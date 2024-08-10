В Херсоне из-за пожара, вызванного российскими обстрелами, повысился уровень загрязненности воздуха, - ОВА

В Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. Причиной стал пожар, возникший из-за обстрела рашистов.

Об этом сообщил в Telegram председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, исследования показали, что в двух районах Херсона зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода.

"В частности, на улице Независимости уровень оксида углерода превышает норму в 1,35 раза, а на улице Ильи Кулика - в 1,57 раза", - пишет Прокудин.

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Несмотря на это, содержание других вредных веществ - таких как сернистый ангидрид, диоксид азота, фенол и формальдегид, остается в пределах допустимых значений.

Сейчас в городе продолжается мониторинг качества воздуха продолжается, чтобы вовремя реагировать на возможные угрозы для здоровья жителей.

Глава ОВА призвал жителей Херсона оставаться дома и закрывать окна.

Напомним, что утром 10 августа сообщалось о том, что в результате очередного вражеского обстрела за пределами Херсона возник пожар.

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