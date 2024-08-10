Ирина Коляденко завоевала серебро на Олимпиаде-2024 в борьбе
Украинская борчиха Ирина Коляденко получила олимпийское серебро на Олимпиаде-2024 в борьбе. В финале она проиграла сопернице из Японии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В субботу, 10 августа, украинская борчина в финале в весовой категории до 62 кг встречалась с Сакурой Мотоки.
Схватка завершилась победой представительницы Японии со счетом 12:1. Коляденко же завоевала олимпийское серебро. Для борчини – это вторая медаль в карьере на уровне Олимпиады.
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+6 Максім ХОЙ #398010
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+5 Luiza
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+3 Харьков Сумской
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Як можна виграти півфінал в фаворита, та без боротьби віддати фінал?
Чи перегоріла?
Якщо можна, напишить, що ви тут вже додали ще раз українською.
Якщо вам це дуже складно, то можете перекласти з болгарської на англійську або німецьку, я спілкуюся цими вільно.
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А почему тогда ник у тебя на болгарском языке?
А не українською "Харків Сумський" ?
Решил повыеживаться?
Але ж як вам перемога китайської збірної у ритмічній гімнастиці ? Таке буває .
Це черговий удар по расистким уявлення про схильність тієй чи іншої раси до певних видів спорту .
Довго чорношкірі боксери не мали коркурентів ... Поки брати Клічко не прийшли , потім Усік . Тепер вже усі прихильники праорату чорної раси у боксінзі закрили пельку .
До речі , йще років так 20 тому великі країни забирали 80% п"єдисталу . Йще десять - середні (такі як Україна) ... Ті , в кого населення не більше 10 млн забирали меньше відсотка . Й це легко було пояснити , бо гроші й місця для спорту це таке ...
Але зара усе абсолютно інакше . Великі країни разом не забирають й чверті медалів .
Ось я не розумію , 20 років була війна Вінер з Дерюгіною . Ну наприкінець від Віннер пішов її гаманець Усманов . Але що сталося з вихованками Ірини Дерюгіної , чому українські гимнастки зараз не в топі ?! Мені здається так , що Ірина як красуня й естетка завжди підбирала красунь з бездоганою фігурою . А ось ритмична гімнастика відійшла від естетики у сторону "рітмичну" ... А Дерюгіна так цього й не прийняла . Так досі й вважає , що первинна назва цього виду СПОРТУ "художня" , але ж це не так й красуню хвилюють тільки чоловіків й лезбі , а журі -- то жінки в основному й не лезбі . Вони дивляться на техніку й швидкість . А пластика й грація це таке , це вже більше балет й танці .
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А де межа проходить? Гімнастика, стрибки у висоту, біг із бар'єрами, футбол, фехтування, боротьба - звідки баб на кухню виганяти потрібно?