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Трамп даст большое интервью Маску

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен дать "большое интервью" миллиардеру Илону Маску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что намерен встретиться с основателем компании Tesla в понедельник, 12 августа.

"В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску. Подробности позже", - написал он.

Читайте также: Харрис уже обошла Трампа по уровню поддержки населения, - опрос

Сам Маск еще не комментировал информацию о предстоящем интервью.

Ранее сообщалось, что основатель компании "SpaceX" Илон Маск сделал пожертвование в фонд, который работает над тем, чтобы экс-президент США Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2024 году. Впоследствии Маск опроверг слухи о ежемесячном донате в 45 млн долларов на кампанию Трампа.

Автор: 

интервью (230) Маск Илон (217) Трамп Дональд (5094)


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Топ комментарии
+20
Два дебіла ето сила
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07.08.2024 06:56
+15
Це казочки для вірунів в св. Трампія. А факти наступні: ні Обама ні Трамп не давали нам наступального озброєння. Один раз Донні заради піару дав партію джавів з умовою що вони лежатимуть на складах і не воюватимуть в АТО/ОСС. Тільки перед самим початком великої війни Байден відступав ще більше джавів та іншого озброєння і дозволив його використовувати проти рашки.
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07.08.2024 07:58
+13
А чого не Соловйову?
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07.08.2024 07:03
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Правила форума Совет форумчан
Два дебіла ето сила
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07.08.2024 06:56 Ответить
Якби один "дебіл" не розморозив Джевіліни, завдяки яким не був захоплений Київ у 2022 році, а другий "дебіл" не давав би Україні, безкоштовно, Інтернет Starlink, завдяки яким були збережені життя тисячам військовослужбовців.
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07.08.2024 07:47 Ответить
Джавеліни перед вторгненням давай Байден.
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07.08.2024 07:49 Ответить
Брехня, Обама-Байден заморозили постачання наступальної зброї, а Трамп розморозив.
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07.08.2024 07:53 Ответить
Це казочки для вірунів в св. Трампія. А факти наступні: ні Обама ні Трамп не давали нам наступального озброєння. Один раз Донні заради піару дав партію джавів з умовою що вони лежатимуть на складах і не воюватимуть в АТО/ОСС. Тільки перед самим початком великої війни Байден відступав ще більше джавів та іншого озброєння і дозволив його використовувати проти рашки.
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07.08.2024 07:58 Ответить
шкода, але ботам магатрампістам цю істину ти жодним чином не заборониш оббріхувати, не те що заперечувати
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07.08.2024 08:04 Ответить
Факт

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 Лендліз від республіканців 19 січня 2022 року в Сенаті.
Якщо б його прийняли в січні, та почали виконувати - то взагалі би нічого не було

А по факту вийшло:
Демократи маючи більшість в Сенаті, змінили закон про лендліз:
- скоротили термін дії до 1 жовтня 2023
- прибрали звітність президента
- прийняли 5 квітня 2024

Байден, місяць не підписував, підписав тільки під тиском 9 травня 2024
та потім відмовився виконувати закон
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07.08.2024 10:29 Ответить
так шож сенат в січні 22-го року не проголосував за той лендліз (а проголосував в квітні 22-го) - при тому, що в січні 22-го в Сенаті існувала республіканська більшість під головуванням Пенса?

До речі, як же ви брехуни-трампісти вмієте все перекручувати... в 22-му році зовсім не йшлося про 24 рік, коли Конгрес став дзеркальним - більшість демократів в Сенаті, білшість респів в Палаті!
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07.08.2024 10:53 Ответить
щось виходить по інакшому
та завдяки фактам, Харріс виходить також була проти лендлізу

В начале 2022 года большинство в Сенате США также принадлежало Демократической партии, благодаря следующим факторам:

Демократическая партия: 48 мест.
Республиканская партия: 50 мест.
Независимые сенаторы: 2 места (Берни Сандерс из Вермонта и Ангус Кинг из Мэна), которые голосуют вместе с демократами.

