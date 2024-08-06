Заместитель госсекретаря Ричард Верма заменит Прицкер в должности спецпредставителя по восстановлению Украины, - Блинкен

Исполнять полномочия специального представителя США по восстановлению Украины после увольнения с этой должности Пенни Прицкер будет заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление опубликовано на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

Блинкен отметил, что пребывание Прицкер в должности спецпредставителя США по восстановлению Украины ограничено одним годом, но начатая ею работа будет продолжаться.

"Заместитель госсекретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма продолжит ее деятельность в рамках усилий США по поддержке экономического восстановления Украины", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Он также отметил активную работу Пенни Прицкер на посту спецпредставителя по восстановлению Украины. Среди ее достижений, как заявил Блинкен, выделение 9 млрд долларов экономической помощи Украине в последнем пакете финансирования, ее роль в создании консультативной группы при Мультидонорской координационной платформе с участием G7, поддержка экономических реформ в Украине для стимулирования инвестиций частного сектора.

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Блинкен также напомнил, что Прицкер шесть раз посещала Киев за время своего пребывания в должности спецпредставителя.

Во время своего визита в Украину 29 июля Пенни Прицкер сообщила, что в сентябре завершает выполнение полномочий в должности специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины.

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