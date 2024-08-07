Трамп даст большое интервью Маску
Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен дать "большое интервью" миллиардеру Илону Маску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным издания, Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что намерен встретиться с основателем компании Tesla в понедельник, 12 августа.
"В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску. Подробности позже", - написал он.
Сам Маск еще не комментировал информацию о предстоящем интервью.
Ранее сообщалось, что основатель компании "SpaceX" Илон Маск сделал пожертвование в фонд, который работает над тем, чтобы экс-президент США Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2024 году. Впоследствии Маск опроверг слухи о ежемесячном донате в 45 млн долларов на кампанию Трампа.
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https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 Лендліз від республіканців 19 січня 2022 року в Сенаті.
Якщо б його прийняли в січні, та почали виконувати - то взагалі би нічого не було
А по факту вийшло:
Демократи маючи більшість в Сенаті, змінили закон про лендліз:
- скоротили термін дії до 1 жовтня 2023
- прибрали звітність президента
- прийняли 5 квітня 2024
Байден, місяць не підписував, підписав тільки під тиском 9 травня 2024
та потім відмовився виконувати закон
До речі, як же ви брехуни-трампісти вмієте все перекручувати... в 22-му році зовсім не йшлося про 24 рік, коли Конгрес став дзеркальним - більшість демократів в Сенаті, білшість респів в Палаті!
та завдяки фактам, Харріс виходить також була проти лендлізу
В начале 2022 года большинство в Сенате США также принадлежало Демократической партии, благодаря следующим факторам:
Демократическая партия: 48 мест.
Республиканская партия: 50 мест.
Независимые сенаторы: 2 места (Берни Сандерс из Вермонта и Ангус Кинг из Мэна), которые голосуют вместе с демократами.
Таким образом, благодаря поддержке двух независимых сенаторов
и голосу вице-президента Камалы Харрис, которая имеет право голоса в случае равенства (50-50), демократы контролировали Сенат
Бюджет виділяє Конгрес, і тільки потім президент може скористатися бюджетом, або ні
Трамп в 2018: 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 миллионов долларов
https://mil.in.ua/uk/news/oprylyudneno-spysok-vijskovoyi-dopomogy-********-u-2021-rotsi/ Байден в 2021 : 30 установок, 180 ракет
Чому менше, якщо було відомо про напад?
Чому не проголосували в січні 2022 року лендля, якщо було відомо про напад?
Президент би отримав повноваження допомагати, без погодження з Конгресом
котра маючи навіть повноваження від Конгреса
не поспішає виконувати та надавати допомогу,
також іноді блокуючи прийняття та виконання законів
- лендліз від січня 2022 - не приймали до квітня 2022, та не виконували після травня 2022
- подовження лендлізу в 2023 - заблоковано в Сенаті
- не виконання закону про розробку плана перемоги України
- "згоріли" 1.6млрд PDA в 2022 році
- завищення цін по PDA в 2022-2023 роках, на 8.1млрд
тобто скорочення постачань в 2022-2023 роках на цю суму,
та теоретично можна поставити в 2024 роках на залишок 5.1млрд.
Хоча після прийняття бюджету на 2024 - все рівно непоспішають
- PDA 2024, залишилось менше 2 місяців, та залишок 6.4млрд
Є ймовірність, що не будуть використані та "згорять"
Є посилання на процедуру?
Проте в законі був безумовний пункт, впродовж 60 днів розробити процедури логістики.
Він не виконаний, хоча не потребував "міждержавного договору"
Може "міждержавного договору" не було, тому що не розробили процедури доставки?
Конгрес в 2022, надав 11млрд на PDA, фактично надано PDA 9.2млрд
Чому надано менше, ніж дозволено?
Короче - сперечатись з тобою, брехлом - себе не поважати.
ПНХ!
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Закон від 24 року
- вперше використані заборонені слова Ukraine victory
- SEC504 - розробити план для Ukraine victory
- надати далекобійні ракети атакамс
Один з 4х законів, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/titles мир через силу - конфіскація російських аткивів на користь України
Цього взагалі не було в "законопроект White House" - це додано та розроблено Джонсоном
" І чому замість 11 поставлено 9- також брешеш, бо знаєш, що це сталось через знецінення і переахунок поставленого після відправки."