Таким образом, благодаря поддержке двух независимых сенаторов
и голосу вице-президента Камалы Харрис, которая имеет право голоса в случае равенства (50-50), демократы контролировали Сенат
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07.08.2024 10:58 Ответить
Для того, щоб голос віце-президента був врахований 51-м, потрібно, щоб набралось 50 голосів, а такого в тому Сенаті 22-го року через зазначені тобою причини не спостерігалось, коли респи і головуючий на засіданнях у відсутність Камали Мітч Макконел відмовлялись не те що голосувати за законопроекти, а й обговорювати їх
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07.08.2024 11:13 Ответить
Тільки от нюанс - Трамп їх нам ПРОДАВ, а Байден у кінці 2021 дав БЕЗКОШТОВНО...
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07.08.2024 09:31 Ответить
Ні Байден, ні Трамп не можуть давати безкоштовно, якщо немає бюджету.

Бюджет виділяє Конгрес, і тільки потім президент може скористатися бюджетом, або ні

Трамп в 2018: 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 миллионов долларов

https://mil.in.ua/uk/news/oprylyudneno-spysok-vijskovoyi-dopomogy-********-u-2021-rotsi/ Байден в 2021 : 30 установок, 180 ракет

Чому менше, якщо було відомо про напад?

Чому не проголосували в січні 2022 року лендля, якщо було відомо про напад?
Президент би отримав повноваження допомагати, без погодження з Конгресом
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07.08.2024 10:52 Ответить
чому в 21-му році Байден навіть не дав, а продав Україні менше ракет і пускових Джаавелінів? Хех... елементарно: ви боти трампа брешете, але не дуже тонко, ніби вам пам'ять відшибло, як в 2021-му році виконувався ДОЗ України...
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07.08.2024 11:03 Ответить
Мова не про Трампа, а про поточну виконавчу владу (Байден+Харіс),
котра маючи навіть повноваження від Конгреса
не поспішає виконувати та надавати допомогу,
також іноді блокуючи прийняття та виконання законів

- лендліз від січня 2022 - не приймали до квітня 2022, та не виконували після травня 2022
- подовження лендлізу в 2023 - заблоковано в Сенаті
- не виконання закону про розробку плана перемоги України
- "згоріли" 1.6млрд PDA в 2022 році
- завищення цін по PDA в 2022-2023 роках, на 8.1млрд
тобто скорочення постачань в 2022-2023 роках на цю суму,
та теоретично можна поставити в 2024 роках на залишок 5.1млрд.
Хоча після прийняття бюджету на 2024 - все рівно непоспішають
- PDA 2024, залишилось менше 2 місяців, та залишок 6.4млрд
Є ймовірність, що не будуть використані та "згорять"
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07.08.2024 11:16 Ответить
бррехун ти ! тому що ленд-ліз, зазначений в тому Законі від 22-го року не запрацював передовсім через те, що Банкова не направила в Білий Дім міждержавного договору на цей ленд-ліз! І ти прекрасно знаєш, якщо кошти "згоріли" - то для їх розблокування потрібне в тім числі нове рішення Конгресу! Але брешеш і в цьому випадку! навіть попри те, що ти прекрасно знаєш, чому "згоріли"!
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07.08.2024 11:29 Ответить
Я не знаю, яка подальша процедура.
Є посилання на процедуру?
Проте в законі був безумовний пункт, впродовж 60 днів розробити процедури логістики.
Він не виконаний, хоча не потребував "міждержавного договору"

Може "міждержавного договору" не було, тому що не розробили процедури доставки?

Конгрес в 2022, надав 11млрд на PDA, фактично надано PDA 9.2млрд
Чому надано менше, ніж дозволено?
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07.08.2024 11:59 Ответить
В тому законі від квітня 24 року (підкреслюю, 24-го, а ти десь там вище *********** за закон від 22-го року) багато було чого, чого не виконано в White House. Тому що клоп джонсон все робив так, щоб звинуватити Байдена у невиконанні - це ж саме він переробив законопроект White House аж до розділення його на чотири окремих. Байден пішов на те, щоб підписати закон з нездійсненими навіть безглуздими нормами, аби лиш відкрити фінансування допомоги Україні Тайваню та Ізраїлю. І чому замість 11 поставлено 9- також брешеш, бо знаєш, що це сталось через знецінення і переахунок поставленого після відправки.

Короче - сперечатись з тобою, брехлом - себе не поважати.

