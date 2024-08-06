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Новости Война
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Несколько поколений россиян будут отвечать за войну в Украине, - газета Neue Zürcher Zeitung

армія рф окупанти

Захватническая война против Украины оставит Россию с огромными затратами, сломанными судьбами и опустошенным государственным бюджетом, что заставит российское правительство принимать сложные решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung

Журналисты издания проанализировали долгосрочные последствия войны для России. Они отмечают, что Москве придется потратить значительные суммы на компенсации погибшим и раненым оккупантам, а также на их медицинскую и психологическую реабилитацию.

"После почти двух с половиной лет изнурительной войны и Украина, и Россия понесли ужасные потери и потратили сотни миллиардов долларов. Несмотря на это, конфликт вряд ли завершится в ближайшее время, поскольку обе стороны все еще считают, что имеют больше преимуществ. Но цена будет уплачена не только на поле боя. Даже если боевые действия закончатся сегодня, экономические и демографические последствия для россиян будут ощущаться в течение нескольких поколений", - говорится в статье.

По подсчетам газеты, единовременные выплаты семьям погибших и раненых могут достичь 2,3 триллиона рублей, что составляет около 6% госбюджета на 2024 год. Кроме того, лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у ветеранов обойдется в сотни миллиардов рублей ежегодно.

Влияние на медицинскую систему РФ

Российская медицинская система не готова к такому наплыву пациентов. В стране не хватает специализированных госпиталей и квалифицированных специалистов. Это может привести к тому, что многие ветераны не получат необходимой помощи, что чревато социальными проблемами, такими как безработица и преступность.

Психологическая реабилитация

Авторы статьи сравнивают ситуацию с ветеранами советской войны в Афганистане и чеченских войн, многие из которых страдали алкоголизмом, наркоманией и имели проблемы с законом. В России нет культуры открытого обсуждения психологических травм, что затрудняет реабилитацию ветеранов.

Политические последствия

Растущие расходы на социальную поддержку ветеранов могут привести к сокращению других бюджетных статей, что вызовет недовольство населения. Это может стать политической уязвимостью для Кремля.

Агрессивная война против Украины оставит Россию с легионами сломленных людей и пустой государственной казной. Последствия этого конфликта будут ощущаться в течение многих поколений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ преследуют мигрантов с целью их привлечения в армию, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19067) россия (95372)


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Топ комментарии
+24
Переважна більшість абсолютно ніяк це не відчує, у них на днях в театр черга стояла кілометрова, всі нарядились просто на мільйон. В центрі гуляють багатії кавказської національності з такими ж дорогущими шльондрами. Екскурсії містом про велич Росії, дуже пафосні, аж вивертає, на екскурсіях безліч народу бо вони умовно безкоштовні, всі в захваті, аплодисменти і все таке. Війна є в телевізорі, ну десь як у нас в мирних регіонах, якби не блокпости і не прилітало час від часу. Але натомість вони отримали таку омріяну війну. Серйозно, війну вони дуже хотіли, будь яку. І тепер можна знову запалювати вічний вогонь, ветерани в школах, лінійки, ну і все таке. Отак вони і живуть від війни до війни, і якщо її немає, то почуваються дуже нещасними. Ми погано розуміємо цю націю.
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06.08.2024 09:00
+22
Хіба в України є вибір. Варіанту Б немає, є лише один - врятувати свою країну і народ від загарбників.
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06.08.2024 09:20
+21
А що тоді казати Україні?? Зруйнована економіка, енергетика, мільйони мігрантів, сотні тисяч загиблих та інвалідів...
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06.08.2024 08:48
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що тоді казати Україні?? Зруйнована економіка, енергетика, мільйони мігрантів, сотні тисяч загиблих та інвалідів...
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06.08.2024 08:48 Ответить
Хіба в України є вибір. Варіанту Б немає, є лише один - врятувати свою країну і народ від загарбників.
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06.08.2024 09:20 Ответить
Таки трохи так, АЛЕ....!

