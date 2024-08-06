Ночная атака "шахедов": в Хмельницкой области и Одессе раздались взрывы

Ночью 6 августа во время воздушной тревоги в Хмельницкой области и Одессе прогремели взрывы. Враг совершил очередную атаку с применением ударных беспилотников типа "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука.

Как известно, взрывы в Хмельницкой области были слышны около 01:57. Руководство области о причинах взрывов ничего не сообщало.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении "шахедов" в сторону Хмельницкой области. Фиксировались группы ударных беспилотников противника сначала двигались в сторону Ровенской области, однако впоследствии вражеские воздушные цели изменили курс - на Хмельницкую область.

В мониторинговых каналах тогда же написали, что российские дроны-камикадзе двигались, в частности, в сторону Староконстантинова.

При этом, в Одессе велась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за очередной российской атаки. В городе о взрывах стало известно в 02:50.

В то же время командование Воздушных сил ВСУ заявляло о фиксации движения группы "Шахедов" из акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Позже военные уточнили, что ударные беспилотники противника движутся в направлении н.п. Южное и Коблево.

В 03:05 в Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.

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