ПНХ!
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07.08.2024 12:28 Ответить
Добавимо посилань на факти, хай коже сам вирішує де брехня

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Закон від 24 року
- вперше використані заборонені слова Ukraine victory
- SEC504 - розробити план для Ukraine victory
- надати далекобійні ракети атакамс

Один з 4х законів, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/titles мир через силу - конфіскація російських аткивів на користь України

Цього взагалі не було в "законопроект White House" - це додано та розроблено Джонсоном

" І чому замість 11 поставлено 9- також брешеш, бо знаєш, що це сталось через знецінення і переахунок поставленого після відправки."

https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Список PDA
можна порахувати до https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3179323/625-million-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 22 FY 2022 October 4, 2022 $625M
вийде сумма 9,225млн - це не після перерахунку, а те що було оголошено
Також підтвердження https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 тут

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7691/text Ось закон про 11млрд до 1 жовтня 2022
Sec. 501. During fiscal year 2022, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$11,000,000,000'' for ``$100,000,000''

Тобто право на 11млрд, підписано на 9.2млрд
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07.08.2024 12:49 Ответить
Ти ідіот? 210 ракет ЗА БАБКИ - це не краще, ніж 180 ракет БЕЗПЛАТНО! Ну і загалом при Байдені за один 2021 рік нам дали БІЛЬШЕ зброї, ніж за ВСЮ каденцію Трампа. Скільки Трамп дав чи продав Стінгерів? Скільки передав броньованих Хаммерів? Стрілецької зброї?
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07.08.2024 12:32 Ответить
ні, це трампіське брехливе гівно. Посилай його *****.
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07.08.2024 12:43 Ответить
Якщо міряти грошима,
https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/14/132659/vijskova-dopomoha-*****************.png 2017 - 262млн
2018 - 268млн
2019 - 397млн
2020 - 282млн

2021 - https://mil.in.ua/uk/news/oprylyudneno-spysok-vijskovoyi-dopomogy-********-u-2021-rotsi/#google_vignette 450млн

Виходить, за 4 роки в грошах в 2.6 рази більше ніж за 2021 рік

Якщо є розбивка по зброї за 2017-2022 роки - надайте посилання
Щоб підтвердити свої твердження - вони же не видумані?

Також слід враховувати, що фіскальний рік з жовтня по жовтень, та кошти Конгресом виділяються на фіскальний рік
Тому є ймовірність, що до жовтня 2022 року - це були поставки попередньої адміністрації
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07.08.2024 13:31 Ответить
за 4 роки в грошах в 2.6 рази більше ніж за 2021 рік. Не в 4 рази більше, а всього в 2,6!

А якщо порівняти рік до року, до виходить, що в 2021 БІЛЬШЕ, ніж за будь-який попередній!
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07.08.2024 13:59 Ответить
"Якщо є розбивка по зброї за 2017-2022 роки - надайте посилання
Щоб підтвердити свої твердження - вони же не видумані?"

якщо нема підтвердження, то виходить просто видумка

"при Байдені за один 2021 рік нам дали БІЛЬШЕ зброї, ніж за ВСЮ каденцію Трампа."
так і порівняно по грошах, тому що по зброї нема даних, вийшло що в 2.6рази більше

"Не в 4 рази більше, а всього в 2,6!" - про 4 рази знову хтось видумав

Рік до року порівнювати не коректно, потрібно порівнювати фінансові роки, як виділялись кошти, тобто з жовтня по жовтень.
Президент отримує посаду 20 січня, проте бюджет діє з жовтня по жовтень
Президент може попросити збільшити бюджет, або відмовитись використовувати тому що бюджет був прийнятий попереднім "президентом"

Таким чином, виходить що до жовтня 2021 року - користувались бюджетом наданим за Трампа, а підпис вже ставив Байден
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07.08.2024 15:26 Ответить
Виділення коштів НЕ ДОРІВНЮЄ виділенню зброї! На ті кошти могли накупити спальників, турнікетів чи ще чогось. І так, зброю Байден почав давати ПІСЛЯ жовтня до 2021, бо саме восени 2021 стало ясно, що вторгення велике буде...
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07.08.2024 16:06 Ответить
Так ніхто не надав посилань, що було надано до 2021 року.

