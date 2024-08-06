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Новости Война
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Оккупанты атаковали Полтавщину: обошлось без попаданий и пострадавших

Робота мобільної групи ППО

Ночью войска РФ в очередной раз атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"К счастью, без попаданий и пострадавших. Спасибо нашим Силам обороны за защиту!", - отметил он.

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Чем агрессор бил - пока не указывается.

Автор: 

обстрел (26928) Полтавская область (1144)


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