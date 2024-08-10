Ирина Коляденко завоевала серебро на Олимпиаде-2024 в борьбе

Украинская борчиха Ирина Коляденко получила олимпийское серебро на Олимпиаде-2024 в борьбе. В финале она проиграла сопернице из Японии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 10 августа, украинская борчина в финале в весовой категории до 62 кг встречалась с Сакурой Мотоки.

Схватка завершилась победой представительницы Японии со счетом 12:1. Коляденко же завоевала олимпийское серебро. Для борчини – это вторая медаль в карьере на уровне Олимпиады.

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