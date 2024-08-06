Несколько поколений россиян будут отвечать за войну в Украине, - газета Neue Zürcher Zeitung
Захватническая война против Украины оставит Россию с огромными затратами, сломанными судьбами и опустошенным государственным бюджетом, что заставит российское правительство принимать сложные решения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung
Журналисты издания проанализировали долгосрочные последствия войны для России. Они отмечают, что Москве придется потратить значительные суммы на компенсации погибшим и раненым оккупантам, а также на их медицинскую и психологическую реабилитацию.
"После почти двух с половиной лет изнурительной войны и Украина, и Россия понесли ужасные потери и потратили сотни миллиардов долларов. Несмотря на это, конфликт вряд ли завершится в ближайшее время, поскольку обе стороны все еще считают, что имеют больше преимуществ. Но цена будет уплачена не только на поле боя. Даже если боевые действия закончатся сегодня, экономические и демографические последствия для россиян будут ощущаться в течение нескольких поколений", - говорится в статье.
По подсчетам газеты, единовременные выплаты семьям погибших и раненых могут достичь 2,3 триллиона рублей, что составляет около 6% госбюджета на 2024 год. Кроме того, лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у ветеранов обойдется в сотни миллиардов рублей ежегодно.
Влияние на медицинскую систему РФ
Российская медицинская система не готова к такому наплыву пациентов. В стране не хватает специализированных госпиталей и квалифицированных специалистов. Это может привести к тому, что многие ветераны не получат необходимой помощи, что чревато социальными проблемами, такими как безработица и преступность.
Психологическая реабилитация
Авторы статьи сравнивают ситуацию с ветеранами советской войны в Афганистане и чеченских войн, многие из которых страдали алкоголизмом, наркоманией и имели проблемы с законом. В России нет культуры открытого обсуждения психологических травм, что затрудняет реабилитацию ветеранов.
Политические последствия
Растущие расходы на социальную поддержку ветеранов могут привести к сокращению других бюджетных статей, что вызовет недовольство населения. Это может стать политической уязвимостью для Кремля.
Агрессивная война против Украины оставит Россию с легионами сломленных людей и пустой государственной казной. Последствия этого конфликта будут ощущаться в течение многих поколений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На відміну від недоімперії, котру дійсно чекає занепад і прірва ЦИВІЛІЗАЦІЙНА і духовна, хоча куди вже ДНІШЕ... і так дно...
В України світле майбутнє !! і в недалекій перспективі. Це не рожеві окуляри. 1. Народ цивілізований, талановитий і ПРАЦЬОВИТИЙ. Переживав і не таке і відроджувався як фенікс. Тим паче, що в нинішніх умовах за нашою спиною ВЕСЬ цивілізований світ!! Це не так як кацсовок після Другої Світової влаштував штучний голод, щоб поповнити запаси зброї і т.д., всіх інвалідів на Валаам звіз у тюрму, а всіх ветеранів і остарбайтерів в ГУЛАГ....
2. Впевнений, після війни буде якийсь план типу Маршала! (звичайно, якщо, не дай Бог, знов не вилізе нечисть типу " обналєннага рускага міра" в якійсь формі з п`ятої колони, котрої, нажаль, вистачає серед гаварящєй вати.
3. Наш народ ПРАВОСЛАВНИЙ генетично, тому віра наша спасе нас. Головне вірити і не здаватись!
Ну і інші фактори. На мій погляд позитивних більше, щоб не перевантажувати комент.
Давно так не смеялся, а тут на тебе. Спасибо)
Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.
До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.
Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:
З окупацiей витрати iм казну гнiтили.
Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.
ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.
Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили
Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.
Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,
Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.
Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,
На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».
По мурдасам вятичiв-
братцiв ми пiзнаем,
Та й в полабцях е утiги:
най брат цим пишае.
Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,
Нестор славить ся варягiв -
чом не басурманiв?
Гей-гоп! Хан Батий -
батько вам ся рiдний.
А в ТээСi , що за йден -
кажуть, що спорiдний.
Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.
За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.
Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:
Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.
Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,
- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.
Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,
Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.
До ТээСу кличуть щиро?
