В Херсоне из-за пожара, вызванного российскими обстрелами, повысился уровень загрязненности воздуха, - ОВА
В Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. Причиной стал пожар, возникший из-за обстрела рашистов.
Об этом сообщил в Telegram председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал чиновник, исследования показали, что в двух районах Херсона зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода.
"В частности, на улице Независимости уровень оксида углерода превышает норму в 1,35 раза, а на улице Ильи Кулика - в 1,57 раза", - пишет Прокудин.
Несмотря на это, содержание других вредных веществ - таких как сернистый ангидрид, диоксид азота, фенол и формальдегид, остается в пределах допустимых значений.
Сейчас в городе продолжается мониторинг качества воздуха продолжается, чтобы вовремя реагировать на возможные угрозы для здоровья жителей.
Глава ОВА призвал жителей Херсона оставаться дома и закрывать окна.
Напомним, что утром 10 августа сообщалось о том, что в результате очередного вражеского обстрела за пределами Херсона возник пожар.
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