На відміну від недоімперії, котру дійсно чекає занепад і прірва ЦИВІЛІЗАЦІЙНА і духовна, хоча куди вже ДНІШЕ... і так дно...

В України світле майбутнє !! і в недалекій перспективі. Це не рожеві окуляри. 1. Народ цивілізований, талановитий і ПРАЦЬОВИТИЙ. Переживав і не таке і відроджувався як фенікс. Тим паче, що в нинішніх умовах за нашою спиною ВЕСЬ цивілізований світ!! Це не так як кацсовок після Другої Світової влаштував штучний голод, щоб поповнити запаси зброї і т.д., всіх інвалідів на Валаам звіз у тюрму, а всіх ветеранів і остарбайтерів в ГУЛАГ....

2. Впевнений, після війни буде якийсь план типу Маршала! (звичайно, якщо, не дай Бог, знов не вилізе нечисть типу " обналєннага рускага міра" в якійсь формі з п`ятої колони, котрої, нажаль, вистачає серед гаварящєй вати.

3. Наш народ ПРАВОСЛАВНИЙ генетично, тому віра наша спасе нас. Головне вірити і не здаватись!

Ну і інші фактори. На мій погляд позитивних більше, щоб не перевантажувати комент.
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06.08.2024 09:24 Ответить
Другие факторы: украинская земля намоленная тысячелетиями и пусть даже не христианскими идеями, но родственными им. Наша земля выстояла минимум на протяжении 8 тыс лет и сохранила древние трипольско-киммерийские культурные традиции и обычаи не сдаваться . Сколько супостатов за 8 000 лет побывало в нашей земле, но где они, а мы - вот мы...
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06.08.2024 09:52 Ответить
Вы сделали мой день 😂

Давно так не смеялся, а тут на тебе. Спасибо)
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06.08.2024 10:15 Ответить
сміх різний, є і бєсовскій... У нас козацький, здоровий, такий як на відомій картині нашого Ріпина. Так шо вам туди...
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06.08.2024 10:54 Ответить
Киммериец древний?🥹
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06.08.2024 11:12 Ответить
слава Богу не лаптєногий
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06.08.2024 11:54 Ответить
ремейк-2. Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…

Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.

До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.

Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:

З окупацiей витрати iм казну гнiтили.

Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.

ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.

Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили

Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.

Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,

Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.

Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,

На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».

По мурдасам вятичiв-

братцiв ми пiзнаем,

Та й в полабцях е утiги:

най брат цим пишае.

Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,

Нестор славить ся варягiв -

чом не басурманiв?

Гей-гоп! Хан Батий -

батько вам ся рiдний.

А в ТээСi , що за йден -

кажуть, що спорiдний.

Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.

За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.

Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:

Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.

Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,

- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.

Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,

Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.

До ТээСу кличуть щиро?

-Туди заганяють.

А в ЕэСi хочуть бачить,

але не впускають.

Бо в ЕэСi жиють мило,

там не «прозябают»:

Як в ТээСi, не батрачать ,

де лиш дзуську мають. .

Наш лелека в породiллi

нацiю возносить-

У сусiдiв - не до жиру:

життя стерхiв косить.

Гей-гоп! Шiдi-рi,

китайцi теж - доки.

Горобцiв поки не виб*ють,

з глузду iдуть поки.

Ой, гоп! Шiдi-рiдi,

шiдi-рiдi дана,

Доля схильная до Шульца,

та не до Iвана.

Ой, РЕЙН! Шiдi-рiдi,

дощ кропить Iвана,

Тiльки води рiки Волги-

милi басурманам.

Над всим свiтом iз Кремля

хочуть панувати,

Та за тее iхнi люди

мають вiк страждати.

Горизонтiв майбуття,

обрii щасливi -

Про цi байки царям «милим»

цiпить лиш в могилi.

Ой! Вей! Шiдi-рiдi,

рiдна леле-мати,

Але манну чомусь мають

однi лише Штати.

ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана

ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.

ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ

Що Задорнов згородив-

Що Атилла - е царь руський

Й по-мадярськи говорив?

Котрий так тiснив мурдасiв,

що утигiв з них зробив...

Тее вятичi вам скажуть,

бо Атилла iх гнобив...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*ни гуляти,

а вiд них i Русь родилась-

Росiянам мати,

Котра готiв примусила

До Норман тiкати.

Там вестготи мали мiсце

асимiлювати.

Вiкiнгами тих ворюг

стали люди звати,

а при Нестору варягiв-

Свеi називати.

Крадiя вже стали греки

Росiусом звати,

А словени приiльмення

в царi зазивати....

Рерiк iх була столиця,

але Рюрiк залюбки

Став нацiлюватись в Киiв,

Новий град щоб там звести.

Рерiк звався й Велеградом,

та лиш Киiв , що в Русi,

Мамою всi стали звати -

Навiть мокшi та весi.

Та Задорнов у натхненнi

В Рерiк хоче залюбки

Кремль свiй худко вже вiднести,

Щоб кассубiв зберегти...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-

За 3 тисяч рокiв був.

Росiяни в них ся бачать,

Але дехто з них забув,

Що мурдас iз Аркаiму

Росiянином не був-

Ар*ем став, пiшов в Европу

Й Аркаiм свiй позабув.

У Европi галлом ставши,

Антом до Днiпра прибув.

Тут вiн в русь самоназвавшись,

До Iльменю ся гайнув.

Так словен став новгородцем-

Русью зовсiм вiн не був,

А Москва, коли родилась,

Вiн в москалики загув.

Та лиш 300 рокiв тому,

Рiд Романових вже був,

Москаль русскiм ним назвався,

Певне, те вiн не збагнув.

Як загарбник Аркаiму,

Гуном всю Сибiр нагнув:

Кровожадний вурдалака-

Славу там собi здобув....

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

06.05.2014
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06.08.2024 11:31 Ответить
Наивняк.

Талантливый и трудолюбивый? А почему тогда все предприниматели в один голос плачут "я не могу найти грамотного специалиста, хнык..."

Бесплатно работать никто не будет. Цивилизированный и талантливый народ переедет на ПМЖ в западную Европу. Останусться в основном безграмотные и алкоголики. Просто для подумать: население Украины в 1991 году - 52 млн, 2000 - 48 млн, 2010 - 45 млн, 2014 - 39 млн. Вопрос, сколько будет после войны? ПС. Да, еще IT-шники остануться))

2. Инвестиции это не когда раздают бесплатно деньги, а когда покупают дорогой актив дешево. А теперь давайте посмотрим: морально и физически устаревшие предприятия зачастую по очень высокой цене (а вы знаете сколько стоит недвижимость в Печерском районе?!!)) ), отсутствие рынка сбыта из-за бедности и жадности населения (и тупости). Ну и ествественно коррупция - инвесторы это те, кто зарабатывают деньги, а не раздают. А наша система регулировки делает любые инвестицити неэффективными.

3. Христос головного мозга? Пора за докторускую садиться. А еще лучше никогда не писать на форумах чтобы не позориться. ПС. Наибольшего экономического успеха достигают протестанты (это среди христиан). ППС. Бог еще никому не помог в этом мире и мы первыми не будем.
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07.08.2024 09:03 Ответить
А шо ше може зробити лаптєногий, як тільки сернуть...
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07.08.2024 09:35 Ответить
Швейцарці бачать так майбутнє москалів,бо впевнені,що Україна стане частиною справжнього,європростору,а звідси і всіляка допомога Україні у вище перерахованих пунктах,котру москалі хіба від іранців,китайців чи північнокорейців очікуватимуть.
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06.08.2024 10:16 Ответить
допомога Україні від швейцарії? це типу стьоб?
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07.08.2024 02:09 Ответить
Вже надали притулок 80 тисячам....
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07.08.2024 06:30 Ответить
вони нам гроші за зубні коронки і вкрадене золото за 2у світову не хочуть повернути для початку?
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08.08.2024 00:53 Ответить
Потрібно переживати?
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06.08.2024 08:50 Ответить
Я переживаю...

