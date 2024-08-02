РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5045 посетителей онлайн
Новости
4 276 20

США признают победителем выборов президента в Венесуэле кандидата от оппозиции Гонсалеса, - Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Соединенные Штаты признали оппозиционного кандидата на пост президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса победителем выборов, несмотря на то, что избирательные органы страны объявили победу действующего президента Николаса Мадуро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен не назвал Гонсалеса непосредственно президентом Венесуэлы, однако поздравил его "с успешной кампанией", а также призвал венесуэльские партии начать переговоры о мирной передаче власти.

Он отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы, несмотря на призывы оппозиции и многих стран, до сих пор не опубликовал результаты выборов 28 июля.

Госсекретарь отметил, что демократическая оппозиция опубликовала более 80% протоколов, полученных с избирательных участков по всей Венесуэле, которые указывают на то, что Гонсалес получил большинство голосов на этих выборах.

Читайте также: ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса, - Боррель

Напомним, 29 июля власти Венесуэлы объявили победителем на выборах президента Николаса Мадуро, несмотря на то, что опросы перед выборами и экзит-полы указывали на большое преимущество кандидата от оппозиции.

Тысячи людей вышли протестовать против результатов выборов президента. Протестующие отмечают, что президент Николас Мадуро пытается украсть победу на спорных выборах в стране.

Читайте также: Венгрия ветировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле, - Politico

Автор: 

Венесуэла (186) выборы (24722)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Після своїх обсиронів сша можуть хоч марсіанина визнавати.
показать весь комментарий
02.08.2024 07:03
+9
Це нічого не означає. США самі себе опустили.
показать весь комментарий
02.08.2024 07:42
+9
поради "розумного" салівона щодо поступок режиму мадуро ***** не справдались. Салівон і у Венесуелі теж "навалив своїх "коричньових ліній".
показать весь комментарий
02.08.2024 07:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після своїх обсиронів сша можуть хоч марсіанина визнавати.
показать весь комментарий
02.08.2024 07:03 Ответить
Це нічого не означає. США самі себе опустили.
показать весь комментарий
02.08.2024 07:42 Ответить
поради "розумного" салівона щодо поступок режиму мадуро ***** не справдались. Салівон і у Венесуелі теж "навалив своїх "коричньових ліній".
показать весь комментарий
02.08.2024 07:50 Ответить
Щось цей мадуро мені так януковича нагадує... Може венесуельцям у нього яйцем кинути? Нашому помогло...
показать весь комментарий
02.08.2024 08:00 Ответить
Зараз уже навіть тут кажуть краще не допомогло б і не кидали б.)
показать весь комментарий
02.08.2024 08:14 Ответить
Світовий шериф США іноді просипається і в очманінні щось там заявляє, а Мадуро робить своє...

Є два філософські принципи, які між собою у конфлікті, вічним, як саме людство:

люба діяльність ліпше ніж БЕЗдіяльність (1)

і антагоністичний, зеркальний до (1) принцип (2) люба БЕЗдіяльність - ліпше ніж діяльність. Останній принцип став політичною стратагемою умовного Заходу і називається МЕРКЕЛити (Ангела Меркель).

США вибрали БЕЗдіяльність, а боягузливий умовний Захід бере приклад з "вожака".

Великі і могутні диктатори і всяка дрібнота диктаторів з того користають...

Історія до Мюнхена38 і після, до початку другої світовї повторюється...
показать весь комментарий
02.08.2024 08:11 Ответить
Не говорить нужно, а помогать народу Венесуэлы в борьбе с диктатором.
Говорильня не помогла убрать не одного диктатора в мире.Каддафи и Саддам были повержены силой.
показать весь комментарий
02.08.2024 08:14 Ответить
Хто не дає амерам качати нафту, той зразу диктатор🤣
показать весь комментарий
02.08.2024 08:50 Ответить
В ираке и ливии качают нефть расейские нефтяные компании.Если бы американцы ставили цель нефть они бы давали взятки диктаторам и спокойно бы качали.
показать весь комментарий
02.08.2024 09:25 Ответить
Так Мадуро дуже навіть качає нафту в США... Диктатор він для свого народу - забороняє їм митися в душі більше, ніж 5 хвилин чи ще якусь хєрню видумає! А ще в багатій на нафту країні ввели картки продуктові)))
Ну що з нього взяти, він воділа автобуса за професією!
показать весь комментарий
02.08.2024 09:29 Ответить
Від мадуро особливих досягнень і не слід очікувати, а асі ці біди для народу якраз принесли санкції, які ввели нафтові олігархи через своїх маріонеток в білому домі, за те що Чавес попросив їх на вихід. 😉
показать весь комментарий
02.08.2024 09:39 Ответить
Ти ідіот? Чавес і Мадура - два ******* комуняки. Ці "олігархи" з нуля розбудували родовища, а у них взяли і тупо віджали їх бізнес. Причому, значна частина власників родовищ були ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТОРАМИ!
Мало того, постраждали не тільки власники нафтових компаній. Після націоналізації простим нафтовикам різко знизили зарплату (бо вона була значно вищою, ніж середня по країні). Власне, з цього і почалися протести проти Мадури - нафтовики вимагали повернути нормальні зарплати.
За Мадуру там голота і бидло, бо він їм пособія платить. А нафтовики і інший бізнес проти, бо на ті пособія у них чесно зароблені гроші забирають!
показать весь комментарий
02.08.2024 11:05 Ответить
Маршруточник президент - пичаль! 😂
показать весь комментарий
02.08.2024 09:41 Ответить
Як і від блазня
показать весь комментарий
02.08.2024 10:00 Ответить
Немає різниці, кого визнає США. Має значення, кого підтримує росія за допомогою "вагнєров".
показать весь комментарий
02.08.2024 08:36 Ответить
до пори до часу. туареги вже довели, що ці вагнера собою представляють. тож часи, коли вагнера шикували на золоті, алмазах, нафті дуже швидко можуть закінчитись.
показать весь комментарий
02.08.2024 12:12 Ответить
After the 2018 elections, the US and 60 more countries recognized Juan Guaidó as Venezuela's legitimate president. Hardly anyone remembers his name now.
показать весь комментарий
02.08.2024 09:24 Ответить
Воно то так але ж влада все одно у руках Мудяро
показать весь комментарий
02.08.2024 11:29 Ответить
 
 