Родителей, отказывающихся от эвакуации детей из прифронтовых регионов, могут привлечь к уголовной ответственности, - МВД

Родители, отказывающиеся выезжать с детьми с прифронтовых территорий, в некоторых случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности, например, когда речь идет об оставлении ребенка в опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

"Если родители или другие взрослые отказываются от такой эвакуации, то работники полиции вынуждены принимать определенные правовые меры. Здесь стоит отметить, что приоритет - именно безопасность детей, а не наказание родителей. Однако иногда в отношении родителей составляют админматериалы - за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей", - отметила Павличенко.

Она отметила, что в некоторых случаях для этих взрослых уже наступает уголовная ответственность - когда речь идет, например, об оставлении ребенка в опасности и тому подобное.

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Заместитель министра подчеркнула, что вопрос эвакуации детей из прифронтовых регионов является очень острым и болезненным гуманитарным вызовом, с которым столкнулись как Украина в целом, так и полиция в частности.

"Это необходимость в то время, когда ведутся активные боевые действия. Работники полиции, рискуя своей жизнью, выезжают в эти регионы и осуществляют эвакуацию мирного населения, прежде всего - детей и пожилых людей. Мы проводим масштабную информационно-разъяснительную работу по этому поводу, но бывают случаи, когда взрослые, также родители с детьми, действительно отказываются от эвакуации", - рассказала она.

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