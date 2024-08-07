Трамп даст большое интервью Маску

Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен дать "большое интервью" миллиардеру Илону Маску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что намерен встретиться с основателем компании Tesla в понедельник, 12 августа.

"В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску. Подробности позже", - написал он.

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Сам Маск еще не комментировал информацию о предстоящем интервью.

Ранее сообщалось, что основатель компании "SpaceX" Илон Маск сделал пожертвование в фонд, который работает над тем, чтобы экс-президент США Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2024 году. Впоследствии Маск опроверг слухи о ежемесячном донате в 45 млн долларов на кампанию Трампа.