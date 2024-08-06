Минюст США пытается конфисковать 200 млн долл. у экс-премьера Лазаренко в пользу Украины
Министерство юстиции США через процедуру гражданской конфискации пытается конфисковать в пользу Украины более $200 млн у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.
Об этом сообщила руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возврата активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Батлер отмечает, что Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбыл наказание около 6 лет в тюрьме, в то же время объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже обвинений, которые находятся в юрисдикции Министерства юстиции США.
"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение по конфискации. Тогда господин Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов", - отметила Батлер.
Напоминаем, Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария. Он получил окончательный вердикт суда в США в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании 22,85 миллионов долларов и назначили в форме наказания около 8 лет тюрьмы. На свободу он вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда - конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила 6,5 млн долларов от Швейцарии.
Дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы в отношении этих денег продолжаются уже около 20 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нколо- це ж не про вас?
Оно гроші еіфекивного менеджера Кучми та бізнес-партнера Юлі повертаються.
У меня создаётся впечатление, что платные провокаторы и дебилы-энтузиасты ,которые из всех сил поливают Ю.Тимошенко помоями, не вполне понимают, в какие игры играют.
Вот , во многом благодаря их усилиям, избрали вместо Тимошенко Хама. И что, они думают , что это они "юльквароффкуусуку" под откос пустили?
Это они страну свою под откос пустили, настоящее и будущее своих детей.
Этот неверный выбор обусловил цепь трагических событий, невиданных на постсоветском пространстве по количеству жертв, величине потерянных территорий и экономическому ущербу, нанесённому стране.
Но этого этим ублюдкам показалось мало. Они так задурили людям мозги, что те, как в буране, не понимая на каком свете живут, избрали вместо Юлии на должность реформатора и преобразователя страны потомственного жулика и прожжённого ворюгу, за которым тянется длинный шлейф коррупционных скандалов.