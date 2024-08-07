РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12670 посетителей онлайн
Новости
2 679 6

ВАКС разрешил конфисковать активы "министра здравоохранения ЛНР" Пащенко

вакс

Высший антикоррупционный суд накануне принял решение, которым исковые требования Министерства юстиции Украины к Пащенко Наталье Александровне, удовлетворены полностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минюста.

Как отмечается, на основании решения ВАКС к Пащенко Н.А., применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" и взысканы в доход государства активы, которыми подсанкционное лицо владеет прямо и косвенно, а именно:

  • двухкомнатную квартиру, расположенную в г. Ирпень;
  • две квартиры, расположенные на временно оккупированной территории Луганской области.

Также в Минюсте информируют, что Пащенко Н.А., по меньшей мере, с 2018 года добровольно заняла должность так называемого "министра здравоохранения луганской народной республики". Публично поддерживает и активно распространяет пропагандистские нарративы государства-агрессора.

Читайте также: Более 900 обвинительных актов относительно преступлений против нацбезопасности направлено в суд с начала полномасштабного вторжения РФ, - ГБР

Наталія Пащенко

Решение Суда не вступило в законную силу. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Автор: 

конфискация (599) коллаборационизм (869) Антикоррупционный суд (1202) актив (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пройшло і шести років, як українська влада роздуплилася.
показать весь комментарий
07.08.2024 06:43 Ответить
Це дуже "потужно"
показать весь комментарий
07.08.2024 06:53 Ответить
оперативненько, блеат
показать весь комментарий
07.08.2024 07:50 Ответить
Наші чиновники,крім того що вони наскрізь гнилі і корумповані, ще й на додаток заражені вірусом "врєменщиків", вони самі до цього часу не вважають нашу країну країною ...
показать весь комментарий
07.08.2024 08:37 Ответить
Это просто курам насмех - конфисковать квартиры... которые находятся на неподконтрольной нам территории ! Таких дятлов ещё поискать. Если ты не можешь выполнить свою угрозу, то лучше и не угрожай - это древнейшее правило.
показать весь комментарий
07.08.2024 16:37 Ответить
 
 