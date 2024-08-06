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Новости Борьба с коррупцией
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Минюст США пытается конфисковать 200 млн долл. у экс-премьера Лазаренко в пользу Украины

лазаренко

Министерство юстиции США через процедуру гражданской конфискации пытается конфисковать в пользу Украины более $200 млн у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Об этом сообщила руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возврата активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Батлер отмечает, что Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбыл наказание около 6 лет в тюрьме, в то же время объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже обвинений, которые находятся в юрисдикции Министерства юстиции США.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение по конфискации. Тогда господин Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов", - отметила Батлер.

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Напоминаем, Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария. Он получил окончательный вердикт суда в США в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании 22,85 миллионов долларов и назначили в форме наказания около 8 лет тюрьмы. На свободу он вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда - конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила 6,5 млн долларов от Швейцарии.

Дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы в отношении этих денег продолжаются уже около 20 лет.

Автор: 

конфискация (599) Лазаренко Павел (208) США (26422)


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Топ комментарии
+17
Було б чудово бабу Жулю з її тогочасним офшором "Somoli" вагончиком до Павла Іванича причепити!
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06.08.2024 00:39
+8
надіюся що то перша ластівка... послідовникам приготуватися, шкода що Кравчук не дочекався
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06.08.2024 00:31
+8
Я легко доведу, що Павло Іванович є гімном. На рівному місці, ні з того ні з сього, час від часу воно випірнає незрозуміло звідки на світ Божий! Ну, точно гімно!
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06.08.2024 00:45
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надіюся що то перша ластівка... послідовникам приготуватися, шкода що Кравчук не дочекався
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06.08.2024 00:31 Ответить
Лазаренко ще підозрюється у вбивстві творця української гривни Вадима Гетьмана. Якщо вже не виходить його посадити на довічне, то треба хоча б обідрати як липку.
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06.08.2024 00:35 Ответить
Було б чудово бабу Жулю з її тогочасним офшором "Somoli" вагончиком до Павла Іванича причепити!
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06.08.2024 00:39 Ответить
нізя, ця потвора і в даний момент, єдина, котра все підравсосала, що кВт так не коштує... жмиГаль, тобі кранти!
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06.08.2024 01:27 Ответить
Не єдина, але про ціну однаково збрехала. Вона розказує про ціну атомної енергії, а іншої, яка потрібна для стабілізації, забуває.
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06.08.2024 07:40 Ответить
Я легко доведу, що Павло Іванович є гімном. На рівному місці, ні з того ні з сього, час від часу воно випірнає незрозуміло звідки на світ Божий! Ну, точно гімно!
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06.08.2024 00:45 Ответить
30 років підряд намагаються? Потужна праця!!!
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06.08.2024 00:49 Ответить
А ще років так через 50 ми станемо свідками як будуть конфісковані домашні капці і візмуться за бабу ДЖулю .
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06.08.2024 01:08 Ответить
Ой лишенько, зараз ТЮльки почнуть сперму кидати на ікорку, що випорожнить клаповуха видра... суліВано та всеволод Марченколо- це ж не про вас?
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06.08.2024 01:23 Ответить
таки так. по цій справі Бздюлю там точно можна добряче прищучити. ))
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06.08.2024 01:28 Ответить
ці два гандона мовчать і останнім часом ніде нічого про вОну не пишуть і на провокації щодо неї не ведуться, хоча раніше очко собі рвали за тЮльку.
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06.08.2024 08:08 Ответить
За#бали ці намагателі вже. Безпорадні і безвідповідальні ліниві ідіоти.
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06.08.2024 04:00 Ответить
Лазаренко не сидел в тюрьме, а был под домашним арестом.
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06.08.2024 04:14 Ответить
скажу уряд України робить все можливе щоб гроші зрадників і корупціонерів не вернулись вУкраїну
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06.08.2024 04:30 Ответить
Та невже?
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06.08.2024 05:07 Ответить
Може колись і гроші 5 ефективних меннджерів ЗЄ повернуться в Україну...

Оно гроші еіфекивного менеджера Кучми та бізнес-партнера Юлі повертаються.
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06.08.2024 06:13 Ответить
Юліботи,ку-ку! Де ви? На богиню бочку котять!
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06.08.2024 06:58 Ответить
від партії надійшла установка мовчати, щоб не писали, не пора.
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06.08.2024 08:09 Ответить
Хтоб ще кучму потряс, який започаткував дерибан підпрємств під назвою приватизація, корупцію та розвал України
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06.08.2024 07:12 Ответить
Ещё дватцать лет будут пытаться.
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06.08.2024 09:22 Ответить
Пора конфісковувати і в Коломийського.
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06.08.2024 10:49 Ответить
І хто це ще каже що Україна жебрак?
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06.08.2024 11:14 Ответить
Я думав, що він вже давно із кобзоном у карти грає, а він живий,та ще й краденим насолоджується
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06.08.2024 11:44 Ответить
Іsmail Maloev

У меня создаётся впечатление, что платные провокаторы и дебилы-энтузиасты ,которые из всех сил поливают Ю.Тимошенко помоями, не вполне понимают, в какие игры играют.

Вот , во многом благодаря их усилиям, избрали вместо Тимошенко Хама. И что, они думают , что это они "юльквароффкуусуку" под откос пустили?

Это они страну свою под откос пустили, настоящее и будущее своих детей.

Этот неверный выбор обусловил цепь трагических событий, невиданных на постсоветском пространстве по количеству жертв, величине потерянных территорий и экономическому ущербу, нанесённому стране.

Но этого этим ублюдкам показалось мало. Они так задурили людям мозги, что те, как в буране, не понимая на каком свете живут, избрали вместо Юлии на должность реформатора и преобразователя страны потомственного жулика и прожжённого ворюгу, за которым тянется длинный шлейф коррупционных скандалов.
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06.08.2024 12:44 Ответить
 
 