ЮНЕСКО присоединится к археологическим исследованиям на пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС территориях

5 августа в Министерстве культуры и информационной политики Украины состоялась встреча с представителями бюро ЮНЕСКО в Украине, Института археологии Украины и Национального заповедника "Хортица", на которой обсуждали проведение археологических исследований на территориях, пострадавших в результате уничтожения россиянами плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Об этом сообщили в Минкульте, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, исследование этих территорий затруднено из-за временной оккупации части Херсонщины и ее постоянных обстрелов врагом.

"Ответственным за реализацию этого проекта мы определим Национальный заповедник "Хортица", который находится рядом с объектами и уже имеет определенную историю участия в проекте. На месте легче решать все оперативные вопросы", - сообщил в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Он поручил проработать предложения по определению Национального заповедника "Хортица" ответственным за реализацию проекта на всей акватории Каховского водохранилища с перспективой исследования и левого берега Днепра. Кроме того, он поручил актуализировать вопрос создания специальных подразделений ВСУ и МВД, которые бы помогали археологам осуществлять работы на соответствующих территориях, а также защищать от их ограбления. Также поручил изучить возможность безопасно провести исследования на территории Днепровско-Бугского лимана.

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Заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь отметила, что МКИП должен получить четкий план выездов на те территории, где возможно проводить исследования, учитывая ситуацию с безопасностью.

В свою очередь глава бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески заявила: "Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку, в частности относительно того, чтобы способствовать сотрудничеству между органами власти и различными организациями, также поддерживать этот процесс логистически и организационно".

Она также отметила, что ЮНЕСКО имеет доступ к спутниковым изображениям, что дополнительно поможет мониторить ситуацию на объектах на оккупированных территориях и может скоординировать археологические исследования. Кроме того, ЮНЕСКО готово провести тренинги по унифицированным формам фиксации преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей.

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Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в том числе на оккупированных территориях.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины. Сумма ущерба, нанесенного Украине подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляет почти $14 млрд.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.