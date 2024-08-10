Оккупанты атаковали Николаевщину беспилотниками и артиллерией, пятеро раненых

Днем субботы, 10 августа, российские захватчики обстреляли Николаевскую область из артиллерии и атаковали FPV-дронами. Пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате российской атаки FPV-дронами Куцурубской территориальной громады ранены двое мужчин. 25-летнему мужчине медицинская помощь была оказана амбулаторно, его состояние сейчас удовлетворительное. Другому пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, он отказался от госпитализации.

Также днем рашисты обстреляли из артиллерии Очаков. Ранены три женщины.

"56-ти летняя женщина находится в тяжелом состоянии, две женщины, 55-ти и 51-го года - в состояниии средней тяжести. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы работают", - написал Ким.

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