США признают победителем выборов президента в Венесуэле кандидата от оппозиции Гонсалеса, - Блинкен
Соединенные Штаты признали оппозиционного кандидата на пост президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса победителем выборов, несмотря на то, что избирательные органы страны объявили победу действующего президента Николаса Мадуро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен не назвал Гонсалеса непосредственно президентом Венесуэлы, однако поздравил его "с успешной кампанией", а также призвал венесуэльские партии начать переговоры о мирной передаче власти.
Он отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы, несмотря на призывы оппозиции и многих стран, до сих пор не опубликовал результаты выборов 28 июля.
Госсекретарь отметил, что демократическая оппозиция опубликовала более 80% протоколов, полученных с избирательных участков по всей Венесуэле, которые указывают на то, что Гонсалес получил большинство голосов на этих выборах.
Напомним, 29 июля власти Венесуэлы объявили победителем на выборах президента Николаса Мадуро, несмотря на то, что опросы перед выборами и экзит-полы указывали на большое преимущество кандидата от оппозиции.
Тысячи людей вышли протестовать против результатов выборов президента. Протестующие отмечают, что президент Николас Мадуро пытается украсть победу на спорных выборах в стране.
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Є два філософські принципи, які між собою у конфлікті, вічним, як саме людство:
люба діяльність ліпше ніж БЕЗдіяльність (1)
і антагоністичний, зеркальний до (1) принцип (2) люба БЕЗдіяльність - ліпше ніж діяльність. Останній принцип став політичною стратагемою умовного Заходу і називається МЕРКЕЛити (Ангела Меркель).
США вибрали БЕЗдіяльність, а боягузливий умовний Захід бере приклад з "вожака".
Великі і могутні диктатори і всяка дрібнота диктаторів з того користають...
Історія до Мюнхена38 і після, до початку другої світовї повторюється...
Говорильня не помогла убрать не одного диктатора в мире.Каддафи и Саддам были повержены силой.
Ну що з нього взяти, він воділа автобуса за професією!
Мало того, постраждали не тільки власники нафтових компаній. Після націоналізації простим нафтовикам різко знизили зарплату (бо вона була значно вищою, ніж середня по країні). Власне, з цього і почалися протести проти Мадури - нафтовики вимагали повернути нормальні зарплати.
За Мадуру там голота і бидло, бо він їм пособія платить. А нафтовики і інший бізнес проти, бо на ті пособія у них чесно зароблені гроші забирають!