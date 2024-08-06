Минюст США пытается конфисковать 200 млн долл. у экс-премьера Лазаренко в пользу Украины

Министерство юстиции США через процедуру гражданской конфискации пытается конфисковать в пользу Украины более $200 млн у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Об этом сообщила руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возврата активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Батлер отмечает, что Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбыл наказание около 6 лет в тюрьме, в то же время объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже обвинений, которые находятся в юрисдикции Министерства юстиции США.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение по конфискации. Тогда господин Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов", - отметила Батлер.

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Напоминаем, Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария. Он получил окончательный вердикт суда в США в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании 22,85 миллионов долларов и назначили в форме наказания около 8 лет тюрьмы. На свободу он вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда - конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила 6,5 млн долларов от Швейцарии.

Дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы в отношении этих денег продолжаются уже около 20 лет.