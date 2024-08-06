Россияне атаковали Киев баллистикой, обошлось без разрушений, - КГВА
5 августа войска РФ запустили баллистические ракеты по Киеву и пригороду столицы.
Об этом пишут телеграм-канале КГВА, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение вроде Искандер-М или KN-23.
Отмечается, что в столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны.
По предварительным данным зафиксировано поражение вражеских ракет (точную модификацию вооружения и количество обнародуют в отчетах Воздушные Силы).
"По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - говорится в сообщении КГГА.
Сейчас для Киева и области сохраняется угроза применения вражеских БпЛА.
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Гучно було - капець!)
Головне раніше військових та Кличка рота відкрити.