Оккупанты атаковали Полтавщину: обошлось без попаданий и пострадавших

Ночью войска РФ в очередной раз атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"К счастью, без попаданий и пострадавших. Спасибо нашим Силам обороны за защиту!", - отметил он.

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Чем агрессор бил - пока не указывается.