-Туди заганяють.
А в ЕэСi хочуть бачить,
але не впускають.
Бо в ЕэСi жиють мило,
там не «прозябают»:
Як в ТээСi, не батрачать ,
де лиш дзуську мають. .
Наш лелека в породiллi
нацiю возносить-
У сусiдiв - не до жиру:
життя стерхiв косить.
Гей-гоп! Шiдi-рi,
китайцi теж - доки.
Горобцiв поки не виб*ють,
з глузду iдуть поки.
Ой, гоп! Шiдi-рiдi,
шiдi-рiдi дана,
Доля схильная до Шульца,
та не до Iвана.
Ой, РЕЙН! Шiдi-рiдi,
дощ кропить Iвана,
Тiльки води рiки Волги-
милi басурманам.
Над всим свiтом iз Кремля
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив-
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велеградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був.
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
06.05.2014
Талантливый и трудолюбивый? А почему тогда все предприниматели в один голос плачут "я не могу найти грамотного специалиста, хнык..."
Бесплатно работать никто не будет. Цивилизированный и талантливый народ переедет на ПМЖ в западную Европу. Останусться в основном безграмотные и алкоголики. Просто для подумать: население Украины в 1991 году - 52 млн, 2000 - 48 млн, 2010 - 45 млн, 2014 - 39 млн. Вопрос, сколько будет после войны? ПС. Да, еще IT-шники остануться))
2. Инвестиции это не когда раздают бесплатно деньги, а когда покупают дорогой актив дешево. А теперь давайте посмотрим: морально и физически устаревшие предприятия зачастую по очень высокой цене (
а вы знаете сколько стоит недвижимость в Печерском районе?!!))), отсутствие рынка сбыта из-за бедности и жадности населения ( и тупости). Ну и ествественно коррупция - инвесторы это те, кто зарабатывают деньги, а не раздают. А наша система регулировки делает любые инвестицити неэффективными.
3. Христос головного мозга? Пора за докторускую садиться. А еще лучше никогда не писать на форумах чтобы не позориться. ПС. Наибольшего экономического успеха достигают протестанты (это среди христиан). ППС. Бог еще никому не помог в этом мире и мы первыми не будем.
Хвилююсь, що журнашл@хи закордонні так ними переймаються..психологічний стан..реабілітації..виплати компенсацій..
А нам треба аж бігом будувати захист на кордонах від цих шакалів! Мінувати, рови копати, паркани будувати! Й відновлювати власний ВПК, а не з простягнутою рукою по світу повзати..
а, з цим, у нас, величезні проблеми!
Єдиний вихід -- повна ліквідація апарату управління, ліквідація кордонів, конфіскація активів на користь України, а далі -- нехай жеруть один одного! Через декілька років -- колоніальні адміністрації на здичавілих територіях, от і вся "прекрасная расея будущего"!
Так, для цого треба перемогти, інакше такий сценарій чекає Україну але, з зеленою сволотою...
Що таке якась там Україна? Що вона вирішує, який вплив має? От росія - інша справа. Тому і рівень уваги зовсім інший.
Треба ввдбудовувати власне ВПК й відновлювати ЯО. А гарантії - нехай собі в @опу засунуть. Інакше скажений мордор буде на нас постійно нападати.
А взагалі, був би норм през, а не клован, то вже роки три тому міг би організувати державну програму для студентів відповідних спеціалтностей..
Як думаєте, зараз в Україні оте все є, враховуючи наш рівень освіти впродовж останніх двадцяти років?
Поки свого в нас не буде - будемо залежними від світу..а це погано закінчується..
Навіть у росії велетенська проблема з наукою та інженерією, хоча вони за совка стягнули до столиці та пари промцентрів найадекватніших кадрів. Все одно деградували.
Вже втрачені школи. Це гірше, ніж втрата підприємств.
Как безногий самовар может стать членом банды?
а потім всі вимруть- газета Neue Zürcher Zeitung
в їхньому, жалюгідному існуванні, нічого не зміниться!
алкоголізм і снохачество, найкращі ліки для кацапа!
Одним словом, є чим поповнити бюджет.