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Список PDA
можна порахувати до https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3179323/625-million-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 22 FY 2022 October 4, 2022 $625M
вийде сумма 9,225млн - це не після перерахунку, а те що було оголошено
Також підтвердження https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 тут
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7691/text Ось закон про 11млрд до 1 жовтня 2022
Sec. 501. During fiscal year 2022, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$11,000,000,000'' for ``$100,000,000''
Тобто право на 11млрд, підписано на 9.2млрд
https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/14/132659/vijskova-dopomoha-*****************.png 2017 - 262млн
2018 - 268млн
2019 - 397млн
2020 - 282млн
2021 - https://mil.in.ua/uk/news/oprylyudneno-spysok-vijskovoyi-dopomogy-********-u-2021-rotsi/#google_vignette 450млн
Виходить, за 4 роки в грошах в 2.6 рази більше ніж за 2021 рік
Якщо є розбивка по зброї за 2017-2022 роки - надайте посилання
Щоб підтвердити свої твердження - вони же не видумані?
Також слід враховувати, що фіскальний рік з жовтня по жовтень, та кошти Конгресом виділяються на фіскальний рік
Тому є ймовірність, що до жовтня 2022 року - це були поставки попередньої адміністрації
А якщо порівняти рік до року, до виходить, що в 2021 БІЛЬШЕ, ніж за будь-який попередній!
Щоб підтвердити свої твердження - вони же не видумані?"
якщо нема підтвердження, то виходить просто видумка
"при Байдені за один 2021 рік нам дали БІЛЬШЕ зброї, ніж за ВСЮ каденцію Трампа."
так і порівняно по грошах, тому що по зброї нема даних, вийшло що в 2.6рази більше
"Не в 4 рази більше, а всього в 2,6!" - про 4 рази знову хтось видумав
Рік до року порівнювати не коректно, потрібно порівнювати фінансові роки, як виділялись кошти, тобто з жовтня по жовтень.
Президент отримує посаду 20 січня, проте бюджет діє з жовтня по жовтень
Президент може попросити збільшити бюджет, або відмовитись використовувати тому що бюджет був прийнятий попереднім "президентом"
Таким чином, виходить що до жовтня 2021 року - користувались бюджетом наданим за Трампа, а підпис вже ставив Байден
Якщо порівняти PDA до 24 лютого 2022
#1 серпень 2021 60млн
#2 грудень 2021 200 млн
То знаючи "що вторгення велике буде" - ніхто не поспішав надати більше, ніж було в 2020 році
А знаючи, що Javelins "35 пусковых установок на общую сумму 47млн" - то можна зрозуміти, що допомога на 260млн - була дуже обмежена
Почалося вся з з Томмазо Кампанелли з його "Містом Сонця" де прямо говориться про встановлення контролю держави над пропагандою через священників підконтрольних державі та створення в місті "скриньок для анонімних доносів
Потім почали цим займаться більшовики - ЧК та забороною опозиційних ЗМІ і заваленням медіапростору своєю пропагандою
ПРодовжили нацисти: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» ... Пауль Йозеф Геббельс
Потім Хомейні в Ірані
Потім цим зайнявся в Росії Путін
Всі ці режими рано чи пізно призводять до насилля над людьми та війн - бо диктатури не можуть задовольнить всіх людей - тому вони їх починають знищувать
Трамп саме до цього бажає привести США
Ти підтримуєш його в цьому
То хто у нас "комуняка"?
Але велика черга.
Тому Трамп хоче пролізти уперед.
Камала Харріс та Тім Волц провели перший спільний мітинг. Він відбувся у Філадельфії, штат Пенсілванія. Політиків тепло зустрів натовп.
Нагадаю, що губернатор Міннесоти Тім Волц підтримав нас, Україну з перших днів війни. Наприклад:
- 24 лютого 2022 р. він однозначно висловився в мережі X підтримкою Україні.
- 25 лютого, спільно з губернатором Огайо республіканцем Майком ДеВайном оголосив про двопартійну підтримку Києва від імені Ради губернаторів.
- 2 березня на знак солідарності з Україною Волц відвідав українську церкву у Міннеаполісі.
- 4 березня він підписав указ, який вимагав від усіх агенцій та компаній штату розірвати зв'язки з рф та утриматися від майбутніх контактів. За місяць аналогічний законопроект схвалив конгрес штату, який також розширював заборону на Білорусь.
- 6 березня 2022 року Волц оголосив Днем солідарності України у Міннесоті.
Наразі Волц на мітингу у Філадельфії заявив, що треба посилити військову допомогу Києву.
І якщо Трамп виклав на стіл всі карти по Україні (дзвінок *****). то у демократів ще можуть бути цікаві ходи.