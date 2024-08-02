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Командующий ВМС поблагодарил председателя ОВА Одесской области за переименование улиц в городе Одесса. ДОКУМЕНТ

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа

Командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа поблагодарил председателя Одесской ОГА Олега Кипера за переименование бульвара в г. Одесса в честь Военно-Морских Сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарю Вас за принятое решение о переименовании ... объекта топонимии в городе Одесса в честь Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. ... Уверен, что признание заслуг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины путем наименования в честь военных моряков знакового объекта топонимии в городе Одессе будет служить мотивацией для наших воинов на выполнение боевых задач",- написал Неижпапа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни один военный корабль России с 2023 года не заходит в северо-западную часть Черного моря, - Неижпапа

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа подякував голові ОВА Одеської області Олегу Кіперу за перейменування вулиць у місті Одеса

Автор: 

Одесса (7865) Одесская область (3543) переименования (739) Неижпапа Алексей (74) Кипер (45)


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Топ комментарии
+9
це треба було робити набагато раніше,
але було не на чясі,
а от зараз саме на чясі - ну дякувалово хоч за це...
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02.08.2024 00:05
+4
Там труха негодує, а у Дніпрі Філатов, кажуть, будуть шукати законні способи повернути взад назви.
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02.08.2024 00:24
+4
консерва за консервою
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02.08.2024 00:30
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це треба було робити набагато раніше,
але було не на чясі,
а от зараз саме на чясі - ну дякувалово хоч за це...
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02.08.2024 00:05 Ответить
Там труха негодує, а у Дніпрі Філатов, кажуть, будуть шукати законні способи повернути взад назви.
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02.08.2024 00:24 Ответить
консерва за консервою
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02.08.2024 00:30 Ответить
Україна визнає пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права над нормами внутрішньодержавного права, це написано у Декларації про державний суверенітет України і було схвалено всіма країнами Світу при визнанні України як самостійної, незалежної і суверенної держави.

Мер Труханов негодує тому, що внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО вулиці Одеси якийсь "десантник"-прокурор, строк повноважень якого як голови ОДА закінчився 20.05.2024, перейменував, перебуваючи у стані конфлікту інтересів.

Так, вулиця імені нобелівського лауреата одесита Буніна перейменована на честь Ніни Строкатої-Караванської, яка була другом сім'ї чинної підлеглої Кіпера і заступника начальника якогось департаменту його контори Різнікової. Мені не зрозуміло, чому цій вулиці просвоїли дівоче (до знайомства з ОУНівцем) прізвище Караванської, адже коли вона була дівкою, її життя було стандартним життям пересічної лікарки.

Джерело: https://t.me/evreyskiemansy2023/24377

В Одесі колись вулиця Львівська простягалась з Фонтанської через Люстдорфську і Ільфа і Петрова і аж до Небесної Сотні, але у неї після Люстдорфської (Чорноморської дороги) радянські діячі "відрізали хвіст", якому надали "свій" статус проспекта і ім'я академіка Глушка. Таких "хвостових" вулиць в Одесі вагон і маленький візочок.

За цим же принципом слід і перейменовувати вулиці, щоби не зашкодити міжнародному авторитету Одеси, її історії і туристичній привабливості. Якщо вулиця "виходить" за межі зони ЮНЕСКО, нехай цей "хвіст" і перейменовують, щоби не змушувати у Нью-Йорку змінювати документи і задавати зайві запитання щодо адекватності чиновників і конфлікту інтересів.

Вулиця Буніна, як і Жуковського, як і провулок Віце-адмірала Жукова, "вмістилися" у зону Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, тому нехай такими вони і залишаються, поки через розв'язання Третьої Світової ООН не припинить своє існування, як колись Ліга Націй.

І бульвар Жванецького я би не перейменовував, він працює як "ППО", зважаючи на зміст звернення до Путіна відомого коміка Слєпакова: "Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти."

Джерело відео: https://www.instagram.com/tv/CaZcsoSFxg3/
Джерело текст: https://gordonua.com/bulvar/news/vse-zashlo-ochen-daleko-rossijskij-poet-semen-slepakov-obratilsja-k-putinu-posle-napadenija-rossii-na-ukrainu-1597134.html https://gordonua.com/bulvar/news/vse-zashlo-ochen-daleko-rossijskij-poet-semen-slepakov-obratilsja-k-putinu-posle-napadenija-rossii-na-ukrainu-1597134.html#
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02.08.2024 05:21 Ответить
усе кацапське, імперське, совкове, комуністичне, окупаційне лайно нах*й з України !!!
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02.08.2024 06:23 Ответить
хто здриснув ??? ви про що ??? про току штуку я VPN ви колись чули ???
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02.08.2024 06:43 Ответить
Чогось все українське розколює суспільство. Ага. Яке суспільсво? Ви хочете з рашкінським суспільсвом бути навєкі вмєстє?
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02.08.2024 09:16 Ответить
Так і зробили при Гурвіці...але...провели декомунізацію замість декацапізації....
Наприклад проспект Лєнінской іскри (кого він турбував) став маршала жукова
Площа поттьомкінців єкатеринінською щей пам'ятник замінили...
Прспект Миру став олександрівським прспектом....

невідомо що краще
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02.08.2024 00:39 Ответить
ну що вам сказати?
іноді буває так що і слів нема... - саме тей момент
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02.08.2024 00:47 Ответить
ну до тебе, кацапірующій, і питань нема - сосі кремель!
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02.08.2024 06:47 Ответить
ваші на Олімпіаді все виграли...
так доложи *****...
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02.08.2024 06:56 Ответить
Добре хоч тепер.
Я оце зараз у відпустці на Буковині (Путила), то тут щойно рішенням голови ОВА насильно перейменували вулиці і виникла ціла дискусія чи демонтувати зельоного чєловєчка у центрі містечка. І то захід України, гуцульський край.

https://suspilne.media/chernivtsi/802811-namir-rozbiti-molotkom-togo-zelenogo-colovicka-comu-u-gromadi-na-bukovini-ne-demontuut-pamatnik-radanskomu-soldatu/ Зєльоний чєловєчєк у гуцульськім краї.
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02.08.2024 00:43 Ответить
Цікаво, чи стоїть досі пам'ятник Ковпаку та його комісару в Яремчі.
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02.08.2024 00:52 Ответить
помаєму ні. там стоїть, посеред міста якась кацапська гармата, але давно я там був років з 10 тому ...
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02.08.2024 06:51 Ответить
ясно що демонтувати !!! нах*й цього кацапа, типу "асвабодітеля", за шию і до грунту !!! усе кацапське, імперське, совкове, комуністичне, окупаційне лайно нах*й з України !!!
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02.08.2024 06:25 Ответить
ОГО...ЯКА ПОДЯКА..ДЯКУЙ ЗСУ...ТІЛЬКИ ЗСУ..БО ВЛАДА У ОДЕСІ ДИВИТЬСЯ ХТО ПЕРЕМАГАЄ
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02.08.2024 04:27 Ответить
А ТРУХЛЯВА БАБА ЯГА - ПРОТИВ.
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02.08.2024 07:29 Ответить
Чи осинового кiлка не знайдеться? Шо за йокаламэнгэ?
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02.08.2024 07:35 Ответить
 
 