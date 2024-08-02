США признают победителем выборов президента в Венесуэле кандидата от оппозиции Гонсалеса, - Блинкен

Соединенные Штаты признали оппозиционного кандидата на пост президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса победителем выборов, несмотря на то, что избирательные органы страны объявили победу действующего президента Николаса Мадуро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен не назвал Гонсалеса непосредственно президентом Венесуэлы, однако поздравил его "с успешной кампанией", а также призвал венесуэльские партии начать переговоры о мирной передаче власти.

Он отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы, несмотря на призывы оппозиции и многих стран, до сих пор не опубликовал результаты выборов 28 июля.

Госсекретарь отметил, что демократическая оппозиция опубликовала более 80% протоколов, полученных с избирательных участков по всей Венесуэле, которые указывают на то, что Гонсалес получил большинство голосов на этих выборах.

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Напомним, 29 июля власти Венесуэлы объявили победителем на выборах президента Николаса Мадуро, несмотря на то, что опросы перед выборами и экзит-полы указывали на большое преимущество кандидата от оппозиции.

Тысячи людей вышли протестовать против результатов выборов президента. Протестующие отмечают, что президент Николас Мадуро пытается украсть победу на спорных выборах в стране.

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