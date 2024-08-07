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Родителей, отказывающихся от эвакуации детей из прифронтовых регионов, могут привлечь к уголовной ответственности, - МВД

евакуація

Родители, отказывающиеся выезжать с детьми с прифронтовых территорий, в некоторых случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности, например, когда речь идет об оставлении ребенка в опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

"Если родители или другие взрослые отказываются от такой эвакуации, то работники полиции вынуждены принимать определенные правовые меры. Здесь стоит отметить, что приоритет - именно безопасность детей, а не наказание родителей. Однако иногда в отношении родителей составляют админматериалы - за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей", - отметила Павличенко.

Она отметила, что в некоторых случаях для этих взрослых уже наступает уголовная ответственность - когда речь идет, например, об оставлении ребенка в опасности и тому подобное.

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Заместитель министра подчеркнула, что вопрос эвакуации детей из прифронтовых регионов является очень острым и болезненным гуманитарным вызовом, с которым столкнулись как Украина в целом, так и полиция в частности.

"Это необходимость в то время, когда ведутся активные боевые действия. Работники полиции, рискуя своей жизнью, выезжают в эти регионы и осуществляют эвакуацию мирного населения, прежде всего - детей и пожилых людей. Мы проводим масштабную информационно-разъяснительную работу по этому поводу, но бывают случаи, когда взрослые, также родители с детьми, действительно отказываются от эвакуации", - рассказала она.

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Автор: 

дети (6472) МВД (9316) эвакуация (2064) Павличенко Екатерина (20)


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Топ комментарии
+5
А хто нас всіх "залишив в небезпеці" в лютому місяці 22-го року?
"сідітє дома, всьо будєт харашо"...
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07.08.2024 14:33
+3
На всій теріторії держави вяжуть, буцають возять на бусиках чоловіків без законних підстав, а там де ймовірні бойові дії панькаються, що ви творите, вони або загинуть, або будуть здавати наших бійців, а найстрашніше підуть до кідарів в найми і будуть зі зброєю вбивати наших Воїнів.
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07.08.2024 13:53
+2
не лише можуть а й треба. а тих ждунів-батьків накрен в курську респубілку
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07.08.2024 13:54
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На всій теріторії держави вяжуть, буцають возять на бусиках чоловіків без законних підстав, а там де ймовірні бойові дії панькаються, що ви творите, вони або загинуть, або будуть здавати наших бійців, а найстрашніше підуть до кідарів в найми і будуть зі зброєю вбивати наших Воїнів.
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07.08.2024 13:53 Ответить
не лише можуть а й треба. а тих ждунів-батьків накрен в курську респубілку
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07.08.2024 13:54 Ответить
Майте совість, ми її лише звільнили.....

Чемодан вокзал колима....
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07.08.2024 15:26 Ответить
маю совість. у мене живуть двоє краматорчанок. від них добре знаю хто залишається. вони не ждуть українців
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07.08.2024 15:48 Ответить
ОЦЕ ЧУДОВО!!!! ОЦЕ підримую!! - а то ми скоро будем мати населення 5 млн через ідіотів.
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07.08.2024 13:54 Ответить
просто покажіть їм відео з потворою з кацапської арміїї, який розказував скільки вони згвалтували хлопчиків, дівчаток та жінок в Авдіївці, а потім їх вбили..., а вони теж, мабуть, чекали "визволителів"...
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07.08.2024 14:25 Ответить
тобто, розвернути кінотеатр, зібрати всіх дебільних батьків і показати кіношку?

чекають, значить, йдуть нахер!

їхнім дітям, не повезло в житті!
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07.08.2024 14:29 Ответить
як же, задовбали оці, зе!дегенерати!

скажи, тупорила мєнтовка, катюха павліченко, яка законна підстава, відібрати дитину у батьків?
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07.08.2024 14:26 Ответить
А хто нас всіх "залишив в небезпеці" в лютому місяці 22-го року?
"сідітє дома, всьо будєт харашо"...
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07.08.2024 14:33 Ответить
не можуть, нехай хєрмаковські малюськи подоляки не ****...ть, курви коломоцькомахметівські
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07.08.2024 15:25 Ответить
з херсону дрипали аж капці погубили, люди з голими руками на танки кацапські йшли, тож не дуже вас ****...нів кварталівських боїмося, гірше бачили
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07.08.2024 15:30 Ответить
 
 