Якщо порівняти PDA до 24 лютого 2022
#1 серпень 2021 60млн
#2 грудень 2021 200 млн

То знаючи "що вторгення велике буде" - ніхто не поспішав надати більше, ніж було в 2020 році
А знаючи, що Javelins "35 пусковых установок на общую сумму 47млн" - то можна зрозуміти, що допомога на 260млн - була дуже обмежена
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07.08.2024 16:29 Ответить
Петро ледь нена колінах, випросив ті джавеліни. Не дуже Трамп їх хотів давати
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07.08.2024 08:42 Ответить
А чого не Соловйову?
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07.08.2024 07:03 Ответить
Чи Кісельову ( я їх не розрізняю)
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07.08.2024 07:04 Ответить
А Маск візьме у Трампа )
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07.08.2024 07:09 Ответить
Хто про шо, а голий про баню.
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07.08.2024 08:07 Ответить
Киш
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07.08.2024 08:36 Ответить
Скільки талантів у людини! Він ще й журналіст!
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07.08.2024 07:14 Ответить
Чого тільки не зробиш якщо сцишся ядерних погроз божевільного карлика.
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07.08.2024 07:25 Ответить
А как же Карлсон? Ранее же он был основным интервьюером...
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07.08.2024 07:15 Ответить
Що б ще з косячком в прямому ефірі для повноти картинки.
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07.08.2024 07:22 Ответить
та вони і так упороті
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07.08.2024 09:31 Ответить
На стадіон, сцикло!
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07.08.2024 07:22 Ответить
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07.08.2024 07:37 Ответить
Трамп дав доручення Маску створити "єдиний телемарахвон". Так йому сподобався винахід зелених. )))

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07.08.2024 07:24 Ответить
Так то не "зелена придумка" - а кацапська! І навіть не "путінська" - а ленінська Ще в ті часи більшовики перед виборами позакривали всі нелояльні їм газети і залишили лише ті що їх підтримували Створили "Окна РОСТА" і срали людям в голови тільки те що їм вигідне було! "Из всех искусств для нас наиважнейшим является кино!" - хто сказав?
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07.08.2024 09:16 Ответить
Для зелених із всєх іскуств важнєйшим являється цЫрк. )))

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07.08.2024 09:29 Ответить
Дасть інтерв"ю мільярду Маска - ну а Маск шось відбашляє
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07.08.2024 07:25 Ответить
Трамп- готовь левое ухо. Правое лохам не зашло как следует.

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07.08.2024 07:34 Ответить
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07.08.2024 07:36 Ответить
Біба і Боба-два довбой@ба.
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07.08.2024 07:35 Ответить
перестаньте хаяти двох видатних американських політиків - звєрєв вас, жлоботу, не схвалює. Ви рвьотє єму шаблони.
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07.08.2024 07:35 Ответить
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07.08.2024 07:38 Ответить
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07.08.2024 07:51 Ответить
чекаємо охуі...ьних історій
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07.08.2024 07:38 Ответить
Для повного трешу треба щоб рудий дав інтерв'ю каналу 1+1,щоб повна іділія покидків була.
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07.08.2024 07:39 Ответить
ТРАМПО-ПО КИНУВСЯ ДО АУТИСТА...... ХКУЙЛО НАДІЄТЬСЯ НА ІЛЛАРІОНА МАСКА -РАДА
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07.08.2024 07:46 Ответить
За бабоси Рваноє Ухо станцює любий танець світових племен, для Ілона танок зулусів.
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07.08.2024 07:48 Ответить
Политиков и журналистов можно упразнять,шоубизнес всех заменит и всем порулит.
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07.08.2024 07:51 Ответить
2 години казок на тему "єслі б я била царіца" 🤧
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07.08.2024 07:51 Ответить
Або сповідь старого маразматика
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07.08.2024 08:05 Ответить
Оце буде цірк!
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07.08.2024 07:52 Ответить
Та це фігня. Скоро на всіх екранах світу, ближнього і дального space "єрмак дасть велике інтерв'ю зеленському". Ото буде бімба !
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07.08.2024 08:03 Ответить
І. Маск це єврейський Юрій Гагарін - пропагандист їхнього бачення прогресу. В науці суто його винаходів не зафіксовано. Бульбашка популяризації.
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07.08.2024 08:19 Ответить
Маск не єврей.
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07.08.2024 08:42 Ответить
Ілон Маск - афроамериканець. Це цілковита правда, адже він народився і жив у Південній Африці.