Хвилююсь, що журнашл@хи закордонні так ними переймаються..психологічний стан..реабілітації..виплати компенсацій..

А нам треба аж бігом будувати захист на кордонах від цих шакалів! Мінувати, рови копати, паркани будувати! Й відновлювати власний ВПК, а не з простягнутою рукою по світу повзати..
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06.08.2024 09:15 Ответить
залишилась малесенька проблемка, обрати українську патріотичну владу. бажано, чесну, но то я замріявся.

а, з цим, у нас, величезні проблеми!
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06.08.2024 09:19 Ответить
Та да, мрії у нас утопічні..
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06.08.2024 12:01 Ответить
Які виплати кацапам? Які лікування стресу? Яка реабілітація? Погано швейцарці знають це плем'я дикунів. "Мі вас туда нє пасілалі...ідітє на..." Ось і все.
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06.08.2024 08:50 Ответить
Лучше бы они не отвечали, а все поголовно сдохли.
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06.08.2024 08:53 Ответить
Психологічний вплив внаслідок війни? А хіба нормальний піде війною на сусіда? Тим паче Україну? Вони уже давно ущербні що духом що психологічно. Навіщо це тут?
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06.08.2024 08:56 Ответить
Одна із причин, чому путька так несамовито знищує свої війська. Йому не потрібні ці ветерани-дегенерати, які будуть обдовбані повзати по вулицям і стріляти куди попало. Чим менше їх залишиться живих, тим краще для рашки. Така сатанинська суть цього теріторіального утворення. Вангую, що мобілізації в рашкі не буде. Доїдять те, що є і підуть на мирні угоди.
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06.08.2024 08:57 Ответить
що значить не буде мобілізації? так вона і не закінчувалась у них. вони кожен місяць призивають/контрактують по 30 тис голів свого м'яса. і будуть продовжувати робити це далі. поки гроші є. коли грошей стане менше, будуть мобілізовувати на контракт примусово-добровільно.
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06.08.2024 13:45 Ответить
Переважна більшість абсолютно ніяк це не відчує, у них на днях в театр черга стояла кілометрова, всі нарядились просто на мільйон. В центрі гуляють багатії кавказської національності з такими ж дорогущими шльондрами. Екскурсії містом про велич Росії, дуже пафосні, аж вивертає, на екскурсіях безліч народу бо вони умовно безкоштовні, всі в захваті, аплодисменти і все таке. Війна є в телевізорі, ну десь як у нас в мирних регіонах, якби не блокпости і не прилітало час від часу. Але натомість вони отримали таку омріяну війну. Серйозно, війну вони дуже хотіли, будь яку. І тепер можна знову запалювати вічний вогонь, ветерани в школах, лінійки, ну і все таке. Отак вони і живуть від війни до війни, і якщо її немає, то почуваються дуже нещасними. Ми погано розуміємо цю націю.
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06.08.2024 09:00 Ответить
Воно то то так ...тільки з яких пір це біосміття стало нацією ...
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06.08.2024 13:26 Ответить
Ну, як діти! В Швейцарії вважають, що гондурасєя буде комусь щось виплачувати, лікувати "витіранів" та т. ін.?

Єдиний вихід -- повна ліквідація апарату управління, ліквідація кордонів, конфіскація активів на користь України, а далі -- нехай жеруть один одного! Через декілька років -- колоніальні адміністрації на здичавілих територіях, от і вся "прекрасная расея будущего"!

