Командующий ВМС поблагодарил председателя ОВА Одесской области за переименование улиц в городе Одесса. ДОКУМЕНТ

Командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа поблагодарил председателя Одесской ОГА Олега Кипера за переименование бульвара в г. Одесса в честь Военно-Морских Сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарю Вас за принятое решение о переименовании ... объекта топонимии в городе Одесса в честь Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. ... Уверен, что признание заслуг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины путем наименования в честь военных моряков знакового объекта топонимии в городе Одессе будет служить мотивацией для наших воинов на выполнение боевых задач",- написал Неижпапа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни один военный корабль России с 2023 года не заходит в северо-западную часть Черного моря, - Неижпапа





