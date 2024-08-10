На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки в течение месяца, - Госпогранслужба

На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей могут быть задержки. Речь идет о пункте пропуска "Гребенне - Рава-Руська".

Об этом сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы (ГПСУ), передает Цензор.НЕТ.

"Польша с понедельника начинает ремонтные работы в одном из пунктов пропуска.

С понедельника, 12 августа, по информации предоставленной от польской стороны, начнутся ремонтные работы асфальтового покрытия в пункте пропуска "Гребенне - Рава-Руська".

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Замена покрытия может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину.

Предварительно работы продлятся до 12 сентября 2024 года.

Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.