Так, для цого треба перемогти, інакше такий сценарій чекає Україну але, з зеленою сволотою...
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06.08.2024 09:02 Ответить
Русня ще не програла, ці вже про якусь відповідальність торочать.
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06.08.2024 09:03 Ответить
Зверніть увагу, про відповідальність перед українцями там жодного слова.
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06.08.2024 09:25 Ответить
Так і за дохлого нєбутєрброда досі в світі переймаються, на живих азовців у російському полоні всім давно чхати.

Що таке якась там Україна? Що вона вирішує, який вплив має? От росія - інша справа. Тому і рівень уваги зовсім інший.
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06.08.2024 09:41 Ответить
Бо відмова від ЯЗ, утилізація купи літаків, розвал ВПК в обмін на примарні гарантії - це була фатальна помилка. В цьому сввті - кожен сам за себе, а поважають тільки силу.

Треба ввдбудовувати власне ВПК й відновлювати ЯО. А гарантії - нехай собі в @опу засунуть. Інакше скажений мордор буде на нас постійно нападати.
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06.08.2024 12:07 Ответить
Немає вже ні грошей, ні мізків, щоб ту ЯЗ відновити.
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06.08.2024 13:26 Ответить
Та було б бажання й політична воля..
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06.08.2024 13:42 Ответить
Ага, точно як у русні: можєм всьо, просто пріказа нєт.
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06.08.2024 14:13 Ответить
Та можна й не спробувати. Нафіга паритись? Он в казино пограти можна..
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06.08.2024 14:18 Ответить
Як думаєте, чому Іран досі не зробив ядерну зброю? Невже політичної волі не вистачає?
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06.08.2024 14:27 Ответить
В них й не було. І інженерів небуло, проектної документації теж. А в нас було. І скоріше за все є. Я на самому початку 90х працювала в одному КБ - підрозділі якогось ленінградського проектного інституту. То ми для них як раз розробляли технічну документацію. Єдине - я тоді мала була й мене не гребло, що ми там розробляли. Якісь вузли для ракет)) каракулі інженерів переносила на ватман у нормальному виді)) то 100% і документація десь є й інженери теж.

А взагалі, був би норм през, а не клован, то вже роки три тому міг би організувати державну програму для студентів відповідних спеціалтностей..
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06.08.2024 15:56 Ответить
Якщо ви колись працювали в КБ, то маєте знати, скільки і кого там потрібно мати лише для того, щоб, наприклад, проєктувати ракетні двигуни.

Як думаєте, зараз в Україні оте все є, враховуючи наш рівень освіти впродовж останніх двадцяти років?
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06.08.2024 16:08 Ответить
Так навіть й шукати ніхто не пробував!! КБ із заводом он до сьогодні - супермаркет та купа інет магазів зі складами..держава в оренду здає..а там й купа підземних приміщень - раніше там виробництво було..
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06.08.2024 17:14 Ответить
Ну так і замість спеціалістів ви знайдете неуків або маразматичних дідів або молодиків, які в труні все те бачили бо працюють айтішниками.
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06.08.2024 17:50 Ответить
Ну так про всі галузі казати можна. Спочатку спробувати - а потім вже дивитись хто там, маразматики чи ні. У нас в КБ було кілька двинутих вже тоді, за віком. Але відсотків 70 - молоді інженери..їм може в районі 60+ років...

Поки свого в нас не буде - будемо залежними від світу..а це погано закінчується..
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06.08.2024 17:57 Ответить
Так майже в усіх галузях так і є.

Навіть у росії велетенська проблема з наукою та інженерією, хоча вони за совка стягнули до столиці та пари промцентрів найадекватніших кадрів. Все одно деградували.

Вже втрачені школи. Це гірше, ніж втрата підприємств.
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06.08.2024 18:02 Ответить
У них есть и инженеры и ученые самого высокого ранга. Просто ЯО не делается 15 минут.
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07.08.2024 09:11 Ответить
Це може призвести до того, що багато ветеранів не отримають необхідної допомоги, що загрожує соціальними проблемами, такими як безробіття та злочинність.

