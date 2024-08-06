Оккупанты атаковали Полтавщину: обошлось без попаданий и пострадавших
Ночью войска РФ в очередной раз атаковали Полтавскую область.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"К счастью, без попаданий и пострадавших. Спасибо нашим Силам обороны за защиту!", - отметил он.
Чем агрессор бил - пока не указывается.
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