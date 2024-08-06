Кто заменит Пенни Прицкер в должности спецпредставителя по Украине: Bloomberg назвал фамилию

Новым спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины может стать заместитель государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время своего последнего визита в Киев спецпредставительница США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер объявила, что завершит свою работу в должности в сентябре.

"Хотя должность Пенни ограничена одним годом согласно уставу, работа, которую она начала, будет продолжена... Украина лучше подготовлена к своему будущему, интегрированному в евроатлантические институты и подключенному к европейским и мировым рынкам", - комментировал завершение ее каденции госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сама Прицкер в комментарии Bloomberg заявила, что США должны продолжать поддерживать Украину, независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре.

"С обеих сторон есть понимание того, что здесь поставлено на карту. Речь идет не только о собственном суверенитете Украины или о безопасности Европы, или о том, чтобы Украина стала частью ЕС и НАТО, - это будет иметь последствия для безопасности США", - сказала чиновница.

Что известно о новом спецпредставителе США по восстановлению Украины?

Ричард Верма - американский дипломат, с апреля 2023 года он занимает должность заместителя государственного секретаря по управлению и ресурсам.

В 2009-2011 годах он работал в должности помощника госсекретаря по вопросам законодательства, а с 2014 по 2017 год был послом США в Индии. С 2020 по 2023 годы Верман занимал должность главного юридического директора и руководителя глобальной публичной политики в Mastercard, а с 2017 по 2020 год - заместителя главы Asia Group, где руководил практикой фирмы в Южной Азии.

Он также много лет занимался юридической практикой в Steptoe & Johnson LLP в Вашингтоне, а также работал старшим советником и руководителем практики в Индии и Южной Азии в компании Albright Stonebridge Group.