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07.08.2024 08:59 Ответить
Хто-б ще триндів про "комуняк"! Будь-яка диктатура - це придушення інакодумства Саме для цього і використовується пропаганда

Почалося вся з з Томмазо Кампанелли з його "Містом Сонця" де прямо говориться про встановлення контролю держави над пропагандою через священників підконтрольних державі та створення в місті "скриньок для анонімних доносів

Потім почали цим займаться більшовики - ЧК та забороною опозиційних ЗМІ і заваленням медіапростору своєю пропагандою

ПРодовжили нацисти: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» ... Пауль Йозеф Геббельс

Потім Хомейні в Ірані

Потім цим зайнявся в Росії Путін

Всі ці режими рано чи пізно призводять до насилля над людьми та війн - бо диктатури не можуть задовольнить всіх людей - тому вони їх починають знищувать

Трамп саме до цього бажає привести США

Ти підтримуєш його в цьому

То хто у нас "комуняка"?
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07.08.2024 09:39 Ответить
Чудіку! Не крути хвостом! Од тебе "лаптями" за версту смердить! У Швеції саме так зроблено! Чим ти багатший - тим більше з тебе "дере" держава Це називається "прогресивний податок" І шо - там погано живуть? Про решту навіть говорить не буду - тобі "хоч кілок на голові теши" - ти перекладаєш з своєї хворої голови на наші здорові! Хто там де що викладав - мене мало цікавить Нагадаю тобі лозунг : "Сын за отца не отвечает!" Хто сказав? А чим все при ньому обернулося? Діти репресованих опинилися або в спецдитбудинках (які мало чим від тюрем відрізнялися) і не мали права отримать освіту вищу за середню школу! Ти ж користуєшся саме комуняцькили тезами - а когось в "комуняцтві" звинувачуєш! Але у тебе "пуста тріпологія" - а у мене аргументи які підверджені історичними фактами! Так що "Йди в даль світлу!"
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07.08.2024 10:38 Ответить
На Марсі є клініка по лікуваню відстрелених вух.

Але велика черга.

Тому Трамп хоче пролізти уперед.
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07.08.2024 08:32 Ответить
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07.08.2024 08:37 Ответить
Ясно ж, що питання та відповіді будуть узгоджені до "інтерв*ю".
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07.08.2024 08:41 Ответить
кaцапская агeнтура в США не сдаётся
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07.08.2024 08:43 Ответить
Старому пердуну пора в утиль.
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07.08.2024 08:58 Ответить
Кремль проводить останні корегування цього інтерв'ю.
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07.08.2024 09:51 Ответить
клоУни
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07.08.2024 09:55 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20372 Олег Шарп :
Камала Харріс та Тім Волц провели перший спільний мітинг. Він відбувся у Філадельфії, штат Пенсілванія. Політиків тепло зустрів натовп.
Нагадаю, що губернатор Міннесоти Тім Волц підтримав нас, Україну з перших днів війни. Наприклад:
- 24 лютого 2022 р. він однозначно висловився в мережі X підтримкою Україні.
- 25 лютого, спільно з губернатором Огайо республіканцем Майком ДеВайном оголосив про двопартійну підтримку Києва від імені Ради губернаторів.
- 2 березня на знак солідарності з Україною Волц відвідав українську церкву у Міннеаполісі.
- 4 березня він підписав указ, який вимагав від усіх агенцій та компаній штату розірвати зв'язки з рф та утриматися від майбутніх контактів. За місяць аналогічний законопроект схвалив конгрес штату, який також розширював заборону на Білорусь.
- 6 березня 2022 року Волц оголосив Днем солідарності України у Міннесоті.
Наразі Волц на мітингу у Філадельфії заявив, що треба посилити військову допомогу Києву.
І якщо Трамп виклав на стіл всі карти по Україні (дзвінок *****). то у демократів ще можуть бути цікаві ходи.
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07.08.2024 09:56 Ответить
Ну як шо вже фсб, Ілюшку маска, вивело з консерви ...то трампу дійсно треба допомога ...
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07.08.2024 10:18 Ответить
А глядачами цієї зустрічі мають запросити інших відомих людей як то Меркель, Гутеріша, Орбана, Ле Пен, Фіцо, Шредера та ще багато інших подібних путінферштейнерів.
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07.08.2024 11:03 Ответить
А потім Маск Трампу.
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07.08.2024 11:18 Ответить
А потім Маск дасть Трампу.
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07.08.2024 12:02 Ответить
маск такой же ушлепок как и трамп
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07.08.2024 20:29 Ответить
 
 