvar/news/vse-zashlo-ochen-daleko-rossijskij-poet-semen-slepakov-obratilsja-k-putinu-posle-napadenija-rossii-na-ukrainu-1597134.html#
Наприклад проспект Лєнінской іскри (кого він турбував) став маршала жукова
Площа поттьомкінців єкатеринінською щей пам'ятник замінили...
Прспект Миру став олександрівським прспектом....
невідомо що краще
іноді буває так що і слів нема... - саме тей момент
так доложи *****...
Я оце зараз у відпустці на Буковині (Путила), то тут щойно рішенням голови ОВА насильно перейменували вулиці і виникла ціла дискусія чи демонтувати зельоного чєловєчка у центрі містечка. І то захід України, гуцульський край.
https://suspilne.media/chernivtsi/802811-namir-rozbiti-molotkom-togo-zelenogo-colovicka-comu-u-gromadi-na-bukovini-ne-demontuut-pamatnik-radanskomu-soldatu/ Зєльоний чєловєчєк у гуцульськім краї.