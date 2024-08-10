Количество боестолкновений на фронте возросло до 72: более трети из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 72. Более трети из них происходили на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Оккупанты задействуют для ударов авиацию, активнее всего бьют по пограничью Сумщины с территории РФ.

Кроме того, Сумская и Черниговская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. Так, под вражеское огневое воздействие попали 14 районов различных населенных пунктов. Среди них - Поповка, Уланово, Заруцкое, Большая Писаревка, Карповичи и Блешня.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении наши воины в настоящее время отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки и Берестово.

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи Невского и Макеевки. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, а три, возле Невского, - продолжаются.

Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Сиверском направлении. Вблизи Белогоровки, Выемки и Спирного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики начинали восемь штурмов вблизи Часова Яра и Белой Горы. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районе Часова Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до семи. Две из них наши воины остановили. Бои еще идут возле Нью-Йорка и Торецка. Этот город продолжает подвергаться авиабомбардировкам: за сегодня их было уже четыре. А наши позиции в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами: выпустил 12 единиц.

На Покровском направлении - наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми различных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений прошло возле Гродовки и Желанного - восемь и семь соответственно. Территории вблизи Александрополя подверглись ударам НАРами и КАБами.

Завершились восемь вражеских атак в сторону Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении завершилось безуспешно для врага боестолкновение неподалеку Водяного. Российские террористы применили две управляемые авиабомбы для удара по Нескучному. Дважды били НАРами, около Новодонецкого.

На Приднепровском направлении две атаки россиян успеха не имели.

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