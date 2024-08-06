Захватническая война против Украины оставит Россию с огромными затратами, сломанными судьбами и опустошенным государственным бюджетом, что заставит российское правительство принимать сложные решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung

Журналисты издания проанализировали долгосрочные последствия войны для России. Они отмечают, что Москве придется потратить значительные суммы на компенсации погибшим и раненым оккупантам, а также на их медицинскую и психологическую реабилитацию.

"После почти двух с половиной лет изнурительной войны и Украина, и Россия понесли ужасные потери и потратили сотни миллиардов долларов. Несмотря на это, конфликт вряд ли завершится в ближайшее время, поскольку обе стороны все еще считают, что имеют больше преимуществ. Но цена будет уплачена не только на поле боя. Даже если боевые действия закончатся сегодня, экономические и демографические последствия для россиян будут ощущаться в течение нескольких поколений", - говорится в статье.

По подсчетам газеты, единовременные выплаты семьям погибших и раненых могут достичь 2,3 триллиона рублей, что составляет около 6% госбюджета на 2024 год. Кроме того, лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у ветеранов обойдется в сотни миллиардов рублей ежегодно.

Влияние на медицинскую систему РФ

Российская медицинская система не готова к такому наплыву пациентов. В стране не хватает специализированных госпиталей и квалифицированных специалистов. Это может привести к тому, что многие ветераны не получат необходимой помощи, что чревато социальными проблемами, такими как безработица и преступность.

Психологическая реабилитация

Авторы статьи сравнивают ситуацию с ветеранами советской войны в Афганистане и чеченских войн, многие из которых страдали алкоголизмом, наркоманией и имели проблемы с законом. В России нет культуры открытого обсуждения психологических травм, что затрудняет реабилитацию ветеранов.

Политические последствия

Растущие расходы на социальную поддержку ветеранов могут привести к сокращению других бюджетных статей, что вызовет недовольство населения. Это может стать политической уязвимостью для Кремля.

Агрессивная война против Украины оставит Россию с легионами сломленных людей и пустой государственной казной. Последствия этого конфликта будут ощущаться в течение многих поколений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ преследуют мигрантов с целью их привлечения в армию, - британская разведка