Как безногий самовар может стать членом банды?
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06.08.2024 09:03 Ответить
Дупа (центр прінятія рєшеній) ціла, отже може бути "мозком" банди.
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06.08.2024 09:27 Ответить
За всю свою історію кацапня жодного разу не відповіла за жодний свій злочин!!!
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06.08.2024 09:07 Ответить
Добре було б всім якби в кацапів в майбутньому не було б цих "поколінь" зовсім
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06.08.2024 09:12 Ответить
Біднесенькі росіянчики. Може ви їм допомогу висилатимете?
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06.08.2024 09:14 Ответить
Десь два покоління росіян будуть відповідати за війну в Україні,

а потім всі вимруть- газета Neue Zürcher Zeitung
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06.08.2024 09:14 Ответить
Так як серби? Там геноцид чистої води був, не пройшло і 20 років, як у ЕС скоро візьмуть.
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06.08.2024 09:17 Ответить
як вони жили, у вигрібній ямі, так і подохнуть!

в їхньому, жалюгідному існуванні, нічого не зміниться!

алкоголізм і снохачество, найкращі ліки для кацапа!
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06.08.2024 09:21 Ответить
Они уже счас должны отвечат.
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06.08.2024 09:25 Ответить
На жаль, у нас ще гірша ситуація. Олігархи завезуть сюди дешеву робочу силу з Азії.
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06.08.2024 09:31 Ответить
Найшла за кого переживати.
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06.08.2024 09:32 Ответить
Ця країни іїї мешканці повинні зникнути навіки,за тисячі безвинних загиблих,за ненароджених,за молодих людей.Щоб їх прокляло земля,небо, і змила вода!
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06.08.2024 09:32 Ответить
Так думати може тільки той, хто паРашу не знає. Після війни вони собі придумають "вялікую пабєду над націзмом", будуть дрочити на неї до посиніння, а потім відіжруться і знову нападуть на когось слабкого. Бо це складена вигрібна яма, в яку час від часу кидають дріжжі.
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06.08.2024 09:49 Ответить
За тих бідосиків переживати не варто. 500 млн.тонн нафти щорічно добувають, плюс 100 тис. кв км новозахоплених земель, де на ура росте різне збіжжя, плюс, знов таки мінеральні ресурси є якісь.

Одним словом, є чим поповнити бюджет.
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06.08.2024 09:57 Ответить
Ох уж ці швейцарці...ну які виплати?Пачка пельменів і то,якщо тушку доставлять до племен бурятів,якутів і інших тубільців.Десь 70% сибірських "чінгачгуків" залишаються в чорноземах назавжди,таким навіть пельмені не дають,зачислюють в 500-ті і родичі ще винні залишаються.А з реабілітацією все ще простіше- 2-3 "мерзавчики" боярки зашліфовують півторачкою "Балтіки №9" і все-ще й економічний ріст в московії на цьому Там тільки з демографією скаднощі,акбарчики скоро собор Васька Блаженного в мечеть Аль-Харам перероблять)
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06.08.2024 10:18 Ответить
кацапи і без війни жерли і ширяли наркоту та й з гранчака споконвічно не вилазили.
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06.08.2024 11:22 Ответить
краще, щоб росії взагалі не було. а виплати Україні мають здійснювати всі, хто звали себе росіянами. За громадянською і національною належністю. Тому що вони здійснювали геноцид українців, не громадяни Болгарії, Німеччини, Італії, чи що якоїсь країни. а саме громадяни росії і росіяни, як національність. Ще б непогано, щоб всі російськомовні заплатили за війну, яку розпочали, підтримуючи своїми язиками пуйла.
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06.08.2024 11:49 Ответить
Neue Zürcher Zeitung забули про головне - репарації Україні. Німці повинні дуже добре пам'ятати цю тему, бо двічі вже сплачували за свої війни
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06.08.2024 13:52 Ответить
 
 