Глава Минюста Германии Бушманн призвал не ездить в РФ: Там никто не чувствует себя в безопасности

Министр юстиции Германии Марко Бушманн призвал не посещать Россию после большого обмена заключенными между Западом и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что в России уже давно никто не чувствует себя в безопасности.

"И я настоятельно советую не ехать в страну, где никто не в безопасности, без крайней необходимости", - сказал Бушманн.

Он также добавил, что не может опровергнуть опасения о том, что кремлевский диктатор Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политических заключенных".

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Министр рассказал, что российская ФСБ часто использует яд "для того, чтобы прямо или косвенно нанести вред жизни или здоровью людей" злонамеренным способом.

"Это было моим самым большим беспокойством - что Россия отравила их (заключенных. - Ред.) перед полетом. Но, согласно тому, что мы знаем в настоящее время, слава Богу, что это не так", - добавил министр юстиции Германии.

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