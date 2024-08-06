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Россияне атаковали Киев баллистикой, обошлось без разрушений, - КГВА

Війська РФ атакували Київ балістичними ракетами

5 августа войска РФ запустили баллистические ракеты по Киеву и пригороду столицы.

Об этом пишут телеграм-канале КГВА, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение вроде Искандер-М или KN-23.

Отмечается, что в столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны.

По предварительным данным зафиксировано поражение вражеских ракет (точную модификацию вооружения и количество обнародуют в отчетах Воздушные Силы).

"По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - говорится в сообщении КГГА.

Сейчас для Киева и области сохраняется угроза применения вражеских БпЛА.

Также смотрите: РФ пыталась ударить по Украине северокорейской ракетой, она не достигла своей цели, - Defense Express. ФОТО

Автор: 

Киев (25481) обстрел (26928) баллистические ракеты (362)


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Дяка ППО!!!

Гучно було - капець!)
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06.08.2024 00:23 Ответить
Били в чисте поле?!
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06.08.2024 05:16 Ответить
От тільки зелена Попка знає, що це було. 😁

Головне раніше військових та Кличка рота відкрити.
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06.08.2024 06:08 Ответить
Якась дурна претензія, бо КМВА це і є військові
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06.08.2024 06:32 Ответить
Вроде что-то сбили над в районе над бывшим планетарием...
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06.08.2024 09:18 Ответить
 
 