Россияне набрали долгов на рекордные $430 миллиардов, повышение ставок по кредитам их не останавливает

Повышение ставок по кредитам не останавливает россиян, которые продолжают активно занимать деньги у банков.

За первые шесть месяцев 2024 года общий объем выданных россиянам кредитов впервые достиг отметки 37 триллионов рублей ($430 млрд по текущему курсу), с начала года эта сумма выросла на 10%, или на 3,4 трлн рублей, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные центробанка России.

В прошлом году за тот же период задолженность россиян перед банками выросла на 9,5%, или на 2,6 трлн рублей. При этом ставки по кредитам тогда были значительно ниже. В январе-июне 2023 года ключевая ставка российского центробанка, от которой зависит стоимость кредитов, находилась на уровне 7,5%, а в первые шесть месяцев 2024 года - 16%.

Существенную часть прироста задолженности россиян в этом году обеспечила ипотека - за полгода сумма таких кредитов увеличилась на 1,7 трлн руб. Это объяснялось действием госпрограмм льготной ипотеки, по которым ставка для заемщиков не зависит от изменения ключевой ставки, пояснили в центробанке РФ. Особенно высоким спрос на льготную ипотеку был в мае-июне, поскольку россияне стремились успеть взять кредит до завершения действия льготных программ 1 июля.

Однако объем необеспеченных кредитов в первом полугодии 2024 года также рос высокими темпами - за шесть месяцев было выдано кредитов наличными на 1,3 трлн руб. В российском центробанке это объясняют высокой потребительской активностью из-за увеличения доходов населения.

При этом высокая закредитованность граждан несет риски, поскольку с увеличением долговой нагрузки уровень финансовой устойчивости домохозяйств снижается, отмечает руководитель работы с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

С начала года также быстро растет уровень просрочек по кредитам: в первом квартале 2024 года этот показатель увеличился на 6% по ипотеке, говорит аналитики Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, риски могут увеличиться, если рост реальных доходов населения замедлится.

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Как сообщалось, по данным российского ценробанка, в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик в России брал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов.

Напомним, с 2020 года в России действовала льготная ипотека на жилье в новостройках, которая была запущена правительством как антикризисная мера. Согласно ее условиям, можно было купить жилье в кредит под 8% годовых с первоначальным взносом 20%. Однако с 1 июля этого года большинство льготных ипотечных программ в России свернули, а рыночные ставки по ипотеке превысили 18% годовых, что сделало кредиты на жилье недоступными для большинства россиян.

Всего за четыре года работы льготных программ россияне взяли ипотечные кредиты на 25,7 трлн руб. Только в 2023 году российские банки выдали льготной ипотеки на рекордные 7,85 трлн рублей.