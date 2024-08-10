РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12245 посетителей онлайн
Новости
4 837 19

Ирина Коляденко завоевала серебро на Олимпиаде-2024 в борьбе

Коляденко

Украинская борчиха Ирина Коляденко получила олимпийское серебро на Олимпиаде-2024 в борьбе. В финале она проиграла сопернице из Японии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 10 августа, украинская борчина в финале в весовой категории до 62 кг встречалась с Сакурой Мотоки.

Схватка завершилась победой представительницы Японии со счетом 12:1. Коляденко же завоевала олимпийское серебро. Для борчини – это вторая медаль в карьере на уровне Олимпиады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

Автор: 

Олимпиада (1136) борьба (135) серебро (4)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
страшно їм
показать весь комментарий
10.08.2024 23:06
+5
Молодець Ірина ...мужня дівчина ...вийти та продовжити при травмах та виснаженні ,на це теж ,треба мати сили 😘
показать весь комментарий
10.08.2024 23:51
+3
Що трапилось? Травма?
Як можна виграти півфінал в фаворита, та без боротьби віддати фінал?
Чи перегоріла?
показать весь комментарий
10.08.2024 22:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що трапилось? Травма?
Як можна виграти півфінал в фаворита, та без боротьби віддати фінал?
Чи перегоріла?
показать весь комментарий
10.08.2024 22:51 Ответить
Дуже просто - виснаження
показать весь комментарий
10.08.2024 23:27 Ответить
Все силы ушли в полуфинале на фаворитку. Считай, что для нее там был финал.
показать весь комментарий
11.08.2024 00:57 Ответить
Звиняйте, але я болгарську мову не розумію.
Якщо можна, напишить, що ви тут вже додали ще раз українською.
Якщо вам це дуже складно, то можете перекласти з болгарської на англійську або німецьку, я спілкуюся цими вільно.
показать весь комментарий
11.08.2024 01:48 Ответить
Звиняйте, але я болгарську мову не розумію.
---------------------------------------------------------
А почему тогда ник у тебя на болгарском языке?
А не українською "Харків Сумський" ?
Решил повыеживаться?
показать весь комментарий
11.08.2024 09:12 Ответить
Тому що це лише гугл-аккаунт. Я його в 2014 болгарською зробив, щоб москалів дратувати, але я все одно болгарську не розумію. Пишить або українською, або мовами західних партнерів.
показать весь комментарий
11.08.2024 10:28 Ответить
програти 12:1 - це як чиста поразка, не на туше, але достроково... Не вистачило сил на всю дистанцію...
показать весь комментарий
10.08.2024 22:52 Ответить
страшно їм
показать весь комментарий
10.08.2024 23:06 Ответить
Ситуация обостряется - Пыня обсерается 💩💩💩💩
показать весь комментарий
11.08.2024 12:41 Ответить
Вже друга українська борчиня, що спіткнулася у фіналі об японку...
показать весь комментарий
10.08.2024 23:06 Ответить
Ну з дзюдо то не так дивно . А тут вільний стиль (бо греко-риляни до своїх рядів жінок поки не беруть) .

Але ж як вам перемога китайської збірної у ритмічній гімнастиці ? Таке буває .

Це черговий удар по расистким уявлення про схильність тієй чи іншої раси до певних видів спорту .

Довго чорношкірі боксери не мали коркурентів ... Поки брати Клічко не прийшли , потім Усік . Тепер вже усі прихильники праорату чорної раси у боксінзі закрили пельку .

До речі , йще років так 20 тому великі країни забирали 80% п"єдисталу . Йще десять - середні (такі як Україна) ... Ті , в кого населення не більше 10 млн забирали меньше відсотка . Й це легко було пояснити , бо гроші й місця для спорту це таке ...
Але зара усе абсолютно інакше . Великі країни разом не забирають й чверті медалів .

Ось я не розумію , 20 років була війна Вінер з Дерюгіною . Ну наприкінець від Віннер пішов її гаманець Усманов . Але що сталося з вихованками Ірини Дерюгіної , чому українські гимнастки зараз не в топі ?! Мені здається так , що Ірина як красуня й естетка завжди підбирала красунь з бездоганою фігурою . А ось ритмична гімнастика відійшла від естетики у сторону "рітмичну" ... А Дерюгіна так цього й не прийняла . Так досі й вважає , що первинна назва цього виду СПОРТУ "художня" , але ж це не так й красуню хвилюють тільки чоловіків й лезбі , а журі -- то жінки в основному й не лезбі . Вони дивляться на техніку й швидкість . А пластика й грація це таке , це вже більше балет й танці .
показать весь комментарий
11.08.2024 00:43 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2024 23:07 Ответить
Там персы живут!
показать весь комментарий
11.08.2024 12:42 Ответить
терпіти не можу всі ці жіночи змагання у боксі, бротьбі і штанзі. Та взагалі - проти того, щоб податки (мої в тому числі) йшли на якусб ***** під час війни.... ну, це моє особисте... хоча в усьому світі спортсмен сам піклується про свої справи. Навіть лижи купує сам і команду тримає для догляду за приладдям... у нас начебто держава, але при цблму ******* з часів суркісів необмежено. АЛЕ - все рівно - молодець. Хай кацапи поскиглять
показать весь комментарий
10.08.2024 23:10 Ответить
терпіти не можу всі ці жіночи змагання у боксі, бротьбі і штанзі
========

А де межа проходить? Гімнастика, стрибки у висоту, біг із бар'єрами, футбол, фехтування, боротьба - звідки баб на кухню виганяти потрібно?
показать весь комментарий
10.08.2024 23:30 Ответить
Без боротьби, добре що не росіянці
показать весь комментарий
10.08.2024 23:20 Ответить
Молодець Ірина ...мужня дівчина ...вийти та продовжити при травмах та виснаженні ,на це теж ,треба мати сили 😘
показать весь комментарий
10.08.2024 23:51 Ответить
США 537 спортсменів 122 медалі. При тому що половина учасників, якщо не більше, з командних видів спорту. Неймовірна ефективність. Спортивна супердержава.
показать весь комментарий
11.08.2024 09:31 Ответить
 
 