ВАКС разрешил конфисковать активы "министра здравоохранения ЛНР" Пащенко

Высший антикоррупционный суд накануне принял решение, которым исковые требования Министерства юстиции Украины к Пащенко Наталье Александровне, удовлетворены полностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минюста.

Как отмечается, на основании решения ВАКС к Пащенко Н.А., применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" и взысканы в доход государства активы, которыми подсанкционное лицо владеет прямо и косвенно, а именно:

двухкомнатную квартиру, расположенную в г. Ирпень;

две квартиры, расположенные на временно оккупированной территории Луганской области.

Также в Минюсте информируют, что Пащенко Н.А., по меньшей мере, с 2018 года добровольно заняла должность так называемого "министра здравоохранения луганской народной республики". Публично поддерживает и активно распространяет пропагандистские нарративы государства-агрессора.

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Решение Суда не вступило в законную силу. Продолжается срок на апелляционное обжалование.